STASERA IN TV/ Programmi Sky: Quantico, Dicte e The Shiled (oggi, 20 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 20 DICEMBRE 2016 - Per la prima serata di oggi, martedì 20 dicembre 2016, che segna l'ingresso negli ultimissimi giorni prima del Natale, la festa più amata dai bambini e anche dagli adulti, senza ombra di dubbio. La piattaforma satellitare di Sky, tuttavia, ha fatto delle scelte per questa serata che davvero poco hanno di natalizio, se si eccettua un film in particolare, ovvero quello su Hits. Per quanto riguarda i canali della famiglia Fox sono come sempre tutti completamente colonizzati dalle serie televisive, che costituiscono uno dei punti cardine della programmazione Sky. Basti pensare a Fox e Fox Crime, dove vi sono due delle serie più interessanti degli ultimi anni. Anche Sky Atlantic ci fa vedere una serie tv e come capita sempre quando si parla del canale in questione si può senza paura usare la parola cult per descriverla. Un altro punto cardine della programmazione Sky sono reality e talent dedicati alla cucina e stasera su Sky Uno ci sarà un reality appunto culinario. Per quel che riguarda i film bisogna dire che le scelte operate dai canali della piattaforma satellitare stasera sono inusuali, in un certo senso. Secondo noi a vincere la serata sarà Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Ora è giunto il momento di scoprire tutti insieme, con un pizzico di approfondimento in più, cosa ci aspetta su Sky.

Su Fox c'è una nuova puntata di Quantico, serie televisiva molto interessante e che anche in Italia ha ottenuto un buon successo. Su Fox Crime è invece il momento delle serie made in Europe, stasera vedremo Dicte, che è una serie danese che conferma l'ottimo stato di salute della serialità del Vecchio Continente. Sky Atlantic invece conferma di essere la rete che meglio di tutte interpreta il senso di dover far vedere serie televisive cult in Italia e stasera lo fa con The Shield, la serie è tra quelle che più di ogni altra hanno modificato i canoni del genere crime e secondo noi basta vederne una puntata per decidere di vederla tutta. Le serie tv per stasera si congedano con Empire su Fox Life e va detto che questa, per quanto riguarda il piccolo schermo, è l'unica prima visione assoluta della serata. Passiamo dunque a Sky Uno, che come abbiamo detto in apertura si candida a nostro avviso ad essere la rete più seguita di tutte. Come farà a raggiungere questo obiettivo? Con Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Anche questa è una prima assoluta, essendo la nuova annata di questo reality che ormai si è guadagnato un posto di tutto rispetto tra quelli dedicati alla cucina. Ora possiamo passare al cinema e dobbiamo cominciare a parlare de Il sapore del successo, che è la scelta effettuata da Sky Cinema 1. Questo film ha Bradley Cooper come protagonista ed è una commedia che piacerà a tutti. Su Family, come abbiamo avuto modo di dire in apertura di pezzo, c'è l'unico film natalizio, ovvero A Christmas Carol, siamo dinanzi ad una di quelle pellicole che non necessitano veramente di presentazioni. Atmosfera fiabesca, ma in carne ed ossa, su Sky Cinema Family. Perchè ci esprimiamo in questo modo? Semplicemente perchè sul canale in questione c'è Cenerentola, ma nella recentissima versione non animata. Secondo noi per i bambini sarà davvero interessante vederlo. Su Sky Cinema Passion c'è invece Matt Dillon, la cui carriera ha vissuto un rilancio grazie alle serie tv e che qui vedremo in Una sola verità. Questa pellicola si va a caratterizzare per il fatto di essere un film tra il thriller e il legal. Prima di darci il consueto appuntamento a domani bisogna dire di Vertical Limit: questo è il film che potrà far passare il tempo su Sky Cinema Max. Si tratta di un'avventura sulle montagne che non si può certo definire un capolavoro, ma che risulta comunque un buon riempitivo.