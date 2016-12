UOMINI E DONNE / Trono over anticipazioni: un nuovo inizio per Gianni Sperti, foto! (News, oggi 20 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: CLICCA QUI PER LEGGERE LE NEWS AGGIORNATE AL 21 DICEMBRE 2016

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: UN NUOVO INIZIO PER GIANNI SPERTI, L’ANNUNCIO – Gianni Sperti, in attesa di tornare a commentare le avventure dei nuovi tronisti, delle dame e dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, ha annunciato una novità. “Si ricomincia tutto da capo con la consapevolezza di lasciare alle spalle un bellissimo ricordo!”, scrive il ballerino che condivide su Facebook una foto con la scritta “Ricominciamo”. “Amore mio cosa vuoi dire? Mi stai facendo venire il panico”, scrive una fan che spera di ottenere una risposta. L’ex ballerino, dunque, cosa avrà voluto dire? Sarà un modo per annunciare l’addio al programma di Maria De Filippi? I fans sperano di no. Nessuno, infatti, riesce ad immaginare Uomini e Donne senza Gianni Sperti e Tina Cipollari che, in questi anni, non solo sono diventati molto amici ma formano una coppia perfetta che i fans adorano sempre di più. In attesa di avere novità, Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LA FRECCIATINA DI GIANLUCA PANNULLO, GEMMA E GIORGIO NEL MIRINO? – Gemma Galgani e Giorgio Manetti sono i protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere animano tutte le puntate del programma di Maria De Filippi dividendo a metà il pubblico tra coloro che sperano ancora in un ritorno di fiamma e quelli che vorrebbero vedere facce nuove. Nel primo gruppo troviamo anche Gianluca Pannullo. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che continua ad essere molto seguito sui social ha condiviso un post che sembra una vera e propria frecciatina nei confronti di Gemma e Giorgio. “La colpa non è di chi recita ma di chi applaude” – si legge nel post condiviso su Facebook da Gianluca che poi aggiunge – “a proposito di Uomini e Donne”. I due ex gabbiani, dunque, sono ancora amati e odiati allo stesso tempo. La redazione di Uomini e Donne, però, non ha alcuna intenzione di rinunciare ai due protagonisti che, ogni settimana, portano a casa grandi ascolti. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GABRIA GAGLIARDI, L’ANNUNCIO PER I FANS – Nonostante non sia più una dama del trono over di Uomini e Donne da diverso tempo, Gabria Gagliardi continua ad essere molto seguita sui social dai fans. Bella, simpatica e sicura di sé, Gabrial Gagliardi è una delle dame più apprezzate dal pubblico. Pur non essendo più una dama del programma di Maria De Filippi, Gabria cerca di mantenere uno stretto legame con i fans attraverso i social network dove, ogni giorno, pubblica foto e video condividendo con i fans i momenti più belli della sua vita. Gabria è molto seguita soprattutto su facebook al punto che la dama ha deciso di chiedere ai fans di seguirla anche su Instagram. “Amici carissimi, oltre che su FB seguitemi anche su Instagram”, scrive Gabria Gagliardi che sfoggia sui social anche il suo impeccabile look. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: TANTI AUGURI SOSSIO ARUTA, 46 ANNI PER IL RE LEONE – Sossio Aruta compie gli anni. