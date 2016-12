UNA VITA ANTICIPAZIONI / Puntate spagnole: ad Acacias 38 non finiscono solo gli amori ma anche le amicizie!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: AD ACACIAS 38 NON FINISCONO SOLO GLI AMORI! (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - L'iniziale arresto di Casilda finirà per causare un grosso contrasto tra la famiglia Hidalgo e la domestica. Nelle puntate spagnole di Una vita, infatti, Casilda sembrerebbe essere l'omicida di Maximiliano e per Rosina e Leonor sarà impossibile mettere da parte i sospetti nei confronti dell'amica. Dopo avere scoperto la sua totale estraneità ai fatti, la situazione in breve finirà per capovolgersi: mentre i sospetti di Leonor verranno meno, la domestica verrà a sapere che la sua padrona frequentava Pablo ancor prima che lei abortisse e che decidesse di porre fine alla relazione con il garzone. Delusa per essere stata tradita dall'amica e dal suo ex fidanzato, la simpatica ragazza deciderà di lasciare il quartiere di Acacias 38. Sarà lei stessa però a mettersi nei guai, finendo per frequentare degli ambienti poco raccomandabili tanto da essere costretta a prostituirsi. Leonor e Pablo però arriveranno in suo soccorso, risolvendo la complicata situazione della loro cara amica.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA FUORI DI TESTA E SENZA MEMORIA? (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Quelle che arrivano dalla Spagna sono notizie poco positive per i fan di Una Vita e quelli di Cayetana. A quanto pare la dark lady sarà ancora protagonista e questa volta per via di uno strano gioco del destino che vorrebbe Cayetana senza memoria e fuori di testa. Proprio nelle ultime puntate della soap spagnola che stanno andando in onda in patria non solo la dark lady sembra pronta ad amare l'amica Teresa ma la vedremo anche confondere Mauro con German, il suo amato dottore che proprio nelle puntate italiane è uscito di scena in seguito ad un suicidio. Cosa ne sarà di Cayetana? La donna sta mentendo o è davvero vittima del male che ha fatto in questi anni? I fan faticano a credere che la dark lady sia in balia degli eventi ma forse è davvero cambiata in queste settimane? La verità solo nei prossimi mesi quando le attuali puntate spagnole andranno in onda anche in Italia.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TRINI AFFRONTA L'AMANTE DI FELIPE - Molte cose sono cambiate nelle puntate spagnole di Una vita, nelle quali alcune relazioni sono entrate in crisi dopo un lungo periodo di serenità. E' questo il caso di Felipe e Celia che negli episodi italiani sono più uniti che mai, dopo avere affrontato numerose difficoltà (la malattia di Celia, la caduta di Felipe, la perdita del loro bambino...). Eppure il passato non insegnerà nulla all'avvocato Alvarez Hermoso che, dopo la partenza di Tano per Londra, comincerà a riperdere gli errori di un tempo. Non ci metterà molto, quindi, a dimostrare un certo interesse per una donna diversa dalla moglie che di lì a poco diventerà la sua amante. Questa relazione tra il marito e Huertas, questo sarà il nome della donna, verrà scoperta da Celia che proprio nell'episodio di oggi verrà affrontata a viso aperto da Celia: quest'ultima accuserà la rivale di essere una poco di buono, intimandole di stare lontana per sempre da Felipe. Le darà ascolto prima che il matrimonio possa entrare definitivamente in crisi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CASILDA INCONTRA L'AMORE MA... - Non sono stati tanti i momenti di felicità di cui Casilda ha potuto godere nelle trame di Una vita. I telespettatori italiani in passato l'hanno vista soffrire a causa del suo amore non corrisposto per Pablo e per la sua gravidanza finita nel peggiore dei modi: la generosità della domestica l'ha spinta sempre a prendere la decisione migliore, senza intrighi o gesti che avrebbero potuto fare del male alla sua padrona. Per fortuna, nelle puntate spagnole della telenovela la dolce Casilda avrà modo di conoscere un ragazzo del quale si innamorerà. Si tratterà di Martin, un ex militare che verrà assunto per lavorare nel palazzo di Acacias 38. Tra lui e Casilda nascerà subito un bel sentimento, che sfocerà in un bacio appassionato ma che purtroppo dovrà fare i conti con un nuovo ostacolo. Delle amicizie poco scomode di Martin, lo coinvolgeranno (anche se senza il suo volere) nell'attentato che causerà la morte di Maximiliano. Sulle prime sarà proprio Casilda ad essere arrestata con l'accusa di omicidio, ma poi sarà la volta di Martin che rischierà la condanna a morte. Temendo di non poter realizzare il sogno con l'amato, Casilda deciderà di sposarlo in carcere, anche con il rischio che per loro non ci sia futuro. Un colpo di fortuna però potrebbe cambiare lo stato delle cose...

