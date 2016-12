AFFARI TUOI/ La concorrente del Veneto ha vinto 70mila euro: chi giocherà oggi, 21 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

AFFARI TUOI, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (mercoledì 21 dicembre 2016) - Il piccolo schermo di Rai 1manderà in onda stasera, mercoledì 21 dicembre 2016, un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, guidato come sempre da Flavio Insinna e che prenderà il via a partire dalle 20.30 circa. In attesa di scoprire quale regione e quale concorrente giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Il simpatico conduttore romano ha aperto la trasmissione presentando la concorrente che avrebbe preso parte al gioco, vale a dire la bellissima Rachele, nutrizionista originaria del Veneto. Il primo premio eliminato è stato quello blu da 100 euro, seguito da quello da 50 centesimi. La terza chiamata ha permesso a Rachele di fare lo special. Infatti è stato eliminato il premio blu due tulipani e il premio arancione da 32mila euro è diventato da 64mila euro. Il quarto premio eliminato è stato incredibilmente un altro blu, vale a dire lo scorfano con Flavio. Poco dopo è arrivato il primo premio rosso eliminato, ovvero quello da 100mila euro. Il percorso netto di Rachele è proseguito con il successivo pacco, che ha visto l'eliminazione del premio da 2 euro. Subito dopo ci sono stati tre premi con soldi eliminati. Prima quello da 11mila euro, poi quello da 64mila euro e infine quello da 19mila euro. Subito dopo il dottore ha proposto un cambio pacco e la concorrente ha accettato, optando per il pacco numero 2. Rachele ha scelto di aprire subito il pacco che aveva lasciato e ha avuto una pessima sorpresa: infatti il pacco conteneva il premio rosso da 250mila euro. Subito dopo è finito nel cestino il premio Brivido. La concorrente ha scelto subito una busta, che conteneva l'opzione paccologia. La concorrente doveva indovinare cosa fosse successo in una puntata di alcuni anni prima, ma non ci è riuscita, dunque non è cambiato nulla. A seguire è andato via il premio blu da 28 euro e il dottore ha chiamato per la seconda volta, offrendo nuovamente un cambio pacco a Rachele. La concorrente ha scelto di cambiare nuovamente, lasciando il pacco numero due e prendendo il pacco numero 20, che rappresentava una cifra importante, ovvero la data di nascita del suo papà. Il successivo pacco eliminato conteneva il premio rosso da 75mila euro e ha preceduto la terza chiamata del dottore. Quest'ultimo ha deciso di offrire 20mila euro, ma il matematico ha sconsigliato di accettare questa offerta. Rachele ha seguito il suo suggerimento e ha deciso di proseguire il proprio percorso. La successiva chiamata è stata ottima, e ha visto l'eliminazione del premio blu astice con il notaio, così come la seguente, con cui Rachele ha tolto dal tabellone il premio arancione da 3mila euro. Il dottore ha proposto la seconda offerta in soldi, che consisteva in 33mila euro. La concorrente ha rifiutato e subito dopo ha eliminato il premio blu da 10 euro, seguito da quello rosso da 50mila euro. Dunque sul tabellone restavano una bilancia, i 500 euro e i 500mila euro e il dottore ha offerto 70mila euro, oppure un tiro. La ragazza si è resa conto che l'offerta era davvero alta e ha scelto di accettare questi soldi, preferendo accontentarsi e non rischiare. La scelta si è dimostrata corretta, visto che non avrebbe vinto nulla proseguendo la gara.v

© Riproduzione Riservata.