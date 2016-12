SELFIE, LE COSE CAMBIANO / Anticipazioni ultima puntata: Simona Ventura di nuovo regina della tv!

SELFIE, LE COSE CAMBIANO: ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: SIMONA VENTURA TORNA REGINA – Selfie – Le cose cambiano ha visto il ritorno sulle reti Mediaset di Simona Ventura che, dopo le esperienze in Rai e su Sky, è tornata protagonista con uno show in prima serata su canale 5. Il programma che racconta le storie delle persone vere, desiderose di dare una svolta alla propria vita cambiando il proprio aspetto fisico, non solo è stato un successo ma è stato molto amato dal pubblico. In vista dell’ultima puntata che, per le festività natalizie, slitta a mercoledì 28 dicembre, Simona Ventura può essere considerata nuovamente la regina di canale 5. La sua capacità dialettica, l’ironia e la padronanza del palco rendono Simona Ventura una delle migliori conduttrici in circolazione. Il suo ritorno sulla tv commerciale è stata accolta con grandissimo entusiasmo dai fans che sperano di rivederla nuovamente in tv anche dopo la conclusione della prima edizione di Selfie – Le cose cambiano.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: STEFANO DE MARTINO E MARIANO DI VAIO SARANNO ELETTI I MIGLIORI MENTORI? – Mercoledì 28 dicembre, in prima serata su canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano. Il programma che ha segnato il ritorno sulle reti Mediaset di Simona Ventura ha letteralmente conquistato il pubblico che ha seguito con trasporto le emozionanti storie raccontate nel corso delle varie puntate ma si è anche divertita con la presenza di personaggi noti, Gemma Galgani in primis. Nel corso dell’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano, tutte le storie ancora in corso arriveranno ad una conclusione. Scopriremo così il nuovo sorriso di Gemma Galgani e se Alessia Macari sarà riuscita a superare definitivamente la sua fobìa per le Barbie. Nel corso dell’ultimo appuntamento di Selfie, inoltre, verrà eletta anche la migliore coppia di mentori. Chi, dunque, tra Stefano De Martino e Mariano Di Vaio, Alessandra Celentano e Simone Rugiati, Katia Ricciarelli e Ivan Zaytsev sarà la coppia migliore? I fans puntano sui belli che, nel corso di queste serate, hanno emozionato aiutando tante persone.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: ALESSIA MACARI E LA FOBIA PER LE BARBIE, E’ POLEMICA SUI SOCIAL – Nel corso della quinta puntata di Selfie – Le cose cambiano, Alessia Macari è tornata in trasmissione per mostrare i suoi miglioramenti con le Barbie. La vincitrice del Grande Fratello Vip, con l’aiuto di Katia Ricciarelli, sta affrontando un lungo percorso per superare la paura delle Barbie. La 23enne ciociara irlandese è così tornata nella quinta puntata dove, sotto gli occhi di Simona Ventura, ha mostrato i grandi miglioramenti che sta facendo. Sui social, però, è scoppiata la polemica. Il pubblico, infatti, tra tutte le storie, non sembra gradire molto quella di Alessia Macari. “Questa delle Barbie è una gran st****ata!” e ancora “Ma cosa cavolo stiamo guardando?” oppure “Io dico con tutto il più profondo rispetto, giuro. Però dai, diciamocelo, sta fobia delle Barbie fa un po’ ridere, NO?”, scrivono alcuni utenti su Twitter. Nonostante tutto, però, c’è anche chi considera giusto aiutare Alessia Macari in quella che è una vera paura che la terrorizza.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: REPLICA STREAMING E COMMENTI WEB - Discreti gli ascolti tv della penultima puntata di Selfie - Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi che durante la giornata di ieri ha visto scendere in pista ancora una volta Gemma Galgani. La dama torinese però, non è stata la sola a fare ritorno in trasmissione in quanto, anche Alessia Macari è ricomparsa nuovamente in onda con la su fobia delle Barbie: come è andata a finire? La puntata di ieri è stata accolta “malamente” dal pubblico, specie quello web che considera il nuovo progetto Mediaset decisamente trash. I siparietti tra Tina Cipollari e Gemma Galgani inoltre, sembrano avere stancato il pubblico e così, dopo averle viste durante i pomeriggi televisivi di Uomini e Donne, le donne si sono scontrate nuovamente durante il prime time e, visti gli esiti e le