STASERA IN TV/ Programmi Rai: ultima puntata della fiction di Pif, Prince of Persia-Le sabbie del tempo e Mi manda Rai Tre (oggi, 20 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016. Nella la prima serata di oggi, martedì 20 dicembre 2016, cosa ci propongono le reti Rai in questa fredda serata? Scopriamolo sbirciando la lista del palinsesto, Rai Uno, così come ieri sera, prosegue nel proporci la versione per piccolo schermo de La mafia uccide solo d'estate e poi, al solito, darà spazio a Porta a Porta. Rai Due invece prima ci fa provare l'ebrezza del film di Prince of Persia e poi ci fa divertire con un programma comico. Momento molto bello su Rai Tre, dove è il momento del ritorno di Mi Manda Rai Tre in prima serata, a seguire saranno i telegiornali di rete. I film dettano legge su Rai 4, Rai 5 e Rai Premium, le scelte dei canali variano dai film di fantascienza ai drammatici a quelli d'azione. Prima di approfondire tutto quello che ci propone la Rai, dobbiamo dire di Rai Premium, va detto che qui vedremo una serie tv. A vincere la serata pensiamo dovrebbe essere, senza troppe sorprese, Rai Uno. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata.

Andnado a vedere meglio il ricco e ampio menù messo in tavola, per usare termini adatti al periodo natalizio, scopriamo come Rai Uno abbia deciso di puntare tutto, in questi giorni, sulla miniserie tratta dal film di Pif. La scelta è stata sicuramente rischiosa, perchè un prodotto per il piccolo schermo tratto da un film così particolare è sempre un qualcosa che porta tante incognite, si può senza dubbio dire che la scommessa è stata vinta ampiamente da Rai Uno e più in generale dalla Rai, considerando il parere della critica e gli ascolti. Rai Due ci porta dritti in un videogioco, ovviamente si parla di un film che ne è un adattamento. Alzi la mano, tra coloro che oggi hanno 30 anni e più, chi pensava che Prince of Persia molti anni dopo (è accaduto nel 2010) sarebbe diventato un film. Probabilmente nessuno, ecco Prince of Persia-Le sabbie del tempo è il film tratto da un videogioco che ha incassato di più (al momento in cui scriviamo) nella storia della settima arte. Forse questo non è un buon motivo per vederlo, ma dal nostro punto di vista il film merita comunque di essere valutato come programma con cui passare la serata. Valutazioni di questo tipo tra il "guardo o non guardo" non si possono ovviamente fare pensando a Mi manda Rai Tre: qui infatti si sta parlando di uno dei programmi che hanno fatto due storie: prima quella di Rai Tre e in second'ordine quella della televisione italiana in generale. Quelli che amano la fantascienza e vogliono un film di genere dovranno spostarsi su Rai 4. Qui abbiamo qualcuno che ci manda Segnali dal Futuro e lo fa con Nicholas Cage nella parte di un uomo che si rende conto di aver per le mani un foglio la cui interpretazione può prevenire dei disastri naturali futuri. Su Rai 5 è il momento di film di assoluto spessore, stasera è la volta di Miracolo a Le Havre, uno dei film più recenti del regista finlandese Aki Kaurismäki, la storia è quella di una coppia di anziani che vivono alla periferia della città francese e aiutano un ragazzino proveniente dall'Africa a ritrovare la propria madre, aiutati da tutto il quartiere. Film decisamente più pop, per così dire, su Rai Movie, qui c'è Robert De Niro in Ronin, pellicola di ormai alcuni anni fa. Non è certamente tra le sue migliori, ma merita comunque una visione. Infine c'è da dirvi di Rai Premium, il canale ci offre una serie tv e precisamente la scelta è caduta sulla seconda annata di Delitti in Paradiso.