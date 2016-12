UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI / Anticipazioni puntate 21 e 20 dicembre 2016: il gesto disperato di Angela per salvare Franco e Nunzio

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 NOVEMBRE – Un posto al sole andrà in onda per tutta la settimana con delle puntate assolutamente imperdibili. Al centro della trama ci sarà soprattutto Angela, alle prese con la decisione più difficile della sua vita. Preoccupata per Franco e Nunzio che rischiano di mettersi seriamente nei guai, Angela sarà tentata dal tradire il compagno dopo l’appello di Giovanna che le chiede di dirle tutto ciò che sa. Franco, infatti, ignorando i consigli di Angela, continua nel suo piano nel disperato tentativo di aiutare Nunzio. Angela, spaventata dall’idea di perdere il compagno e Nunzio, confessa a Giovanna tutto ciò che sa. Giovanna, così, riesce a trovare il nascondiglio di Nunzio. Cosa succederà? Nel frattempo, Marina e Matteo cominciano a fare progetti per una vita insieme ma i fantasmi del passato tornano a tormentare l’uomo. Anche per Renato le cose si mettono male. L’uomo continua a trattare male Nadia, rischiando di rovinare la loro relazione. Ad aiutare Poggi ci pensa Raffaele che dà al cognato alcuni preziosi consigli.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE - Le indagini di Giovanna riguardo quanto accaduto a Petrone entreranno nel vivo nella puntata di Un posto al sole di oggi. Dopo essere stato contattato da Nunzio, Franco continuerà a nascondere il figlio, evitando il suo possibile arresto. Il tutto, però verrà fatto senza l'approvazione di Angela, il cui scontro con il marito sembrerà a questo punto inevitabile. La famiglia Boschi dovrà inoltre fare i conti con le ricerche della cara amica Landolfi, che non si smetterà arrivando prima del previsto alla verità. Avrà il coraggio di mettersi contro Franco? Come reagirà Giovanna di fronte all'ennesima presa di posizione del compagno? Il Natale si avvicina e Serena penserà al suo primo pranzo della vigilia in compagnia del padre. L'uscita del servizio fotografico in compagnia di Gigi Del Colle sembrerà essere la ciliegina sulla torta alla felicità della Cirillo, anche se un nuovo problema porrà fine a questo apparente idillio. Verranno pubblicate anche le foto di Irene, nonostante il rifiuto di Serena e Filippo? Allo studio legale, Niko dovrà fare i conti con la nuova imposizione di Beatrice: la giovane chiederà al figlio di Giulia e a Susanna di lavorare anche a Natale, ma la coppia si opporrà a questo nuovo ordine, dimostrando di essere una squadra molto affiatata.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 DICEMBRE 2016: LA BATTAGLIA DI NIKO – Gli inquilini di Palazzo Palladini non vanno in vacanza neanche a Natale. Questa sera, alle 20.30 su Raitre, torna l’appuntamento con una nuova puntata della famosa soap opera italiana che da anni incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Nella puntata odierna, oltre ai problemi di Angela e Franco, ancora alle prese con la latitanza di Nunzio, vedremo anche Niko portare avanti la sua personale battaglia. Il figlio di Giulia e Renato Poggi, infatti, non ha alcuna intenzione di lavorare a Natale. Beatrice, però, non prende affatto bene il rifiuto di Niko che, tuttavia, questa volta può contare sull’appoggio della collega Susanna. Insieme, i due tenteranno di portare avanti la loro battaglia e convincere Beatrice a lasciarli traquilli, almeno il giorno di Natale. Beatrice cederà alle richieste dei suoi dipendenti?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 DICEMBRE 2016 E ASCOLTI ULTIMO EPISODIO - La fetta di pubblico da tempo appassionata alle vicende della soap partenopea Un posto al sole - che torna in access prime time anche oggi, martedì 20 dicembre 2016 - non demorde affatto: anche gli ascolti di ieri, per la telenovela, sono stati davvero buoni. In particolare, per la prima puntata della settimana Un posto al sole ha portato a casa uno share dell’8.4%, incollando davanti al piccolo schermo 2 milioni e 188mila telespettatori in totale, numeri molto simili ai risultati dello scorso venerdì. Le anticipazioni per l’appuntamento odierno, invece, rivelano che Serena sarà estremamente raggiante, e soprattuto - in vista delle festività che li attendono - ad organizzare un pranzo di Natale in famiglia. Riuscirà a portare a termine il suo progetto? Nel frattempo, Franco continua a nascondere Nunzio, ma per quanto l’uomo potrà coprirlo? Giovanna sta continuando ad indagare e presto, probabilmente, arriverà alla virerà… Finiranno entrambi nei guai dopo la rapina?