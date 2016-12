UOMINI E DONNE / Anticipazioni trono classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci, l'amore in un bacio, foto (News, 20 dicembre 2016)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, L'AMORE IN UN BACIO, FOTO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Se c'è una storia che ha fatto battere i cuori i tutti i telespettatori di Uomini e Donne, è quella di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, che nel corso dell'ultima edizione del trono classico si sono conosciuti e dopo poche settimane innamorati per poi scegliersi e non lasciarsi più. I due piccioncini, che si sono tenuti alla larga da flash e telecamere in attesa che la puntata della scelta venisse mandata in onda, hanno di recente preso possesso dei rispettivi profili social, dove quotidianamente condividono scatti e momenti pieni di tenerezza, per la gioia di chi ha creduto sin da subito nel loro amore. L'ultima foto è stata postata solo pochi minuti fa da Federico Gregucci e immortala la coppia intenta a darsi un bacio al chiaroscuro del tramonto, un'immagine molto romantica che dà l'idea del sentimento che unisce i due ragazzi. "L' amore in un bacio!!! #sempreconte #noi #tiamo", scrive il calciatore nella didascalia della sua foto, e come sempre non mancano i commenti affettuosi dei tanti fan. Se volete visualizzare lo scatto direttamente sul profilo Instagram ufficiale del calciatore, potete cliccare qui.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: CAMILLA MANGIAPELO RICORDA LE VITTIME DI BERLINO, LA POLEMICA (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - I protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne, in particolare quelli che hanno fatto sognare il pubblico nel corso delle puntate dedicate al trono classico, sono tutti alle prese con un nuovo amore. Ma i recenti fatti di cronaca, per un istante, hanno messo tutto a tacere, e la felicità ha lasciato il posto all'amarezza. È quello che è successo a Camilla Mangiapelo, che ha scelto di condividere sui social network un messaggio di cordoglio per tutte le vittime dell'incidente avvenuto a Berlino nella serata di ieri. Ecco le sue parole: "Quando una capitale europea viene colpita, viene colpita l'Europa intera. Grande tristezza per ciò che è avvenuto a #Berlino. Siamo tutti berlinesi", ha scritto l'ex corteggiatrice di Riccardo Gismondi. Ma alle sue parole sono seguite le polemiche, una serie di post avvelenati che hanno accusato Camilla di ricordare le vittime tedesche e dimenticare, invece, quelle in Siria: "L'Europa intera viene colpita finché ci saranno persone come te che si svegliano SOLO quando Berlino Capitale viene colpita. Ci sono paesi che ogni secondo vengono colpiti e da quanto sono colpiti forse adesso non ne rimane niente. L'Europa viene colpita SEMPRE". Le critiche sono state messe subito a tacere dai numerosi fan di Camilla, che in questo momento di cordoglio hanno chiesto a tutti i tacere ed evitare ulteriori polemiche. Qui è possibile visualizzare il post e tutti i commenti.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: FOTO, ALESSIA CAMMAROTA PRANZA DA SOLA? (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Spulciando sui social non possiamo fare tappa proprio sui profili ufficiali di Alessia Cammarota. La bella ex corteggiatrice di Uomini e donne è tornata single dopo quello che è successo con Aldo Palmeri ma ultimamente si vocifera di una nuova liason anche per lei. Alessia Cammarota ha preso in mano la sua vita e sembra pronta a ricominciare da suo figlio, dall'attività fisica e, perchè no, da un nuovo amore. Sarà davvero il suo collega? Sarà un altro? Fatto sta che i fan che la amano chiedono a gran voce un uomo che possa renderla felice dopo quello che è successo con il tronista siciliano diventato suo marito proprio due anni fa in questo periodo. Intanto, oggi si consolerà con del sushi e da quanto possiamo vedere (ci sono solo due bacchette) dalla foto postata su Instagram pochi minuti fa, sembra che l'ex corteggiatrice napoletana pranzerà da sola o, meglio, in compagnia del suo unico amore, il figlio avuto da suo marito. Dovremo ancora aspettare e sperare per lei mentre Aldo va in giro per Catania con la sua nuova fiamma? Ecco qui la foto.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: FOTO, SI APRONO LE PORTE DELLA MODA PER MARTINA LUCHENA (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - La scorsa settimana è andata in onda la scelta di Riccardo Gismondi che, come ben sapete ha preferito Camilla Mangiapelo a Martina Luchena, la corteggiatrice torinese che pare non averla presa benissimo. La giovane infatti, durante il corso della puntata si è scagliata contro Riccardo reo di aver abbandonato lo studio per inseguire Camilla dopo la messa in onda del bacio tra i due. Martina ha successivamente lasciato lo studio affermando di avere corteggiato un ragazzo immaturo e lontano dal suo prototipo di uomo ideale. L'uscita di scena della ragazza però, è stata abbondantemente apprezzata dal popolo della rete che si è schierato a suo favore puntando il dito contro Riccardo e Camilla accusati di essersi accordati prima della scelta. Martina però, dopo la puntata è tornata attivamente sui social postando uno scatto dove ha ringraziato tutta la redazione del programma. Successivamente ha rilasciato qualche intervista smentendo la possibilità di tornare in trasmissione come corteggiatrice di Manuel Vallicella e, in ultimo, pare essere arrivata la prima svolta lavorativa dopo il programma. La Luchena infatti, ha postato degli shooting scrivendo: "Quando pensi che tutto sia finito, ecco che la vita ti riserva nuove sorprese", si sono aperte le porte della moda? Per visionare lo scatto cliccate qui.