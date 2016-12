UOMINI E DONNE / Nuovi tronisti, Alessandro Calabrese conquisterà Sonia Lorenzini? Il pubblico non approva la sua presenza (oggi 20 Dicembre)

UOMINI E DONNE, NUOVI TRONISTI: ALESSANDRO CALABRESE CONQUISTERÀ SONIA LORENZINI? (OGGI, 20 DICEMBRE) - Dopo la sua esperienza come corteggiatrice di Claudio D'Angelo, per Sonia Lorenzini si sono aperte le porte del trono classico di Uomini e Donne, ma la sua presenza in studio, come già anticipato, ha attirato l'arrivo di un volto noto al pubblico, quello di Alessandro Calabrese, che ha scelto di dire addio alla sua ex per dare il via a una nuova avventura di tipo sentimentale. Ma come hanno reagito i tanti fan di fronte a questa notizia? Scopriamolo attraverso alcuni post lasciati on line negli ultimi giorni: "Lui noo la persona più falsa che si è mai vista in TV... comunque Sonia secondo me sa come mandarlo a casuccia immediatamente, io mi fido di lei", "Se Alessandro rimane e Sonia non lo elimina, vuol dire che c'è qualcosa sotto con la Redazione.... e quindi il programma stesso perderebbe di credibilità...", "o non ci posso credere. Sonia caccialo... vuole fare il teatrino con Lidia come al Gf... te prego!". Come si può notare, il pubblico è sospettoso nei confronti di Alessandro Calabrese. Il corteggiatore riuscirà a conquistare tutti?

UOMINI E DONNE, NUOVI TRONISTI: ALESSANDRO CALABRESE ALLA CORTE DI SONIA LORENZINI, LIDIA VELLA RESTERÀ A GUARDARE? (OGGI, 20 DICEMBRE) - Non è passato inosservato nella prima registrazione del trono classico di Uomini e donne la presenza di Alessandro Calabrese fra i nuovi corteggiatori, volto noto dell'ultima edizione del Grande Fratello riservata ai "nip". Calabrese, che da qualche mese ha chiuso, forse per sempre, la sua relazione on Lidia Vella, già sua ex ai tempi del reality, ha fatto il suo ingresso con il chiaro intento di voler corteggiare Sonia. La sua presenza in studio è stata criticata ampiamente da Tina, che ancora una volta ha tirato fuori uno dei suoi termini più celebri: business. Ma sarà veramente così? Per il momento non resta che scoprire cosa pensa di lui la nuova tronista, che dalla sua parte ha già incontrato altri uomini pronti a rubarle il cuore, fra questi anche Gennaro, un 25 enne di Napoli. Lidia Vella, intanto,non sembra aver reagito a questa notizia nel migliore dei modi. Qualche ora fa, infatti, ha condiviso un post sulla sua fan page con queste parole: "Comunque andare, anche quando ti senti morire". La loro storia è al capolinea?

UOMINI E DONNE, NUOVI TRONISTI: MANUEL VALLICELLA, SONIA LORENZINI E LUCA ONESTINI (OGGI, 20 DICEMBRE) - Il Trono Classico di Uomini e donne tornerà su Canale 5 solo dopo la lunga pausa festiva e precisamente a partire dal prossimo 9 gennaio, data in cui Mediaset ripristinerà la programmazione originaria del dating show. Come molti già hanno avuto modo di vedere, il primo tronista della prossima stagione, che già ha avuto modo di presentarsi in studio, è Manuel Vallicella, l'ex corteggiatore di Ludovica Valli, ma assieme lui, nel corso dei prossimi episodi, ci saranno anche altri protagonisti già noti al grande pubblico. La prima è Sonia Lorenzini, la corteggiatrice che ha dato del filo da torcere a Claudio D'Angelo, e il secondo è Luca Onestini, lo studente 24 enne che fino qualche settimana fa era alla corte della bellissima Clarissa Marchese. Le premesse, per una nuova edizione da non perdere, ci sono tutte, soprattutto da quando, nel corso delle prime registrazioni, i tronisti hanno iniziato a conoscere e frequentare i nuovi corteggiatori, giunti da tutti italia per conquistare il loro cuore. Chi avrà la meglio?