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 DICEMBRE 2016 E VIDEO REPLICA ULTIMO EPISODIO - Gli occhi del pubblico di Un posto al sole, la soap partenopea che tornerà in scena oggi martedì 20 dicembre con una nuova puntata su Rai 3, sono tutti puntati sulle condizioni di salute di Petrone, che è rimasto gravemente ferito in seguito alla rapina messa in atto da Nunzio all’interno della sua abitazione. Il giovane si è messo in contatto con Franco, che ha accettato di nasconderlo per evitare che venga arrestato: dopo aver compreso che Petrone era in coma, infatti, lo abbiamo visto in procinto di scappare, salvo poi cambiare idea in modo repentino. Nunzio è rimasto in città, ma Angela non è affatto d’accordo con il gesto di Franco: troverà un modo di fargli cambiare idea? E come si metterà per il criminale? Naturalmente le indagini di Giovanna - che sfoggerà tutta la sua determinazione - andranno avanti eccome. La donna arriverà alla verità? In attesa della messa in onda del nuovo episodio dalle 20.40 circa, è possibile vedere (per chi se la fosse persa) o rivedere la puntata di Un posto al sole andata in onda ieri, lunedì 19 dicembre, su Rai 3, grazie al servizio offerto da RaiPlay: basta cliccare qui.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 DICEMBRE - Nella puntata di domani vedremo Giovanna che continua ad indagare su Nunzio. La giocane donna sembra essere in procinto di capire il colpevole di quanto successo durante la rapina. Il cerchio si stringe e Nunzio è costretto a fare i conti anche con la proprio coscienza. Intanto Roberto Ferri continua a voler separare Marina da Matteo Serra: il suo piano non sembra essere andato a buon fine, ma il perfido uomo riproverà sicuramente nel suo intento. Ma nulla è scontato Matteo è a conoscenza di un episodio che sembra allontanare la coppia, che fino a qualche tempo fa sembrava affiatatissima. I riflettori sono tutti puntati su Nunzio, che continua a a nascondere il suo segreto. Infatti il cerchio inizia a stringersi e anche Giovanna capirà quale è il suo segreto. Franco, che sta cercando di proteggerlo, rischia di finire nei guai anche lui. L'uomo ha scelto di aiutare deliberatamente il giovane, perché comunque ci tiene a lui ed è affezionato. Ma la moglie, Giovanna appunto, lo invita a rivolgersi direttamente a Giovanni Landolfi. La situazione sta sfuggendo di mano e potrebbe complicarsi ulteriormente. Ma non dimentichiamo anche la vicenda di Serena: la donna sta sicuramente passando un bellismo periodo, visto che finalmente si è ricongiunta con suo padre. Un pranzo di Natale con tutta la famiglia invitata potrebbe essere la soluzione ideale per coronare questo momento di felicità, ma occhio a quanto può accadere: spesso la soap ci ha mostrato quanto possa essere labile il momento di tranquillità e felicità.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI - Nunzio è stato coinvolto in una rapina da parte di Gianni e questo metterà in serio rischio la sicurezza del ragazzo, che cercherà di togliersi dai guai, anche se ormai la situazione sembra precipitare. Intanto continuano le disavventure di Niko, che continua a trascinarsi dietro un periodo decisamente negativo. Infatti si aprirà un contenzioso con Susanna per il posto nello studio legale. Intanto le condizioni di Giancarlo Petrone peggiorano giorno dopo giorno: l'uomo ha scoperto i due che si sono intrufolati nel suo appartamento, ma le sue condizioni di salute sono davvero gravissime. L'uomo rischia di morire da un momento all'altro, anche perché lo scontro tra lui e i malviventi è stato letale. Questo indurrà Nunzio ad un vero e proprio dilemma: l'uomo è in coma, ma in caso di risveglio potrebbe raccontare tutto alla polizia. Nunzio cerca dunque di abbandonare la città, ma sembra che qualcosa lo faccia tornare sui suoi passi. Questo coinvolge anche Giovanna, che da pochissimo ha ripreso il suo ruolo: la donna indaga e prima o poi riuscirà a risalire ai nomi dei colpevoli della rapina. Il conflitto di interesse di Angela con suo marito (ricordiamo che Franco, per motivi ancora da chiarire completamente, continua a proteggere il giovane), potrebbe creare non pochi problemi: la donna cercherà in tutti i modi di tenersi lontana da una situazione davvero difficile e complessa. La tensione è orma alle stelle. La coppia continua a discutere sulla questione della copertura, che per Angela sembra ormai un' assurdità. La donna non condivide la scelta del marito, che a lungo termine potrebbe rivelarsi davvero sbagliata. E gli avvertimenti di quest'ultima preoccupano Franco, che però è sempre più intenzionato ad andare avanti. Il motivo è ancora sconosciuto, ma l'uomo non vuole sentire ragioni. Ovviamente gli animi si scaldano e questo rapporto sembra logorarsi sotto l'azione di questa vicenda, che potrebbe compromettere la stabilità di coppia. Una situazione sicuramente da non sottovalutare.

© Riproduzione Riservata.