Ambra Angiolini / Minacciata? La denuncia social della showgirl su Barletta non è stata accolta con favore (oggi, 21 dicembre 2016)

AMBRA ANGIOLINI DENUNCIA IL DEGRADO DEL LUNGOMARE DI BARLETTA E RICEVE IN CAMBIO SOLO MINACCE? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Il vizio all'italiana di nascondere e tacere continua a causare danni alle celebrità, alle serie tv e anche a tutto quello che finisce nel calderone dell'attualità e del gossip. Come se le accuse a serie come Gomorra non bastassero a ripulire gli animi di chi dovrebbe fare qualcosa e non lo fa, ecco arrivare la gogna anche per Ambra Angiolini, perchè? L'attrice è rea di aver scattato una foto ad una zona del lungomare di Barletta degradata e piana di spazzatura con tanto di hashtag #loschifo in bella vista. Alcuni hanno gradito il suo intervento commentando positivamente la cosa sui social ma altri si sono infervorati accusando l'attrice di voler rovinare limmagine della città e intimandole di andare via se Barletta non è di suo gradimento. Sulla questione è intervenuto anche i sindaco della città che ha rinnovato il suo invito all'attrice di tornare a fare visita alla sua città ma "non a controllare, quanto a godersi la città e le sue spiagge". L'attrice non si arrende e tra i commenti social scrive: "Speravo ci fosse accordo nel dire basta con questo schifo, invece c'è chi è più preoccupato di come sembrano le cose rispetto a come sono, tornerà a controllare la situazione". La diatriba finirà qui o sarà questo l'argomento del Natale social dei vip?

