Andrea Delogu/ La conduttrice televisiva dà appuntamento a stasera per il nuovo talent di Fox Life (Dance dance dance, 21 dicembre)

ANDREA DELOGU, LA PRESENTATRICE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: ASSIEME A LEI DIEGO PESSONI (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Andrea Delogu è la conduttrice che affiancherà Diego Passoni nella nuova avventura televisiva di Dance dance dance, l'innovativo talent show i Sky tutto dedicato al ballo. La Delogu, che negli ultimi giorni ha ricordato a tutti i suoi follower su Instagram l'appuntamento di stasera su Fox Life, è pronta a dare il via a questo nuovo talent, che vedrà delle coppie di vip sfidarsi in una gara di ballo che si preannuncia spettacolare. Non ci saranno le solite coreografie che il pubblico è abituato a vedere sul piccolo schermo e per la prima volta sarà possibile assistere a delle performance davvero insolite e dal carattere Innovativo. La conduttrice, nell'ultimo messaggio condiviso sui social network, ha dato appuntamento a tutti postando un'immagine che la ritrae assieme al suo compagno di avventura: "Domani alle 21 e 10 su @foxlifeit parte quel programma pazzesco che è @dancedancedanceita ed ecco a voi i conduttori". Per visualizzare il post ufficiale potete cliccare qui.

ANDREA DELOGU, LA PRESENTATRICE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Tutto è pronto per il via alla prima edizione del talent show Dance Dance dance, che come si evince dal titolo è incentrato sul mondo della danza. Questa sera, mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 21.10, insieme a Diego Passoni la trasmissione in onda su Fox Life sarà condotta anche da Andrea Delogu, personaggio molto noto negli ambienti radiofonici che sta riuscendo a farsi strada anche nel mondo della televisione nostrana.

ANDREA DELOGU, LA PRESENTATRICE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - La Delogu sarà quindi la protagonista principale della versione italiana di un format ideato e realizzato da John De Mol, lo stesso produttore del Grande Fratello e The Voice. In tempi molto recenti, Andrea e il suo collega Diego sono stati protagonisti di un'intervista doppia rilasciata al sito Web Mondo Fox. La ragazza ha dichiarato che entrambi hanno in comune una forte passione per il ballo e ha ammesso che lui è molto bravo nella disciplina. Al tempo stesso, lei non si è definita una brava ballerina, ma di livello abbastanza mediocre. Ciò che si nota è che tra i due conduttori c'è un buon rapporto professionale e l'affiatamento si vede bene. Solo pochi giorni fa, la Delogu è stata nella giuria di Sarà Sanremo, trasmissione condotta da Carlo Conti che ha designato gli otto giovani artisti che hanno potuto accedere alla sezione Nuove Proposte del Festival 2017. Nello scorso mese di giugno, Andrea Delogu è balzata agli onori delle cronache per essersi sposata con il compagno storico Francesco Montanari, in una cerimonia tenutasi al Borgo Boncompagni di Roma. Uno dei sogni di Andrea è quello di riuscire a far ballare suo marito con lei.

ANDREA DELOGU, LA PRESENTATRICE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: LA CARRIERA (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Andrea Delogu nasce a Cesena il 23 maggio 1982 e compare per la prima volta in televisione nel 2002, quando fa parte delle Letteronze di Mai dire domenica sotto la conduzione del Mago Forest. Dopo essersi cimentata col progetto musicale Cinema2 in coppia con Barbara Clara, torna in TV conducendo Vetrina e Top of VJ su VJ Television, prima di riproporsi nell'emittente Match Music con A casa di Andrea. Il 2008 è l'anno del ritorno sulle reti generaliste, dato che è ospite fissa del Saturday Night Live from Milano di Italia 1. Lavora anche come deejay per i programmi Aggratis! E Jump! Stasera mi tuffo, prima di iniziare a cimentarsi anche come blogger e riscuotere un grande successo in tale ambito. Nel 2014 presenta Stracult al fianco di Max Giusti e si ripete nella stagione successiva, prima di apparire in Il processo del lunedì e Troppo giusti. Conduce la diretta radiofonica del Festival di Sanremo 2016 e fa parte dei giurati di Sarà Sanremo per l'edizione successiva. Inoltre, conduce il dating show Parla con lei su Fox Life. Nel frattempo, ha anche pubblicato il libro La collina, dedicato alla sua esperienza nella comunità di San Patrignano.