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha compiuto 46 anni e ha festeggiato con una torta sul quale troneggia la sua immagine nei panni del Re Leone. “E siamo arrivati a 46… Il re leone”, si legge su Instagram. Nella foto, il cavaliere appare sereno e sorridente ma accanto a lui non c’è nessuno. Sossio Aruta, infatti, è ancora ufficialmente single. Le sue ultime conoscenze sono naufragate e, al momento, non c’è nessuna donna nella sua vita che lo convinca ad iniziare una vera e propria storia d’amore. Il Re Leone non ha alcuna intenzione di accontentarsi e preferisce restare solo piuttosto che iniziare una storia con una donna che non lo coinvolge fisicamente e mentalmente. Le corteggiatrici, però, ci sono. Sossio Aruta, dunque, riuscirà a trovare l’amore in tv il prossimo anno? Non ci resta che aspettare il ritorno di Uomini e Donne. Nel frattempo, cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: I BUONI PROPOSITI DI DAUNIA CESARI – Con le festività natalizie alle porte, Daunia cesari è pronta a godersi le prelibatezze culinarie del periodo ma con un proposito da rispettare: tornare subito dopo in palestra e riuscire ad essere una perfetta atleta, capace di mantenere l’equilibrio sul tapis roulant. “Dopo le vacanze riprenderò ad andare in palestra e per giugno voglio essere capace a fare questo! Lo voglio fareee!!!”, scrive l’ex dama del trono over di Uomini e Donne condividendo un divertente video. I fans, però, si chiedono: Daunia ha davvero bisogno di massacrarsi in palestra? Oltre ad essere bella, solare, ironica e divertente, infatti, la Cesari ha anche una forma invidiabile. Nonostante tutto, però, la Cesari resta una donna single ed orgogliosa di esserlo al punto da ironizzare così sulle persone che cambiano lo stato sentimentale dopo il primo appuntamento così: “Ogni volta che qualcuno cambia status su Facebook e mette "inizio di una relazione" mi diverto a leggere i commenti esilaranti di amici e parenti...tipo i marò rientrati in Italia..."ce l'hai fatta!!!!", "finalmente!!", "abbiamo aspettato tanto questo momento!" Ma vi rendete conto che al giorno d'oggi mettersi con qualcuno è talmente raro che parte il carnevale di Rio sulle bacheche di chi "je l'hai fattaaaa!!!" che manco il vecchio 13 al totocalcio?”. Cliccate qui per leggere tutto.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: CHICCO NALLI IN CRISI CON TINA? - Tina Cipollari e Chicco Nalli sono in crisi per colpa di Gemma Galgani? La dama torinese del trono over di Uomini e Donne è senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse di questo 2016 ormai giusto quasi al termine. Scopriamo in dettaglio le ultimissime di gossip in attesa di rivedere dame e cavalieri in onda dal prossimo gennaio 2017. Chicco Nalli, parrucchiere di successo e marito della burrosa Tina, ha svelato ultimamente di non aver gradito le recenti esternazioni della moglie nei confronti di Gemma Galgani. Tina e Gemma infatti, durante il corso del trono over hanno intavolato siparietti trash degni di nota. Durante il corso dell'ultimo periodo però, Tina pare avere abbondantemente esagerato e così, anche il marito è sceso in campo addirittura in difesa della povera Galgani quotidianamente attaccata dalla giunonica ex vamp. Chicco Nalli ha chiesto esplicitamente alla moglie di mollare la presa contro Gemma e, per quanto riguarda la reazione del pubblico, sembrerebbe infatti che la Cipollari con le sue esternazioni possa passare quasi come la "strega cattiva" della situazione. Tina però, durante una recente intervista ha svelato che passerà il Natale con il marito e gli adorati tre figli: crisi rientrata anche questa volta?