decisioni finali, con molta probabilità Gemma sarà protagonista anche durante il corso dell’ultimo appuntamento che andrà in onda non lunedì bensì mercoledì 28 dicembre 2016, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. "Fino ad ora come Mentore la Celentano è stata perfetta, è sempre Bravissima", si legge online sulla pagina ufficiale di Facebook dedicata al programma, e ancora: "Mi auguro e vi prego, con tutta la gente che ha bisogno davvero del vostro aiuto non sprechiate e tempo e soldi con Gemma che non ha davvero bisogno, per l'età che ha non ha bisogno dei denti nuovi!!!! Penso che stavolta Tina a ragione è business. E poi basta anche in un programma utile come il vostro Gemma no!!", "Partito in sordina direi che il programma ha quasi raggiunto la perfezione!! Peccato che la prossima sia già l'ultima puntata...W Selfie e bravissimi tutti!". Se volete leggere tutti i commenti potete farlo cliccando qui e, se vi siete persi il penultimo appuntamento, potete sempre recuperarlo in streaming attraverso la replica sul portale di Mediaset.it.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: ECCO GLI ASCOLTI TV DI IERI, 19 DICEMBRE 2016 - La prima serata di ieri è stata abbondantemente sconvolta dall’attentato a Berlino. Nonostante questo però, Selfie – Le cose cambiano è andato ugualmente in onda anche se il popolo della rete avrebbe preferito la sua interruzione. Ed invece, anche questa volta gli ascolti hanno prevaricato sulla vita di tutti i giorni. La quinta puntata del programma condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi, ha portato a casa 3.368.000 telespettatori con una share del 16.50%. La mafia uccide solo d'estate invece, ha registrato 4.971.000 telespettatori, share 18.75%. Il Tg1 - Edizione Straordinaria ha registrato invece 5.135.000 telespettatori, share 19.57%. Su Rai2 invece, lo Speciale Tg2 sull'attentato a Berlino ha registrato 1.940.000 telespettatori, share 7.61%. Mentre su Rai3 I Dieci Comandamenti ha registrato 986.000 telespettatori, share 3.90%. Su Italia 1 Lethal Weapon ha registrato 1.424.000 telespettatori, share 5.25% e 1.518.000, 6.19% e su Rete4 Dalla Vostra Parte - Speciale ha registrato un netto di 1.259.000 telespettatori, share 4.74%. In ultimo, TgLa7 edizione straordinaria 744.000, 2.74% e Grey's Anatomy ha registrato 703.000 telespettatori, share 2.61% e 597.000, 2.47%.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: IL PROGRAMMA SI SPOSTA PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO - Cambia la programmazione di Selfie - Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura verso la sua ultima puntata. Gli appuntamenti previsti per la prima stagione del programma erano sei e, dopo un inizio un po' difficoltoso, in attesa di scoprire come sono andati gli ascolti tv, scopriamo cosa accadrà all'ultima puntata della trasmissione. Quando verrà trasmesso l'ultimo appuntamento di Selfie - Le cose cambiano? Fino a ieri, i precedenti cinque appuntamenti del programma condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi, sono stati trasmessi dalla rete ammiraglia di Casa Mediaset al lunedì in prime time. Il prossimo lunedì però, sarà il 26 di dicembre e così, l'ultima puntata di Selfie è stata spostata a mercoledì 28 dicembre, sempre a partire dalle 21.10. Durante il corso dell'ultimo appuntamento stagionale si tratteranno nuovissimi casi e, tra gli altri ci potrebbe essere anche il ritorno in pista di Gemma Galgani, la dama presente in tre puntate su cinque andate in onda. Quale sarà il risultato finale? Proprio ieri la dama è comparsa in trasmissione decidendo di non sottoporsi ad alcun lifting ma accettando l'aiuto di Alessandra Celentano per l'intervento ai denti: cosa avrà deciso di fare? Gli ascolti TV hanno premiato il programma e quindi, si pensa già ad una seconda stagione.