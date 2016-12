Trono Classico / Uomini e Donne anticipazioni: dalla crisi natalizia ad un figlio, la romantica storia dei Fantalli! (news oggi, 20 dicembre 2016)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: LIETO FINE PER I FANTALLI? – Ormai non ci sono più dubbi. Dopo l’annuncio social di Marco Fantini, arriva anche quello di Beatrice Valli che, con una splendida foto, annuncia ufficialmente di aspettare un bambino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui abbraccia il figlio Alessandro e mostra il pancino che comincia a crescere. Sempre magrissima e in perfetta forma, il pancino di pochi mesi che sfoggia Beatrice si vede e scatena l’entusiasmo dei fans. “Abbiamo più bisogno noi di loro che loro di noi”, scrive la fidanzata di Marco Fantini. Per la coppia è l’inizio della realizzazione di un sogno. Dopo essersi innamorati nello studio di Uomini e Donne, Marco e Beatrice hanno superato anche problemi grandi fino coronamento del grande sogno. Nei prossimi mesi, Beatrice Valli renderà Marco Fantini padre per la prima volta anche se, in questi anni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto le prove con Alessandro che è molto legato a lui. Una foto tenerissima, dunque, quella pubblicata dalla Valli che potete vedere cliccando qui.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: CLAUDIO SONA RIVELA CHE... Molti selfie poche notizie? I fan sono pronti a intervistare Claudio Sona e Mario Serpa beccandoli in giro per l'Italia e oggi è successo qualcosa. L'ultima coppia nata a Uomini e donne è pronta a ritrovarsi per questo Natale e a passare insieme le feste. A rivelarlo è lo stesso ex tronista che non solo ha posato per questo selfie qualche ora fa, ma ha anche rivelato interessanti dettagli sulla sua storia con Mario Serpa. I ClaMario non passeranno il Natale separati ognuno con la propria famiglia ma, a quanto pare, il corteggiatore romano che è riuscito a conquistare il veronese, salirà in Veneto per una settimana e quindi passerà il Natale in coppia e in famiglia, la famiglia di Claudio Sona. I fan stanno già assaporando il momento sperando che i primi selfie arrivino proprio sui social magari proprio la notte di Natale.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: LA SFIDA DI RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO AI FANS – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo tornano su Instagram Stories lanciando una sfida ai fans. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in auto, aprono una caccia al tesoro. I due piccioncini hanno chiesto ai fans di scoprire il luogo in cui si stanno dirigendo. Chi riuscirà ad indovinare vincerà un caffè con Riccardo e Camilla che si divertono a stuzzicare la fantasia dei fans su Instagram Stories di Camilla Mangiapelo. Tra i due, dunque, tutto procede a gonfie vele. Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Riccardo e Camilla, nonostante le critiche che continuano a ricevere, stanno dimostrando di essere davvero molto innamorati e uniti. Belli, giovani, felici e sorridenti, Riccardo e Camilla si stanno preparando così a festeggiare il primo Natale insieme. Per partecipare al gioco, dunque, andate su Instagram Stories di Camilla per ascoltare tutti gli indizi.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: SIMONE CIPOLLONI, IL LUNGO MESSAGGIO DOPO LA SCELTA DI CLARISSA MARCHESE – Simone Cipolloni torna a scrivere sui social dopo la scelta di Clarissa Marchese. L’ex corteggiatore dell’ex tronista siciliana, su Instagram, ha scritto un lungo post con cui ha espresso le emozioni vissute durante la sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne. “Sono trascorse alcune settimane dalla fine di questo percorso...e ci tengo a spendere qualche parola sui social per dire che è stata un esperienza incredibile e per dare merito a chi lavora dietro tutto questo....” – esordisce l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che poi fa un bilancio della sua esperienza – “Nonostante momenti di alti, bassi, gioia, dolore, felicità, tensione, forza e fragilità passati, che questo programma ti dona...ma che umanamente ti mette alla prova e ti lascia davvero tanto, ti migliora e aiuta a farti capire un po’ più di te stesso, perchè ogni singola emozione è amplificata a mille...e solo lì lo si prova”. Simone Cipolloni, poi, svela di avere il suo unico rammarico: “l'unica cosa di cui sono dispiaciuto è non aver trovato l'altra metà affine a me, per cui non sono riuscito ad aprirmi come avrei voluto e potuto, ma sono stato sincero dimostrando sempre ciò che sentivo nel bene e nel male....detto ciò mi ritengo fortunato...fortunato di aver vissuto momenti indimenticabili, di aver conosciuto tante PREZIOSE persone...da MARIA alla REDAZIONE, agli ADDETTI AI LAVORI in generale che ti avvolgono come una famiglia...un grazie davvero SPECIALE a voi per rendere unica questa esperienza!!!!!! Sperando di viverne altre Mille così!”