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: NATALE SENZA NEVE, IL BUONGIORNO DI GEMMA - Dopo la buonanotte di ieri, è arrivato puntualmente anche il buongiorno (un po' triste) di Gemma Galgani alle fan del trono over di Uomini e Donne: "Ieri nevicava, aveva creato la giusta atmosfera del Natale!!!! E oggi... piove... buongiorno bagnato oggi!". Tanti i like ed i cuoricini per la dama ma anche i commenti per lei: "Buongiorno stellina mia. Si Natale con la neve sarebbe stupendo!! Io poi odio la pioggia e neanche poco!! Felice giornata tesoro. Bacini", "Un buon giorno bagnato è un buon giorno fortunato. Buona giornata Gemma", "Grazie di bagnare la nostra anima con le tue lacrime gemma! Sei meravigliosa!". Come potete ben vedere, le fan più vicine alla Galgani rispettano quotidianamente il suo bisogno di non scrivere di televisione nella sua pagina personale. Ed infatti, Gemma più di una volta ha specificato che su Facebook non parlerà mai di Uomini e Donne e delle dinamiche televisive con Tina Cipollari, Giorgio Manetti e Marco Firpo. I suoi ex fidanzati nel frattempo, sono poco social: cosa faranno lontani dalla televisione? Li rivedremo l’uno contro l’altro durante il corso della seconda parte del trono over in partenza da gennaio? Nel frattempo, per visualizzare lo stato di Gemma Galgani e commentarla potete cliccare qui.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: LA DAMA AUGURA LA BUONANOTTE DOPO ESSERE STATA PROTAGONISTA DELLA SERATA - “La buonanotte questa sera sarà piena di amore per voi. La giornata è stata molto faticosa ma arrivare alla fine è sapere di trovare conforto e amorevolezza da parte vostra ripaga tutte le fatiche. Grazie di cuore... buon riposo a domaniiiii!!!!!! Bacini affettuosi”, questo il messaggio della buonanotte di Gemma Galgani che ieri, è stata protagonista anche della prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset insieme all’acerrima nemica Tina Cipollari. Il cambio di look della dama sarà sicuramente messo in evidenza anche durante il corso del nuovo appuntamento over che prenderà il via da gennaio 2017: Marco Firpo e Giorgio Manetti approveranno il cambiamento della dama torinese oppure la penseranno come Tina Cipollari? La burrosa opinionista infatti, ha affermato di trovarla anche peggio di prima ma Gemma, si è tenuta addosso sapientemente tutte le sue rughe di età che la rendono in qualche modo affascinante. Il pubblico però, sembra aver gradito lo stesso così come le sue estimatrici su Facebook. Cliccate qui per leggere stato e commenti.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: FRANCESCO DICE ADDIO A DAME E CAVALERI (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Il prossimo 9 gennaio 2017 torneranno in pista dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne. A differenza del trono giovane, dove i ragazzi partecipano spesso a serate, vengono intervistati ed hanno una vita social molto importante, i senior sono buoni buoni nelle loro casette senza offrire nessuno scoop degno di nota. Il nuovo anno si aprirà con le loro dinamiche oppure no? I molti fan di Gemma Galgani e company lo sperano di cuore e, in attesa di scoprire news e anticipazioni televisive, vediamo di regalarvi qualche piccolo spoiler e curiosità di ciò che è accaduto durante il corso dei mesi passati. Il 2017 si riaprirà sicuramente con Gemma Galgani e Giorgio Manetti e le loro nuove (ma mica tanto…) dinamiche faccia a faccia. Dama e cavaliere troveranno un punto d'incontro oppure sarà ancora un salto nel vuoto? Marco Firpo continuerà con le sue battute contro la dama? E Tina? In molti sperano che la burrosa opinionista venga sostituita da un personaggio più clemente e positivo e, dopo aver azzardato il nome di Mara Venier come ipotetica sostituta, tutto tace... Negli ultimi mesi del resto, si era anche avanzato il nome di Stefano Bettarini, il re dei ex! Ex calciatore, ex rubacuori, ex marito di Simona Ventura ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo essere uscito dalla Casa più spiata d'Italia, si parlava di una probabile presenza nel parterre maschile del programma ma, evidentemente questa ipotesi è naufragata: oppure lo vedremo a gennaio? Bettarini infatti, sembra essere stato contattato come nuovo inviato de L'Isola dei Famosi. Nel frattempo, l’unica novità che conosciamo al momento è l’addio da parte di Francesco, simpatico cavaliere over che, dopo aver “litigato” spessissimo con Aurora, ha deciso di lasciare il programma per una dama del suo paese: sarà vero amore? In studio giurano di rivederlo a breve, chissà…