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: IL BALLERINO DI AMICI È IL MENTORE PREFERITO DEL PROGRAMMA - Ieri è andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la penultima puntata di Selfie - Le cose cambiano. In mezzo alle storie di personaggi famosi e le loro apparenti diatribe televisive, c'è stato anche il caso emozionante della serata affidato allo showman Stefano De Martino. La signora Stefania infatti ha perso il suo compagno per via di un tumore: "E' appagante condividere dei momenti con queste persone e dargli un minimo di manforte", ha affermato il ballerino di Amici rivolgendosi a Simona Ventura. La signora Stefania dopo l'intervento chirurgico è tornata nuovamente a sorridere e la conduttrice torinese ha promesso di trovarle anche un lavoro. Stefano, in ultimo ha regalato alla donna un dolcissimo lento. De Martino però, è stato il protagonista indiscusso della serata occupandosi anche di Diana e del suo soprannome: "Retromarcia", il perché di tale nomignolo appare evidente. "Io non ho neanche una prima, il mio seno non si è mai sviluppato. Sono arrivata a 19 anni. Ho un disagio al mare con il costume. Al mare si vede se ho i costumi imbottiti, per questo uso una fascia e sembro una tavola da surf", ha raccontato la ragazza. Stefano ha quindi accettato il suo caso non considerandolo un capriccio e, alla fine in studio dopo essersi vista allo specchio Diana è apparsa fiera di potersi permettere una vera scollatura ma... nella vita vuole fare la guardia penitenziaria e non la velina!

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: VERSO L’ULTIMO APPUNTAMENTO - Ieri è andata in onda la penultima puntata di Selfie - Le cose cambiano, il programma del lunedì sera di Casa Mediaset condotto da Simona Ventura e prodotto da Maria De Filippi e la Fascino. L'obiettivo della trasmissione è quello di regalare alla gente comune nuova autostima e sicurezza tramite interventi chirurgici e psicologici. Di fatto però, la trasmissione ha preferito puntare su personaggi noti ingaggiando da Gemma Galgani a Pamela Prati e Alessia Macari, vincitrice del Grande Fratello Vip. In studio, tre coppie di mentori formate da: Stefano De Martino e Mariano Di Vaio, Katia Ricciarelli e Ivan Zaytsev e Alessandra Celentano e Simone Rugiati. A valutare storie, cambiamenti ed opportunità di cambiamento invece, una giuria formata da: Tina Cipollari, Aldo Montano, Paola Caruso, Daniela Del Secco d’Aragona e Yuri Gordon. Per rivedere il programma in replica, vi basterà collegarvi sul sito di Mediaset.it e la sua sezione dedicata all'On Demand dove sarà possibile visionare tutte le storie anche in mobilità ovunque voi siate. "Altro che Carnevale di Rio... Capodanno cinese", questa la prima frecciatina della serata che proviene da Simona Ventura nei confronti dello stravagante look di Paola Caruso ma, durante il corso della serata ne sono successe veramente delle belle...

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, TOP E FLOP DELLA SERATA: ALESSANDRA CELENTANO SORPRENDE TUTTI E PORTA A CASA LA VITTORIA (QUINTA PUNTATA) - Anche ieri sera Simona Ventura è tornata su Canale 5 con una nuova puntata di Selfie, Le cose cambiano, un appuntamento pieno di leggerezza ma, allo stesso tempo, in grado di affrontare anche temi più importanti. Scopriamo insieme chi ha avuto la meglio attraverso i top e i flop della serata. Flop per Tina Cipollari, che ancora una volta ha scelto di dire la sua e di scrivere un nuovo capitolo della sua battaglia contro Gemma Galgani. Rimproveri, urla e parole di troppo, l’opinionista è apparsa ancora una volta un po’ eccessiva, ma è noto a tutti che il grande pubblico le perdona tutto. Top per Alessandra Celentano, che è riuscita a occuparsi dei diversi casi con particolare trasporto mostrandosi decisamente più sciolta rispetto a come appariva nelle prime puntate (non è un caso se ha portato a casa la vittoria finale), ma merita un posto fra i top della serata anche Stefano De Martino, che ancora una volta, con tutto il trasporto di cui è capace, ha dato prova di essere un grande professionista alle prese con le tante richieste di aiuto. Rispetto alle puntate precedenti forse è apparso un po’ apatico, tutta colpa della vecchia polemica con Pamela Prati? Ancora fra i top anche Katia Ricciarelli, che è riuscita ad accogliere le richieste dei diversi protagonisti con fare molto materno, lasciando alle loro storie lo spazio giusto e tenendo per sé solo il ruolo che le spetta. Un vero talento per una donna che rappresenta una diva per la musica e lo spettacolo. Flop per Mariano Di Vaio, che pur accettando le diverse richieste dei protagonisti con grande eleganza, a volte è apparso un po’ distante dalle dinamiche del format. Riuscirà a rifarsi nella prossima puntata? Top, invece, per un altro grande protagonista del parterre dello show di Simona Ventura: Simone Rugiati. Lo chef, assente nella scorsa puntata, è tornato alla carica più determinato che mai, portando a casa la vittoria finale assieme alla sua compagna di avventura.