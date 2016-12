Stefano De Martino/ News: il ballerino si riavvicina a Belen Rodriguez? Difficile, ma non impossibile (oggi, 20 dicembre 2016)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO SI RIAVVICINA A BELEN RODRIGUEZ (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) – Si torna a parlare moltissimo della possibilità di rivedere insieme il ballerino Stefano De Martino e la showgirl Belen Rodriguez che hanno condiviso un matrimonio felice e anche un figlio che entrambi adorano. Le parole di oggi della modella argentina però fanno suonare la possibilità di un riavvicinamento con i media che non si fermano e analizzano la possibilità che i due tornino insieme. Certo non è una situazione così facile come qualcuno possa pensare, ma che comunque non è da escludere un ritorno di fiamma visto che tra i due c'è anche il piccolo Santiago. Il bimbo infatti è adorato dai due ragazzi che però ovviamente non vogliono far capire a tutti quelli che sono solo affetti loro personali. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO NAPOLETANO SI DICHIARA SINGLE IN TV (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) – Dopo aver dichiarato di essere ancora innamorato di Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha dichiarato in tv di essere ancora single. Nel corso dell’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, infatti, Stefano De Martino, dopo aver ricevuto i complimenti di una protagonista, ha dichiarato davanti a tutti di essere ufficialmente single. Una dichiarazione che non è passata inosservata alle orecchie dei fans che, tuttavia, si chiedono se sia vero. Sul web, infatti, continuano a circolare rumors sul presunto, nuovo flirt del ballerino napoletano con la giovanissima modella Diletta Puecher che continua a mantenere il silenzio proteggendo la propria vita privata. Anche sui suoi canali social, il ballerino pubblica foto di se stesso e di Santiago dimostrando di non avere nessuno nuovo amore. Tuttavia, ad un anno dalla separazione da Belen Rodriguez, Stefano De Martino avrà davvero ancora il cuore libero? In pochi sembrano crederci.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO RACCOGLIE LA SFIDA DELLA #SMILINGONION (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Ieri sera lo abbiamo visto in scena a Selfie - Le cose cambiano, sul piccolo schermo di Canale 5, ma chi lo segue sui social network sa benissimo che Stefano De Martino ha raccolto la sfida della #smilingonion lanciata da Simona Ventura, un'iniziativa che ha interessato diversi vip e che può essere paragonata al celebre Ice Buckett Challege dell'estate del 2014. Chi viene 'nominato' da colleghi e amici, deve provare a tagliare un'intera cipolla senza versare neanche una lacrima. Tutto questo per sostenere Operation Smile Italia Onlus, che dal 1982 in più di 60 Paesi al mondo si occupa di assistere e curare bambini nati con una malformazione al volto. De Martino, insieme al video in cui porta a termine la missione, ha aggiunto sui social: "Ogni bambino nato con una malformazione al volto, come il labbro leporino o la palatoschisi, ha il diritto di essere curato tempestivamente e in sicurezza. A Natale doniamo un sorriso!". Tra le nomination di De Martino spiccano i nomi di Rudy Zerbi e Marcello Sacchetta: i due accetteranno? Clicca qui per vedere la clip direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Stefano De Martino.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: NATALE IN FAMIGLIA PER IL BALLERINO NAPOLETANO? - Il Natale si avvicina e Stefano De Martino è pronto per festeggiarlo con la sua famiglia. In vacanza da Amici, Stefano si sta godendo l’atmosfera natalizia cercando il regalo giusto per tutti i suoi parenti ma soprattutto per il piccolo Santiago, il grande amore della sua vita. Oltre a trascorrere il Natale con suo figlio e la sua famiglia, Stefano De Martino potrebbe decidere di concedersi una vacanza rilassante prima di tornare a lavoro. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il flirt tra il ballerino e la modella Diletta Puecher non sarebbe affatto una bufala. Stefano, dunque, si concederà una vacanza con la sua nuova fiamma? Il ballerino napoletano mantiene il più stretto riserbo sulla sua vita privata ma i fans sono sicuri che nella sua vita, ad un anno dalla separazione da Belen Rodriguez, ci sia un’altra donna. Il ballerino napoletano, dunque, uscirà allo scoperto durante le vacanze di Natale? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

