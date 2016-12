X Factor 2016/ Ed. 10 news: Fedez e Manuel Agnelli ci saranno? (Oggi, 20 dicembre)

X FACTOR 2016, ED. 10 NEWS: CASTING APERTI PER LA NUOVA EDIZIONE, FEDEZ E MANUEL AGNELLI CI SARANNO? - L'unica certezza della prossima edizione dopo X Factor 2016 sembra essere Alessandro Cattelan, il biondo presentatore che è sempre rimasto sullo sfondo della trasmissione. Vera rivelazione del talent show di quest'anno è stato però Manuel Agnelli: la presenza del frontman degli Afterhours in mezzo ad Arisa, Alvaro Soler e Fedez è da subito sembrata strana e non tutti erano convinti che potesse funzionare. Il cantante invece se l'è cavata alla grande e, lungi dall'essere snob verso un'esperienza mainstream come quella di X Factor 2016, si è calato a modo suo e con la sua particolarità in questa fantastica avventura. Ovviamente sono in molti a chiedere a gran voce il suo ritorno nel talent il prossimo anno e, rumors che girano sul web, dicono che lui e Fedez sarebbero gli unici confermati: in realtà queste sono solo speculazioni e non c'è nessuna conferma ufficiale del fatto che il rapper e Manuel Agnelli saranno di nuovo tra i giudici di X Factor. Speriamo di non rimanere a lungo nel mistero.

X FACTOR 2016, ED. 10 NEWS: CASTING APERTI PER LA NUOVA EDIZIONE, CHI SARA' CONFERMATO? - X Factor 2016 si è appena concluso ma la redazione del programma e i suoi autori sono già a lavoro sulla prossima edizione. Nonostane l'invito dei critici a far "riposare" il talent show, sembra che anche nel 2017 avremo la nuova edzione di X Factor, la numero 11 dello show nato in casa Rai ma diventato grande su Sky. Ancora nessuna certezza per la nuova stagione del programma se non fosse che i casting sono già aperti e che migliaia di ragazzi e band stanno già facendo la fila per mandare il proprio video e fare un'audizione che potrebbe aprire loro le porte del programma. E il resto del cast? Chi salirà sul palco in veste di giudice e chi in quelle di conduttore? Anche in questo senso non dovrebbero esserci sorprese visto che Alessandro Cattelan ha già confermato che sarà ancora lui il conduttore della prossima edizione. In questo mondo mai dire mai ma se partiamo da questa certezza rimane ancora l'incognita giudici. Chi arriverà o chi sarà confermato anche per l'edizione numero 11?

X FACTOR 2016, ED. 10 NEWS: GAIA E FEDEZ, PRESTO UN DUETTO INSIEME? - Gaia Gozzi e Fedez duetteranno presto insieme dopo aver dato vita ad una grande edizione di X Factor? La seconda classificata della decima edizione di X Factor, ai microfoni di Vanity Fair, ha parlato della sua esperienza nel talent show svelando anche la promessa che le ha fatto il rapper milanese. “Mi ha abbracciato e mi ha detto che è stato un piacere lavorare con me. Alla festa siamo stati un po’ insieme e mi ha confidato di poter contare sempre su di lui in futuro”, ha rivelato Gaia Gozzi. Fedez, dunque, non ha alcuna intenzione di abbandonare a se stessa la sua cantante di razza. Gaia, che durante l’avventura sul palco di X Factor ha dimostrato di avere un grandissimo talento, dunque, continuerà a collaborare con Fedez? Le dichiarazioni della giovane cantante hanno scatenato l’entusiasmo dei fans che sperano che i due possano davvero dare vita ad un bel duetto. Gaia Gozzi, inoltre, ha svelato i modelli a cui intende ispirarsi: “Tanti anni fa c’era il cantante preferito. Adesso il panorama è molto vasto ed è giusto prendere un po’ da tutti. Mi rifarò sempre a Nina Simone, mentre Beyoncé rimane l’emblema dello spettacolo. Le donne nel campo musicale sono forti e bisogna far sì che questo continui. Non dimentichiamoci che eravamo tre donne alla finale di X Factor: dobbiamo ripeterci sempre che siamo grandi e che possiamo fare tanto di più”.