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: LA COPPIA FORMATA DA ALESSANDRA CELENTANO E SIMONE RUGIATI CONQUISTA LA VITTORIA Dopo Simona Sventura, a Selfie - Le cose cambiano arriva una nuova protagonista pronta a sostituirsi alla conduttrice. si tratat di una Drag Queen, che come abbiamo visto in precedenza ha conquistato tutti i mentori dicendo di voler assumere le sembianze della sua beniamina, della qual ha già preso possesso del nome, naturalmente dopo un simpatico stravolgimento. Simona "Sventura", quindi, è pronta a fare il suo ingresso in studio per confrontarsi con l'originale e, anche se il risultato non è dei più perfetti, tutto il pubblico riesce ad apprezzare lo sforzo. La serata dedicata al cambiamento volge al termine e, come in ogni puntata, arriva il momento i decretare i vincitori. A trionfare, in questa occasione, il duo formato da Alessandra Celentano e Simone Rugiati, ma come fa notare la conduttrice hanno vinto tutti. La serata di Selfie - Le cose cambiano, si chiude con i ringraziamento di Simona Ventura, accolta dai tanti applausi del pubblico.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, DIRETTA: ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO, TORNA ANCHE PAMELA PRATI? - Ha inizio proprio in questi istanti, su Canale 5, una nuova puntata di Selfie - Le cose cambiano, un appuntamento che, come già ampiamente preannunciato, promette scintille grazie a due grandi ritorni, quello di Gemma Galgani, che ha chiesto aiuto alla redazione del programma per risolvere i suoi problemi con le rughe, e quello di Alessia Macari, la ciociara al centro di tutte le polemiche di Paola Caruso a causa della sua bizzarra fobia per le Barbie. Fra i grandi assenti segnaliamo, invece, Pamela Prati, che dopo i rimproveri di Stefano De Martino, così come riporta Davidemaggio.it, ha scelto di non partecipare alla serata. In attesa di scoprire quali saranno i protagonisti della nuova puntata, il pubblico su twitter ha già iniziato a pubblicare una serie di commenti live su ciò che succederà nel corso di questo nuovo appuntamento; vediamo quali sono gli argomenti più discussi in rete: "Che dite se lo sarà fatto o no sto lifting #gemmagalgani?", "Oggi vedremo Gemma dopo l'intervento. Voleranno stracci e verranno radiati medici dall'albo. Grazie Maria". Sono Tina Cipollari e Gemma Galgani le più attese della serata. Riusciranno a soddisfare il pubblico? IL NUOVO VOLTO DI GEMMA GALGANI! ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - La nuova puntata di Selfie -Le cose cambiano si apre con la polemica che, nelle ultime settimane, ha coinvolto Gemma Galgani e Tina Cipollari. Un rvm mostra tutto ciò che è successo dal primo episodio fino all'ultimo, dal rifiuto dei mentori di prendere a cuore il caso di Gemma, fino alla lettera del dottor Corsani, che ha aperto uno spiraglio per la dama torinese. Oggi, però, Gemma è pronta a scendere le scale e a confrontarsi con i sui nuovi lineamenti e così, con il volto coperto da una maschera e supportata da un valletto d'eccezione (Stefano De Martino) la dama raggiunge lo specchio. Tina Cipollari Crede che il risultato non sia dei migliori, ma fra le tante polemiche Gemma dice la sua:"Non ho fatto interventi chirurgici, ho preferito restare me stessa, le rughe sono il mio patrimonio", "Non è lei che si è rifiutata, sarà stato quel ragazzo!", ha affermato Tina per contrastarla. Ma anche Alessandra Celentano non è soddisfatta del risultato e propone alla dama di seguire il suo percorso per sistemare il sorriso. ALESSANDRA CELENTANO OFFRE IL SUO AIUTO A GEMMA GALGANI. ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - A Selfie - Le cose cambiano Tina Cipollari è la protagonista dei nuovi attacchi nei confronti di Gemma Galgali. "Business, questa donna vuole fare business, basta. Vuole fare business con tutto", urla più furiosa che mai. Ma in difesa della dama interviene anche Alessandra Celentano, che ha scelto di occuparsi dei suoi denti: "Un conto è un vezzo, un conto è una cosa funzionale. I denti, il sorriso sono importanti!". Ma la discussione si sposta ben pesto sulla disponibilità economica di Gemma, sulla quale interviene addirittura Simona Ventura: "Ho parlato con chi di dovere e so che Gemma non ha i soldi che farlo", dice la conduttrice per mettere fine alle nuove polemiche. Gemma Galgani, nel momento che la vede protagonista, ha portato in studio le prove della sua conoscenza con Katia Ricciarelli, una foto che ritrae le due in uno scatto in bianco e nero in quello che potrebbe essere un semplice saluto. "Non era uno sguardo formale, era un momento molto bello", dice la dama. "Tienilo lì stretto, io non ricordo", conferma ancora una volta la cantante. Si cambia pagina, Stefano De Martino mostra il percorso fatto da Stefania per eliminare la sofferenza dal suo volto. STEFANO DE MARTINO REGALA UN SENO NUOVO A DIANA. ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - La nuova protagonista di Selfie - Le cose cambiano si chiama Stefania e grazie a Stefano De Martino è riuscita a sottoporsi a un intervento per eliminare dal suo volto le rughe e la sofferenza vissuta in seguito alla morte di suo marito. L'intervento, perfettamente riuscito, regala alla protagonista uno sguardo più fresco e le consente di dare un calcio al passato. Stefania, per festeggiare l'inizio della sua nuova vita abbraccia forte il suo mentore, ma per lei le sorprese non finiscono qui e per questo, in attesa che la redazione riesca a trovarle un lavoro, può consolarsi con un lento assieme a Stefano De Martino. Il ballerino di Amici è ancora in primo piano con la storia successiva, quella di Diana, una ragazza che non riesce ad accettare il suo seno eccessivamente piccolo. Dopo una breve riflessione sulla sua storia, però, il mentore decide di darle una mano a ottenere dei lineamenti un po' più femminili e così accetta di accompagnarla in questo lungo percorso. La protagonista di questa storia, quindi, entra in studio per mostrare a tutti il suo seno nuovo. VITO VUOLE CORREGGERE IL SUO VOLTO. ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - A Selfie - Le cose cambiano, Alessandra Celentano è intenta a dare ascolto alla storia di Vito, che dopo un colpo subìto nel corso di una partita i calcio, ha il volto asimmetrico in corrispondenza dello zigomo sinistro. Il protagonista, che ha già provato a consultare un medico, rivela di non avere la possibilità economica per affrontare un intervento e per questo e tanti motivi il mentore decide di accettare la sua richieda di cambiamento. Un chirurgo plastico sottopone quindi il protagonista a un'operazione e, dopo sette giorni, stasera Vito è pronto a scendere le scale delle meraviglie per scoprire il suo nuovo volto. Lo specchio, ancora una volta, non mente: il concorrente, fra lo stupore generale, ha finalmente i lineamenti che tanto sognava. Alessandra Clentano, inoltre, riesce a strappargli una promessa: a questo cambiamento deve corrispondere anche un nuovo atteggiamento nei confronti di ciò che lo circonda. Riuscirà questa esperienza a regalare al protagonista di questa storia una nuova vita? ORNELLA E MARTINA, ADDIO ORECCHIE A SVENTOLA! ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - Il nuovo caso di Selfie - Le cose cambiano riguarda l'autostima e la protagonista, di nome Priscilla, chiede una mano per un cambio totale di look. I mentori inizialmente si dividono, qualcuno crede che la voglia della concorrente di vestirsi in maniera semplice si dettata da un bisogno istintivo, ma alla fine tutti decidono di darle una mano. A spuntarla ancora loro, Mariano Di Vaio e Stefano De Martino, che sono pronti a regalare a Priscilla un nuovo look. Si cambia pagina e si torna al caso di Martina e Ornella, due ragazze che sette giorni fa hanno chiesto ai mentori di poter risolvere il problema con le orecchie a sventola. La prima a consultare lo specialista è Ornella, che riceve un responso positivo; ma anche Martina avrà a disposizione la professionalità del chirurgo, soprattutto perché secondo il professionista il suo caso è molto più complicato. Le due ragazze, quindi, si sottopongono all'intervento mentre i loro genitori raccontano i risvolti di questo disagio che, a causa di una serie di complicazioni di tipo finanziario, non sono riusciti a risolvere. Intanto, sul web non mancano i commenti di chi crede che su Gemma Galgani l'intervento sia servito a poco. BENEDETTA, L'EX BALLERINA CON QUALCHE CHILO DI TROPPO. ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - Ancora una richiesta di aiuto a Selfie - Le cose cambiano, stavolta da parte di Benedetta, un'ex ballerina che ha lasciato la danza e ha chiesto una mano ad Alessandra Celentano per risolvere il suo problema. La protagonista di questa storia, che non ha mai conosciuto suo padre, ha sempre contato sull'affetto di due vicini di casa molto speciali che oggi sono per lei come dei nonni. Ma oggi il problema di Benedetta sono i chili di troppo, accumulati dopo aver lasciato le lezioni di danza. "Adesso non ho più motivo per dimagrire", spiega la protagonista, ma cosa nasconde questo suo disagio? Alessandra Celentano cerca di indagare per vederci chiaro, ma alla fine decide di accettare la sfida e chiedere il supporto di una nutrizionista. Dopo qualche consiglio e una visita approfondita, Benedetta inizia la sua battaglia contro i chili di troppo, supportata da lontano dalla sua mentore Alessandra Celentano. Dopo 47 giorni, la protagonista è pronta a confrontarsi in studio con la bilancia, che rivela una perdita di peso pari a ben nove chili. L'appuntamento è fra sette giorni, quando Benedetta mostrerà a tutti i suoi nuovi progressi. MARIANO DI VAIO, UN LOOK DA URLO PER PRISCILLA. ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO - La redazione di Selfie - Le cose cambiano è pronta a raccogliere la richiesta di aiuto di una persona del pubblico: lo scopo è quello di trasformare una fortunata protagonista in una principessa. A vincere la lotteria del destino è Annarita, che lavora come operaia ed è molto emozionata nel dare il via a questa nuova avventura. Come sarà dopo la trasformazione? In attesa di scoprirlo, lo studio apre le sue porte a un nuovo protagonista affetto da una sindrome che tende a far atrofizzare i muscoli del torace. A discutere della questione i mentori in studio ma anche un professionista, che spiega qualcosa in più su questo problema che causa dei difetti molto evidenti sul torace. In aiuto del protagonista arrivano tutti i mentori, ma alla fine a spuntarla sono ancora una volta Stefano De Martino e Mariano Di Vaio. Intanto, al centro dello studio di Simona Ventura, è tutto pronto per accogliere Priscilla, la ragazza che non vede l'ora di vedere nello specchio l'immagine del suo nuovo look. IN STUDIO ARRIVA "SIMONA SVENTURA". ALESSIA MACARI VS PAOLA CARUSO? - A Selfie - Le cose cambiano arriva un nuovo caso, è quello di Consuelo, che purtroppo ha i seni asimmetrici. In suo aiuto arriva Katia Ricciarelli, che di fronte a un problema così evidente decide di dare il suo aiuto alla nuova arrivata e, dopo averle consigliato un bravo chirurgo, le invia un video messaggio molto speciale. Consuelo, dopo l'intervento, fa il suo ingresso in studio più bella che mai, pronta a ringraziare fra le lacrime chi ha reso possibile il suo grande cambiamento. La nuova protagonista di Selfie è una Drag Queen e ha una richiesta un po' particolare. Il suo nome d'arte è simona Sventura, ma ha un sogno nel cassetto, quello di poter somigliare alla conduttrice. I mentori non hanno particolari domande per la nuova arrivata, che con la sua richiesta ha lasciato tutti senza parole. Ma chi deciderà di accogliere la sua richiesta? A quanto pare tutti. Ma a ad avere la meglio sono Alessandra Celentano e simone Rugiati. ALESSIA MACARI E LA FOBIA DELLE BARBIE - A Selfie - Le cose cambiano arriva il momento di accogliere la nuova protagonista della serata, l'attesissima Alessia Macari che, come rivela la sua mentore Katia Ricciarelli, ha quasi risolto il suo problema con le barbie. Un video trasmesso dalla redazione ha ripercorso tutti i progressi fatti dalla ciociara nel corso delle ultime settimane, ma i progressi più importanti sono quelli degli ultimi giorni. Fra le tante attività con le quali Alessia Macari deve fare i conti, anche gli incontri con lo psicologo, che le ha dato l'opportunità di fare un percorso introspettivo capace di scovare ciò che scatena la sua peggiore paura nei confronti della barbie. La ciociara afferma di aver paura di essere toccata dalla bionda bambola, è questo ciò che teme maggiormente. Sarà riuscita ad ottenere dei buoni risultati? Per ora i progressi sono tanti, ma solo quando la barbie resta nella sua confezione, e la protagonista non riesce a sfiorarla se non da lontano, con uno scopettone.

