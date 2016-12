AMICI 2016 / Ed.16, news: nuova registrazione a sorpresa? Simona Ventura sorpresa per il serale (oggi, 21 dicembre 2016)

AMICI 16, 2016 NEWS: SIMONA VENTURA SORPRESA PER IL SERALE? - Come ogni anno Amici di Maria De Filippi nel nuovo anno inizierà anche il giro di appuntamenti serali che vedranno arrivare sorprese e protagonisti interessanti. Chi ha rivelato che ci sarà un addio importante e cioè quello di Emma Marrone che uscita proprio dall'accademia di Canale 5 ci era tornata per fare l'insegnante. Non solo questa situazione rende magmatica la situazione, perchè c'è un nome che scotta che potrebbe entrare nello staff e cioè quello di Simona Ventura. La donna ha infatti indossato, postando una foto sui social, una felpa di Amici durante le prove del suo nuovo programma Selfie, le cose cambiano. Una situazione che ha sicuramente regalato delle conferme alla voce che potesse essere proprio lei la grande sorpresa di questa stagione. La Ventura si è rilanciata nell'ultimo anno grazie all'avventura a L'Isola dei Famosi da concorrente dopo che era stata a lungo la conduttrice della trasmissione. Proprio quella presenza in tv l'ha lanciata poi alla conduzione del nuovo programma prodotto da Maria De Filippi e forse anche ad Amici.

AMICI 16, 2016 NEWS: NUOVA REGISTRAZIONE A SORPRESA? ANDREAS MULLER INDECISO TRA PIZZA E SUSHI - Per l'angolo "Conosciamoli meglio", la redazione di Amici 16 ha pubblicato un nuovo divertente video online. "Chi ha mai provato la pizza con il sushi? Scopriamo qualcosa in più sui ragazzi di #Amici16", questa la didascalia che accompagna la clip: ma di cosa si tratta? Tra il caffè e il tè la maggior parte dei concorrenti preferisce la prima bevanda mentre Lo Strego non ne beve nessuna delle due. Gonna o pantaloni per le donzelle della scuola? L'ardua scelta si conclude con un pari merito. Acqua naturale o gassata? Incredibilmente vince la seconda. Tra una buona pizza ed uno sfizioso sushi invece? In molti dicono la pizza, tra cui Sebastian. Andreas Muller invece è il più indeciso di tutti: "La pizza, il sushi... la pizza col sushi!" conclude con una risata. "Propongo l'eliminazione di tutti coloro che hanno preferito il sushi alla pizza!", scrivono i fan, e ancora: "Ovviamente il mio è un parere frutto di un gusto personale, ma rispetto la passata edizione di Amici quest'anno, per adesso, non vi è alcun allievo cantante che mi abbia colpito particolarmente per le sue capacità", "Poco simpatico lo strego, difficile anche nelle scelte quotidiane... c'è chi è morto per molto meno. Comunque gasato più dell'acqua frizzante", "Riccardo che deve stare mezz'ora per scegliere acqua naturale o gassata. Non ce la posso fare". Per vedere la divertentissima clip e interagire con i fan di Amici 2016, non dovete far altro che cliccare qui e… buona visione!

AMICI 16, 2016 NEWS: NUOVA REGISTRAZIONE A SORPRESA? QUALCUNO HA PROBLEMI DI CUORE - Nella scuola di Amici 2016 si balla e si canta ma, come tutti sanno, c'è ovviamente spazio anche per i problemi di cuore e gli amori che nascono. Questo ovviamente perché i ragazzi sono molto giovani e passano tanto tempo insieme, cosa che li spinge a viversi le emozioni in maniera più intensa di quanto farebbero se stessero ognuno a casa propria. Da qualche tempo i ragazzi di Amici 2016 affidano i loro pensieri in forma anonima ai social, così che possano dire quello che pensano senza temere di essere scoperti. E quello che scrive qualcuno fa pensare che ci siano problemi di cuore in vista! "La mia esperienza nella scuola mi regala sempre più punti di domande che certezze. Non riesco a trovare il mio posto e a concentrarmi. Troppi ormoni impazziti? Una delle ragazze è decisamente confusa, ma è anche la prima a complicarsi la vita. (Che poi tra loro è mai stato amore? A me risulta ci sia stata solo una storiella. Poi lei ha una visione tutta sua delle cose che non risulta essere vera). Ops, mi stanno chiamando devo andare". Chi potrebbe essere l'autore del messaggio e a chi si sta riferendo soprattutto?

