Wimbledon / Diretta streaming e trailer del film con Paul Bettany e Kirsten Dunst

WIMBLEDON, FILM IN ONDA OGGI 20 DICEMBRE 2016, SU LA5: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Per la prima serata di oggi, martedì 20 dicembre 2016, su La5 alle ore 21:15 va in onda il film commedia Wimbledon (2014), tratto da una storia realmente accaduta. Il trailer originale è visionabile qui, ci mostra il protagonista (Paul Bettany) che è un tennista dalle scarse qualità, finchè un giorno non si innamora di una delle tenniste più forti al mondo (Kristen Dunst) e attraverso il loro rapporto anche lui riesce a recuperare la fiducia in se stesso. Ma il padre di lei ostacola il loro amore.

WIMBLEDON, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: IL CAST - Wimbledon è il film in onda su La5 oggi, martedì 20 dicebre 2016 alle ore 21.10. Una pellicola concentrata sul genere sportivo che è stata realizzata nel 2004 e si basa su una storia vera, quella del tennista croato Goran Ivanisevic che ha vinto il torneo inglese nel 2001 da autentico outsider. Il film è stato diretto dal regista inglese Richard Loncraine, che ha vinto un importante riconoscimento al Festival del Cinema fantastico di Avoriaz nel 1977 grazie all'horror Demonio dalla faccia d'angelo. Il cast di Wimbledon è di assoluto livello, il protagonista è portato sullo schermo dall'attore cinematografico e teatrale Paul Bettany, che nella sua lunga carriera si è fatto apprezzare grazie ai suoi ruoli in Il destino di un cavaliere, A Beautiful Mind, Dogville, Il codice da Vinci, The Young Victoria, The Tourist, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War. È inoltre stato doppiatore di J.A.R.V.I.S. nella saga di Iron Man. Accanto a lui è presente la nota interprete Kirsten Dunst, nota soprattutto grazie al ruolo di Mary Jane nei primi tre film della saga di Spider-Man. È stata vista anche in Caro zio Joe, Jumanji, Sesso & potere, Small Soldiers, Le ragazze della Casa Bianca, Ragazze nel pallone, Mona Lisa Smile, Marie Antoinette, The Wedding Party e I due volti di gennaio. Ci sono anche Sam Neill, Jon Favreau, Bernard Hill ed Eleanor Bron. Da segnalare anche i camei dei tennisti Chris Evert e John McEnroe. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

WIMBLEDON, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Wimbledon vede come protagonista il tennista britannico Peter Colt, ultratrentenne e ormai a fine carriera. Retrocesso oltre il centesimo posto del Ranking internazionale, viene ammesso al torneo di Wimbledon grazie ad una wild card. Si innamora della collega Lizzie Bradbury, in fase di netta crescita. Peter si risveglia grazie a questo incontro e raggiunge i quarti della competizione. Anche il fratello di Peter, Carl, scommette contro il suo successo. Ma l'uomo non si perde d'animo e raggiunge le semifinali, mentre la sua amata Lizzie viene eliminata. Peter arriva addirittura in finale e sfida l'arrogante Jake Hammond, tra i primissimi della graduatoria ed ex fidanzato di Lizzie. Il match in maniera terribile per Colt, che perde rapidamente i primi due set. Un nubifragio interrompe la partita e Peter viene raggiunto negli spogliatoi dalla fidanzata, che gli dichiara il suo sostegno e il suo amore e lo aiuta a rimettere a posto il match. Al rientro sul terreno di gioco londinese, cambia tutto. Peter sovverte le sorti dell'incontro e conquista il torneo prima di sposarsi con Lizzie e avere due figli da lei.

