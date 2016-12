Una Vita / Anticipazioni puntate del 21 e 20 dicembre: Maria Luisa e Victor insieme oppure no? Lourdes continua a tramare...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE: Nelle prossime puntate di Una Vita, Maria Luisa continuerà a doversi confrontare con i sentimenti di Victor e, allo stesso tempo, con il tentativo di Lourdes di opporsi a questo amore. E mentre il figlio di Juliana sembrerà essere pronto a chiedere a Ramon l'autorizzazione a frequentare Maria Luisa (come desiderato dalla stessa ragazza), Lourdes approfitterà per esprimere il suo punto di vista sul ragazzo. Non lo riterrà all'altezza della figlia, arrivando persino a chiederle di troncare la relazione con lui. Maria Luisa lotterà per questo amore, o sarà la fine della loro frequentazione ancor prima che essa abbia ufficialmente inizio? Le cose potrebbero non mettersi bene nè per Maria Luisa e né per suo padre ancora convinto che Trini sia il suo vero amore ma prossimamente i due arriveranno ancora allo scontro, cosa succederà?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 DICEMBRE: Nella puntata di oggi di Una Vita vedremo che Ursula, la domestica della nobildonna, sta cercando in qualche modo di scarcerare la sua padrona. Berta però capisce il gioco di quest'ultima e riferirà il tutto a Mauro, l'autore dell'arresto. Ma non solo questa vicenda terrà banco nell'appuntamento del 20 dicembre: i due giovani innamorati, Maria Luisa e Viktor, continuano ad allontanarsi. Il rapporto sembra essere sempre più freddo dopo che la donna vuole ufficializzare a tutti i costi la relazione, parlando ovviamente con i genitori di lui. Ma l'uomo sembra essere sempre più sfuggente. La scena di chiave di oggi è proprio l'arrivo in carcere di Cayetana, dopo la convalida del fermo. La donna mostra diffidenza nei confronti di tutti e non vuole assolutamente stringere amicizia con nessuno. I suoi propositi vengono però subito abbattuti, perché conosce una nuova compagna di cella: infatti in carcere dovrà convivere con un'altra persona, ma a quanto pare lo scontro tra le due avviene subito. Dopo qualche ora le due stringono amicizia e sembrano essere complici, ma la donna non si accorge che la sua compagna di cella è una complice dell' ispettore.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE: TUTTI CONTRO CAYETANA? - Continuano le avventure di Una Vita, la soap opera iberica che continua a tenere incollati al televisore milioni di spettatori. Nella punta di oggi il personaggio chiave è sicuramente Cayetana, rinchiusa in cella. La donna aveva ricevuto un fermo nei precedenti appuntamenti e quest'oggi è stato convalidato il tutto: Cayetana è responsabile della morte di ben due persone, ovvero Manuela e German. Questo arresto provoca un cambiamento non indifferente nella personalità della donna, che continuerà a non accettare questo provvedimento e a non notare i comportamenti delle persone accanto a lei. Infatti la sua intelligenza e la sua scaltrezza vengono letteralmente offuscate da questo episodio, portandola spesso a sbagliare le sue valutazioni. Una vera e propria cosa inusuale per quello a cui siamo stati abituati a vedere: infatti la nobildonna si è sempre contraddistinta per la sua diffidenza e per il suo modo di inquadrare subito le persone con i rispettivi comportamenti.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE: LA SOAP SPAGNOLA RADDOPPIA! - Babbo Natale porterà con sè tanti doni e quest'anno farà felice anche i fan di Una Vita. La soap spagnola nata dalla stessa penna di Aurora Guerra, madre de Il Segreto, non solo andrà in onda anche questa settimana senza sosta ma dalla prossima settimana arriverà addirittura a raddoppiare. Ebbene sì. Mediaset ha deciso di mettere in panchina Beautiful a favore di Una vita che, eccezion fatta di lunedì 26 dicembre, da martedì andrà in onda tutti i pomeriggi subito dopo il Tg5, ovvero a partire dalle 13 e 40 e fino alle 14.45 quando lascerà posto alle repliche di Victor Ros la serie spagnola con Megan Montaner. Questo significa che la distanza con la Spagna è destinata ad accorciarsi (siamo lontani quasi un anno dalla messa in onda originale) e tutto a favore della storia di Cayetana, della sua infanzia, della sua vera madre e della sua scarcerazione. La vita della dark lady sarà protagonista in queste ultime puntate del 2016 e anche nelle prime del 2017. Babbo Natale andrà premiato con latte e biscotti quest'anno!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 DICEMBRE: COSA NASCONDE LA COMPAGNA DI CELLA DI CAYETANA? - Nulla accade per caso nelle trame di Una vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Sarà così che nell'appuntamento odierno Cayetana, ancora in carcere con l'accusa di avere ucciso German e Manuela, stringerà amicizia con Berta, la sua compagna di cella. Le due donne appariranno particolarmente in sintonia, tanto da creare un rapporto di reciproco aiuto. Si tratterà davvero di un caso o dietro alla presenza di Berta si nasconderà un nuovo piano segreto? Nel frattempo la signora De La Serna rifiuterà di rispondere alle domande di Mauro, che continuerà a ritenerla l'unica responsabile della morte del dottore e della sua amante. Nel frattempo, Leonor dovrà fare i conti con la sparizione del romanzo che lei stessa avrebbe dovuto consegnare a Navas come da accordi. Sarà lo stesso Maximiliano a confermarle di avere nascosto il seguito di 'Ardua scelta' e sarà a quel punto che Pablo la sosterrà, chiedendole di non rassegnarsi a questo nuovo problema: al posto del manoscritto iniziale, potrà infatti consegnare all'editore il romanzo sulle domestiche. La giovane Hidalgo avrà il coraggio di arrivare a tanto?

© Riproduzione Riservata.