AMICI 16, 2016 NEWS: NUOVA REGISTRAZIONE A SORPRESA? ECCO QUANDO TORNERANNO IN TV GLI ALUNNI DELLA SCUOLA - Mentre continuano a rincorrersi le voci su una possibile registrazione di Amici 2016 per uno speciale natalizio che potrebbe essere trasmesso il prossimo weekend, sulla pagina Instagram del talent show di Canale 5 i giovani alunni della scuola danno appuntamento al 2 gennaio, quando torneranno su Real Time con la consueta striscia quotidiana delle 13.50: “amiciufficialeAugurandovi buone Feste vi ricordiamo che i ragazzi di #Amici16 tornano il 2 gennaio alle 13.50 su @realtimetvit - Canale 31”. Ad accompagnare gli auguri anche una bella foto della classe al completo con indosso dei simpatici cappellini natalizi: clicca qui per vedere la foto che ha collezionato quasi 13mila like.

AMICI 16, 2016 NEWS: SHADY SCONTENTA DELLA SUA FACCIA? LO SFOGO SUI SOCIAL, FOTO - Shady è una delle cantanti più apprezzate di Amici 2016 e sui social ha già tantissimi fans. Su Instagram, dove vanta oltre 55mila followers, la giovane cantante si tiene in contatto con i suoi ammiratori e proprio nelle ultime ore ha condiviso con loro una foto che è anche una sorta di sfogo. Shady mostra infatti solo una parte del suo volto, fino al naso, e aggiunge con tono ironico: “ E quando metà della tua faccia non ti piace.. #tagliamolafoto #buonanotte #così #shady #louboutin #amici16 #amici #amici #ohnataleeccolo #vivogliobene”. Solo una battuta o un vero problema? Se Shady è scontenta del suo aspetto non si può però certo dire lo stesso dei suoi amici virtuali: in mezza giornata lo scatto ha infatti conquistato quasi 5mila like, clicca qui per vederlo.

AMICI 16, 2016 NEWS: NUOVA REGISTRAZIONE IN VISTA PRIMA DELLA FINE DELL'ANNO? (OGGI, 21 DICEMBRE) - Tutto tace al momento in casa Amici 2016 ma in rete si fanno sempre più insistenti le voci legate ad una possibile registrazione a sorpresa del programma magari per uno speciale natalizio che potrebbe tenerci compagnia il prossimo fine settimana. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale ma quello che è certo è che Maria De Filippi e la sua redazione in questa settimana sono stati a lavoro su C'è posta per Te e Uomini e donne e anche Amici potrebbe non essere da meno anche se al momento i ragazzi hanno lasciato la scuola per tornare alle proprie famiglie. Cosa succederà ancora? Lo scopriremo solo nelle prossime ore quando arriverà finalmente il gran giorno ed, eventualmente, anche una conferma ufficiale da parte delle pagine fan dei ragazzi o della stessa redazione. Al momento i fan non possono far altro che sognare visto che la guida Mediaset non prevede la messa in onda di alcuno speciale del talent show di Maria De Filippi.

AMICI 16, 2016 NEWS: DIRETTORI ARTISTICI E GIUDICI, TUTTO STA PER CAMBIARE? (OGGI, 21 DICEMBRE) - Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere Amici cambiare e diventare sempre qualcosa di nuovo. Dalla prima stagione, in cui i ragazzi dovevano cimentarsi in musical, recitazione, canto e ballo in modo indistinto, pian piano il programma si è diversificato mettendo insieme una distinzione netta tra ballerini e cantanti e "facendo fuori" gli attori spesso poco considerati nella fase finale del programma. Resta il fatto che ultimamente il programma ha sfornato grandi talenti musicali ma pochi ballerini da ricordare. Molti di loro sono tornati nel programma come professionisti ma molti altri sono finiti nel dimenticatoio dei fan del programma. Amici 2016 è in pausa ma presto i ragazzi non solo si ritroveranno seduti dietro il loro banco ma dovranno affrontare la fase finale, quella che li porterà al serale dove potrebbero cambiare un po' di cose a cominciare dalla giuria e dai direttori artistici. I fan sperano tanto che questa 16esima edizione faccia salire in cattedra anche grandi stella del ballo e non solo cantanti poco consoni a giudicare i ballerini in gara. Dopo i forfait annunciati la scorsa settimana, sarà davvero questa l'edizione giusta per essere accontentati?