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: SIMONA VENTURA PARLA DI PAMELA PRATI (OGGI, 19 DICEMBRE 2016) - In pochi avranno dimenticato lo scontro tra Pamela Prati e Stefano De Martino che è andato in scena la settimana scorsa a Selfie - Le cose cambiano: il nuovo format lanciato su Canale 5 da Simona Ventura è pronto a tornare in scena oggi, lunedì 19 dicembre 2016, sul piccolo schermo di Canale 5. Nell'intervista che Simona Ventura ha rilasciato a Verissimo lo scorso sabato, la conduttrice ha voluto specificare che spera che la Prati faccia ritorno in studio, e che in ogni ha scelto di farsi seguire dal dottor Nardone al di là di Selfie. La showgirl del Bagaglino aveva chiesto aiuto a Selfie per affrontare, appunto, la claustrofobia, che il pubblico aveva osservato già da vicino durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: il ballerino di Amici, però, aveva fatto notare che là Prati avrebbe potuto anche gestire il suo problema con le proprie risorse: alla fine, Pamela aveva lasciato lo studio della trasmissione dopo una serie di discussioni. La vedremo tornare? E Simona Ventura sarà in collera con De Martino? Forse ne sapremo di più nelle prossime settimane...

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: SIMONA VENTURA E LE DICHIARAZIONI A VERISSIMO (OGGI, 19 DICEMBRE 2016) - Selfie - Le cose cambiano andrà in scena stasera con la quinta puntata in programma: alla guida, il pubblico di Canale 5 potrà ritrovare Simona Ventura, che di recente si è raccontata in esclusiva a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin: "Tutti i programmi che faccio, praticamente, il primo minuto io mi studio tutto a memoria perché il primo minuto ‘c’ho il cuore’ e vado insieme, come dicono a Milano… ma non riesco a ricordare niente, poi piano piano mi calmo e dopo vado" ha ammesso la presentatrice, concentrando poi l'attenzione proprio sul nuovo format della rete ammiraglia Mediaset “e infatti avevo imparato a memoria ma mi ero dimenticata lo stesso… dall’emozione di tornare a fare un programma su Canale 5.”. Simona Ventura ha poi voluto specificare, in vista degli ultimi due appuntamenti che mancano prima di salutare Selfie - Le cose cambiano: “Ancora due puntate, una in onda e l’ultima… spero che il programma abbia dato tanto al pubblico… chiuderemo tutte le storie ancora in atto". Che cosa ascolteremo (e chi farà ritorno?), dunque, in prime time a Selfie - Le cose cambiano?

