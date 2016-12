Trono Classico / Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo Gismondi spiazza, la dedica per Camilla Mangiapelo (Oggi, 20 dicembre 2016)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE: CLICCA QUI PER LEGGERE LE NEWS AGGIORNATE AL 21 DICEMBRE 2016

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO GISMONDI SPIAZZA, LA DEDICA PER CAMILLA MANGIAPELO – Riccardo Gismondi è sempre più innamorato della sua Camilla Mangiapelo. L’ex tronista di Uomini e Donne sta rispondendo alle critiche dei fans con i fatti dimostrando di aver fatto una scelta di cuore. Dopo poche settimane dalle scelta, Riccardo non solo è sempre più unito alla sua giovane fidanzata ma è anche molto innamorato come testimonia l’ultima dedica che il cestista 21enne ha scritto a Camilla su Instagram. “Chiedimi se sono felice”, scrive Riccardo Gismondi pubblicando uno scatto in cui Camilla lo prende per mano. “Amore mio lo sei, si vede e sono felicissima per voi”, “Lo sei eccome”, “Siete perfetti insieme”, “Noi lo avevamo capito dalla prima esterna "te sto a puntà… vedi che succede .." che sarebbe stata lei a renderti felice”, “Vi auguro tutto l’amore di questo mondo”, rispondono ai fans che cominciano a ricredersi sull’amore che ha colpito Riccardo e Camilla. Cliccate qui per vedere il post.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: MANUEL VALLICELLA, LE SCELTE CHE NON PIACCIONO AL PUBBLICO – Manuel Vallicella, durante la sua prima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, aveva esordito promettendo di mostrare al pubblico una parte di sé rimasta nascosta durante il trono di Ludovica Valli in cui è stato un protagonista. “Finora avete visto solo la parte dolce e sentimentale, ma in questo nuovo ruolo sarò anche duro”, ha dichiarato Manuel Vallicella. Il tronista sta rispettando la parola e, durante le sue, prime registrazioni come tronista ha già fatto arrabbiare le sue corteggiatrici. Come rivela Il Vicolo delle News, infatti, Manuel Vallicella, per le sue prime esterne, ha scelto ragazze more, con i capelli lunghi e i tatuaggi. Caratteristiche che a molti hanno ricordato Ludovica Valli che sembra aver lasciato un segno nel cuore e nella testa del tronista veronese. Le corteggiatrici, inoltre, hanno accusato Manuel di essere molto superficiale. Il motivo? Manuel non presta molta attenzione alle sue pretendenti contrariamente a quanto fa Luca Onestini che osserva con molta attenzione tutti i gesti delle corteggiatrici. Un comportamento, quello di Manuel che fa torcere il naso a molti. Vallicella riuscirà a riconquistare la fiducia di tutti?

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: LIDIA VELLA ROMPE IL SILENZIO, LA VERITA’ SU ALESSANDRO CALABRESE – Alessandro Calabrese ha deciso di ricominciare da Sonia Lorenzini. L’ex gieffino, dopo essere tornato single, ha deciso di presentarsi nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore della nuova tronista. Sul romano sono piovute pesantissime critiche. I fans, infatti, si sono schierati in massa con Lidia Vella Come riporta Gossipetv, Lidia Vella ha pubblicato un lungo sfogo con cui ha duramente replicato a quello che è ormai l’ex fidanzato. Dopo giorni di silenzio, Lidia Vella ha finalmente deciso di rompere il silenzio. “Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato… lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno. – e continua – Addirittura che non mi ama più, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c’è stato solo per pararsi il c**o (scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che ‘uomo’ è quanto vale… Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perchè lo sai che non ti conviene!”, conclude l'ex gieffina.