AMICI 16, 2016 NEWS: ALESSIO MININNI ALLE PRESE CON UN NUOVO PEZZO, "NOME" (OGGI, 21 DICEMBRE) - Le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi si sono chiuse: il talent show in onda su Canale 5 si è fermato per le vacanze natalizie (e tornerà sul piccolo schermo solo il prossimo gennaio), ma questo non vuol dire che anche la creatività e il talento di tutti gli allievi abbiano deciso di sospendere completamente le attività. Proprio questa pausa potrebbe essere un'occasione per ricaricare le energie e liberare nuovamente la fantasia: sembra esattamente quello che sta facendo Alessio Mininni, uno degli allievi di canto di Amici 16, che qualche ora fa è intervenuto sulla propria pagina Instagram annunciando una bellissima novità: "Ho scritto un nuovo pezzo... Si chiama "Nome". Volete alcune frasi? #nome #noncambiaremai #amici16", si legge infatti sulla piattaforma social. Il suo messaggio ha immediatamente conquistato i followers, che hanno riposto a gran voce e in maniera affermativa: "Ovvio", "Siiii", "Certo Alèèèèè". Cosa deciderà di fare Alessio? Farà trovare una nuova sorpresa sotto l'albero ai fans? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla pagina Instagram ufficiale del concorrente.

AMICI 16, 2016 NEWS: TROPPE TENSIONI NELLA SCUOLA? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - In televisione si sa, quello che le persone vogliono vedere generalmente sono le polemiche, altrimenti lo show (soprattutto se è un reality) rischia di essere molto noioso. Stessa cosa per Amici 2016, dove però le tensioni nella scuola sembrano abbastanza vere ed esasperate forse dal fatto che i ragazzi sono molto giovani e cadono facilmente presa di passioni, ansie e litigi. Ad esempio sono in molti ad avercela con Lo Strego, che da uno dei personaggi più amati è diventato uno dei più criticati per i suoi modi che in molti definiscono arroganti, ma anche con Riccardo, il playboy della scuola e capo della squadra dei Senza Piani che non ha ancora schierato nel team Giulia, Marta, Elisa ed Erik. Giulia è molto irritata per la situazione dato che stare ferma per troppo tempo la potrebbe mettere a rischio eliminazione e cerca di convincere Riccardo a farla partecipare: il ragazzo le dice che non vuole farlo solo per salvarla e Vittoria attacca Giulia, facendola mettere a piangere. Che la situazione stia sfuggendo di mano?

AMICI 16, 2016 NEWS: ALLIEVI TROPPO SVOGLIATI? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Una delle cose che sembra saltare di più all'occhio in questa nuova edizione di Amici 2016 è che gli insegnanti spesso si lamentano dei propri allievi, che definiscono svogliati e pigri. Sono in tanti a dire che la maggior parte di loro si è seduta sugli allori e non sta dando il 100% in sala prove: come Giada ad esempio che, nonostante sia una delle allieve preferite del maestro Di Francesco, sembra non riuscire a esprimere tutto il suo potenziale. Anche Braga nelle scorse puntate ha discusso molto con Mike, che ha accusato di essere troppo triste e lugubre, e di riuscire a far diventare pesante anche una canzone come "Tanti auguri". Sono i cantanti in realtà quelli che quest'anno stanno ricevendo più critiche dagli insegnanti, mentre i ballerini (a parte Vittoria che ha solo il favore di Veronica Peparini) sembrano soddisfare molto i loro insegnanti, che si lamentano molto meno dei maestri di canto. Persino la Celentano li rimprovera molto meno di un Boosta o un Braga!

© Riproduzione Riservata.