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: IL PUNTO DI VISTA DI MICHELANGELO CECILIA RIGUARDO I CLAMARIO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Mario Serpa e Claudio Sona sono la coppia più bella uscita fuori dal trono classico di Uomini e Donne. I ClaMario (così li chiamano i fan) sono pazzi d'amore e fanno impazzire anche i fan con le loro serate in discoteca e le coccole su Instagram. Nelle ultime ore, Michelangelo Cecilia, ex corteggiatore di Claudio, si è raccontato al VicoloDelleNews, affermando: "Mario è veramente simpaticissimo e nonostante stessimo corteggiando la stessa persona, eravamo in camerino insieme e non ho potuto fare altro che affezionarmi a lui…", ha raccontato l'ex corteggiatore. Successivamente Michelangelo ha raccontato di aver incontrato la coppia al Muccassassina, nota discoteca gay romana: "sono due persone disponibili con tutti, Claudio molto meno "legato" che in tv e Mario sempre sorridente, in pratica erano complici, rilassati e felici… come diciamo a Roma stanno una crema". In conclusione l'ex corteggiatore ha tirato le somme della scelta affermando che la loro felicità traspare anche dai loro sorrisi e la luce degli occhi. Michelangelo, ha postato anche uno scatto insieme a Mario Serpa, scrivendo: "Ho aspettato un po’, prima di scrivere quello che penso, è stato un percorso divertente, stressante ed emozionante, e ho conosciuto persone incredibili, primo tra tutti il pirla qui in foto, a cui auguro er mejo. L'amore è amore deal with it!!!". Cliccate qui per visionare lo scatto.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: GENNAIO RICCO DI NOVITÀ (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Il Trono Classico di Uomini e Donne è attualmente in vacanza così come i suoi protagonisti che torneranno in pista a partire dal prossimo gennaio 2017. Nel frattempo, durante il corso della prima parte del programma, gli ex tronisti sono usciti fuori dagli Studi Elios di Roma felicemente fidanzati. Clarissa Marchese infatti, ha scelto Federico Gregucci, Riccardo Gismondi invece ha deciso di sorprendere tutti portando fuori con sé Camilla Mangiapelo invece di Martina Luchena, Claudio Sona come volevasi dimostrare ha scelto Mario Serpa e, in ultimo, Claudio D'Angelo ha optato per Ginevra Pisani, la 18enne napoletana che ha avuto la meglio su Sonia Lorenzini. Chi e quando vedremo a gennaio sul trono? Come ben sapete, Manuel Vallicella è il primo tronista ufficiale della seconda stagione. L'ex corteggiatore di Ludovica Valli infatti, è stato presentato durante il corso della scelta di una emozionatissima Clarissa Marchese. Da ieri, lunedì 19 dicembre 2016, Uomini e Donne è andato ufficialmente in ferie per le lunghe quanto meritate vacanze di Natale così come altri programmi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi quindi, si prenderà una lunga pausa di circa tre settimane per tornare puntale come un orologio svizzero durante gennaio 2017 e, per l'esattezza, la data precisa è lunedì 9 gennaio a partire dalle 14.45, subito dopo la consueta puntata di Una Vita e prima di una de Il Segreto. Il Trono Classico però, si aprirà con una scelta legata alla prima parte del trono e così, vedremo finalmente le ultimissime dinamiche tra Claudio D'Angelo e le sue corteggiatrici fino alla scelta di Ginevra. Successivamente, verranno presentati gli altri due tronisti ufficiali: Luca Onestini e Sonia Lorenzini, ex corteggiatori di Clarissa Marchese e Claudio D'Angelo che, dopo il due di picche televisivo hanno immediatamente avuto l'occasione di potersi riscattare. Parlando proprio di Sonia, alla sua corte è arrivato Alessandro Calabrese, ex gieffino ed ex fidanzato di Lidia Vella: conquisterà il suo cuore oppure è lì solo per business?

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: EVENTO DI COPPIA PER I CLAMARIO (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Claudio Sona e Mario Serpa, oltre a godersi l’amore nato nello studio di Uomini e Donne, sono pronti a godersi la popolarità raggiunta grazie al programma di Maria De Filippi. La coppia, infatti, è sempre più amata dal pubblico che continua a seguirla sui social dove l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne pubblicano foto e video della loro vita di coppia. Per la gioia di tutti i fans, i Clamario venerdì 23 dicembre faranno la loro prima serata insieme. “Pronti per festeggiare il Natale con voi. Vi aspettiamo venerdì 23 dicembre alla @discoteca_fellini di Pogliano Milanese”, annunciano Claudio Sona e Mario Serpa in un video pubblicato su Instagram. Una notizia che piace tantissimo ai fans che sono pronti a prendere d’assalto la discoteca e a vedere da vicino la coppia che ha fatto emozionare il pubblico del programma di Maria De Filippi. Tra Claudio e Mario, dunque, è vero amore. I due sono sempre più uniti e innamorati e i fans sono letteralmente entusiasti nel vedere i due così affiatati. Cliccate qui per vedere il video.

© Riproduzione Riservata.