. Cliccate qui per vedere il post.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: DOPO CLAUDIO SONA TERMINA IL TRONO GAY? (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Il trono gay di Uomini e Donne tornerà in pista oppure no? Notizie sconfortanti arrivano dalla redazione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Dopo la bellissima esperienza di e con Claudio Sona, questo anno non ci sarà una seconda parte del trono gay. I fan del programma speravano di poter vedere una ragazza dopo le dinamiche che hanno interessato l'affascinante veronese alle prese con il suo adorato Mario Serpa, il commesso romano che ha successivamente scelto come uomo della sua vita. Le prime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne dedicate alle seconda parte, ci parlano di un trono interamente eterosessuale con le primissime dinamiche di Manuel Vallicella e la presentazione di Luca Onestini e Sonia Lorenzini, rispettivamente ex corteggiatori di Clarissa Marchese e Claudio D'Angelo. A quanto pare quindi, almeno per questo nuovo anno ed anche per il 2017, il trono gay si interrompe con l'esperienza di Claudio Sona: ci sarà modo di vederlo nuovamente a settembre? Sul web nel frattempo, dopo la decisione di non riproporlo, le polemiche si sono fatte ampiamente sentire e così, in molti si chiedono in che modo la redazione del programma correrà ai ripari.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: GIULIA DE LELLIS VERSO L’ISOLA DEI FAMOSI 2017 (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Il 2016 è stato senza ombra di dubbio l'anno di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo la scelta ed i sette mesi d'amore, il deejay ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip e, questo nuovo programma ha regalato ancor più popolarità alla coppia. Lo scontro tra Giulia ed Asia Nuccetelli infatti, si è rivelato decisamente propizio non solo in termini di popolarità ma, secondo quanto si legge tra le pagine di "Chi", anche di guadagni. La rivista di Alfonso Signorini infatti, nonostante la smentita radiofonica di Andrea Damante, parla di un cachet di 19mila euro per una serata a Capodanno. Durante il corso del 2017, tornerà in onda la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Novella 2000 nel corso delle ultime ore, ha fatto sapere che la produzione del programma si è appena riunita per decidere il cast definitivo che partirà verso l'Honduras. Il portale del noto settimanale di gossip inoltre, dà per certa la presenza di Giulia De Lellis, nonostante le recenti smentite. Andrea Damante sicuramente, esattamente come ha fatto anche la sua fidanzata, supporterà in toto la sua donna negli studi milanesi e, come la prenderà se la produzione decidesse di spedirla a Playa Desnuda?

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI IN VIAGGIO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno registrato il tanto amato viaggio post-scelta? La coppia proprio ieri si è immortalata in uno scatto di prima mattina in direzione Palermo: come mai? La città in questione ospita i genitori di Clarissa che vivono lì e, da quello che si legge sul web, Federico ha finalmente conosciuto i genitori della fidanzata. La coppia ha condiviso un video e successivamente anche uno scatto provvisorio sulle Instagram Stories ma, alle talpe del web non è passato inosservato un dettaglio importantissimo. Nella giacca di Federico infatti, compare visibile un bel microfono, a testimonianza che probabilmente la coppia di neo fidanzati è stata seguita dalle telecamere del programma! Nel frattempo però, le prontissime talpe del web hanno mandato su internet una segnalazione: la coppia avvistata a Ribera con le telecamere al seguito. A questo punto appare evidente la conferma di un viaggio tra i due che con molta probabilità verrà mandato in onda subito dopo le vacanze natalizie. Nel frattempo, l’ex tronista ha pubblicato nelle ultime ore un divertente scherzo ai danni del fidanzato. Cliccate qui per visionarlo.