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: LE PROVE DI SIMONA VENTURA, QUALI STORIE ASCOLTEREMO? (OGGI, 19 DICEMBRE 2016) - È tutto pronto per la messa in onda della quinta puntata di Selfie - Le cose cambiano, il programma che Simona Ventura ha portato in prime time su Canale 5 dallo scorso novembre: il pubblico della rete Mediaset è curioso di scoprire quali saranno le storie che andranno in scena più tardi, tra sfide e problemi personali che persone comuni (e non) porteranno all'attenzione delle coppie di mentori e dei giudici. Proprio ieri, la conduttrice è tornata su Instagram per pubblicare un video che la vede impegnata con le prove della trasmissione: Simona Ventura è vestita di scuro, con indumenti comodi, e porta anche degli occhiali scuri. Una mise ben diversa da quella che, probabilmente, andrà in scena a partire dalle 21.15 circa, ma certamente stessa sarà la simpatia: nella clip, infatti, la presentatrice si muove con alcuni passi di danza volutamente ironici e divertenti. Che cosa avrà preparato per gli ultimi due appuntamenti insieme a Selfie - Le cose cambiano? Clicca qui per vedere il video condiviso da Simona Ventura direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

SELFIE - LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: IL VIDEO DEL BACKSTAGE (OGGI, 19 DICEMBRE 2016) - In attesa del quinto e penultimo appuntamento con Selfie - Le cose cambiano, la piattaforma WittyTv ci permette di 'sbirciare' nel backstage del programma guidato da Simona Ventura sul piccolo schermo di Canale 5. Dietro le quinte, il ballerino Stefano De Martino consiglia ai telespettatori di mettersi comodi sul divano, riscaldare tutte le bontà preparate durante il weekend, come la pasta al forno o le polpette, e gustarsele di fronte al televisione. Mariano Di Vaio raccomanda inoltre l'assoluta comodità e Alessandra Celentano consiglia anche un buon bicchiere di vino. La scena si sposta poi su Paola Caruso e su Gordon, che in camerino regalano ai fans un mini tutorial per realizzare il selfie perfetto. La Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona si ferma poi a fare i complimenti al ballerino, appena prima di andare in scena. Curiosi di scoprire quali saranno le storie che tutti insieme, mentori e giuria, ascolteranno in prime time? Clicca qui per vedere il video del backstage della quinta puntata di Selfie - Le cosa cambiano direttamente dalla pagina ufficiale di WittyTv.

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: MENTORI E GIURIA, PAMELA PRATI NON TORNERÀ? (OGGI, 19 DICEMBRE 2016) - Va in scena oggi, lunedì 19 dicembre 2016, il quinto appuntamento con Selfie - Le cose cambiano: la puntata, guidata come sempre da Simona Ventura, prenderà il via su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. In studio il pubblico, che sembra ormai essersi affezionato al format, regalandogli ascolti soddisfacenti, potrà ritrovare dunque in scena le tre coppie di mentori - Katia Ricciarelli e Ivan Zaytsev, Simone Rugiati e Alessandra Celentano e Stefano De Martino e Mariano Di Vaio - insieme anche alla giuria dello show, composta dalla Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona, dalla spumeggiante Tina Cipollari, dall’ex naufraga de L’Isola Paola Caruso, e da Aldo Montano e Gordon. C’è grande curiosità sul web in merito alle storie che andranno in onda in prime time, e anche a proposito dei vip che decideranno di varcare la soglia dello studio della Ventura per chiedere una mano a tutti i protagonisti di Selfie - Le cose cambiano. Ebbene, sembra proprio che Simona Ventura abbia scelto di invitare nuovamente Pamela Prati, ma - come si legge su Blogo - in seguito allo scontro con Stefano De Martino della settimana, la showgirl del Bagaglino abbia scelto di rifiutare…

SELFIE, LE COSE CAMBIANO, QUINTA PUNTATA: MENTORI E GIURIA, ALESSIA MACARI ATTESA IN STUDIO (OGGI, 19 DICEMBRE 2016) - Se Pamela Prati sembra poco intenzionata a tornare a Selfie - Le cose cambiano - che torna in scena stasera, lunedì 19 dicembre 2016, con la quinta puntata su Canale 5 - di stesso avviso non sembra essere invece Alessia Macari. Come si legge su Blogo, le anticipazioni della registrazione mostrerebbe proprio la vincitrice del Grande Fratello Vip di nuovo nello studio del programma, ormai quasi vicina a superare la sua fobia per le bambole, motivo per cui ha deciso di chiedere aiuto ai protagonisti della trasmissione. La domanda che rimbalza nella mente di ogni telespettatore, però, è solo una: Alessia Macari si scontrerà ancora con Paola Caruso?

