Beautiful / Anticipazioni puntate del 22 e 21 dicembre: Ridge e Brooke pronti a consolarsi a vicenda ma senza sauna... per adesso!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: BROOKE NON CAMBIA IDEA - Il triangolo formato tra Brooke, Katie e Bill continuerà ad essere una delle trame principali della puntata odierna di Beautiful. In essa, infatti, la madre di Will metterà le cose in chiaro con il marito, affermando di essere pronta a combattere con ogni mezzo in suo potere per portare a termine la sua vendetta, nel caso in cui lui decida di lasciarla per tornare dalla cognata. E mentre Katie getterà le basi per nuovi problemi creati con le sue stesse mani, ci sarà qualcuno che non avrà nessuna intenzione di riproporre gli errori di un tempo. Si tratterà di Brooke che, dopo avere ceduto inizialmente alle moine dell'editore, continuerà a restare ferma nella sua precedente decisione di non essere la causa della fine del matrimonio della sorella. Sarà per questo che Brooke continuerà a dichiarare a Bill di non volere tornare con lui, precisando che tra loro è finita per sempre. Saranno ancora una volta delle parole lasciate al vento? Quale delle sorelle Logan avrà la meglio in questa occasione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: NUOVO GRAVE ERRORE PER KATIE? - Ma quanti errori combina Katie nella sua complicata relazione con Bill? I telespettatori di Beautiful hanno ancora in mente la sua decisione, avvenuta poco dopo i festeggiamenti dello scorso Natale, di coinvolgere Brooke negli affari di famiglia: se Katie non le avesse chiesto di cominciare a lavorare alla Spencer Pubblications, forse l'avvicinamento tra Brooke e Bill non sarebbe mai avvenuto. E anche il colloquio che avrà luogo nell'episodio odierno suonerà da campanello d'allarme, come già accaduto in passato. La madre di Will, infatti, racconterà per il figlio e per segno al marito cosa succederebbe se lui la lasciasse. Gli preciserà che difficilmente potrebbe passare sopra ad un nuovo tradimento senza lottare, tanto da essere pronta a togliere a Bill la custodia congiunta di Will. Ma brava Katie, come puoi essere tanto ingenua? Una simile precisazione farà capire allo Spencer di non dover scherzare con il fuoco, spingendolo ad una soluzione alternativa. Quale sarà la sua contromossa, necessaria prima che la sua relazione con Brooke diventi di dominio pubblico?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: STEFFY STA ESAGERANDO CON QUINN? - Lo scontro tra Steffy e Quinn continuerà ad essere uno degli argomenti principali delle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia. Ieri la Fuller si è presentata a casa del figlio e della nuora, finendo per subire l'ennesimo rimprovero da parte della Forrester. Ma questa volta la figlia di Ridge e Taylor ha davvero esagerato? E' questo ciò che pensano molti fans della soap americana nei social network, convinti che Steffy dovrebbe stare attenta al suo comportamento ambiguo. E' vero che Quinn non potrà mai essere perdonata per ciò che ha fatto a Liam poiché, se non fosse stato per la dark lady, ora lei non avrebbe mai sposato Wyatt. Ma è altrettanto vero che, da quando lei è diventata ufficialmente la signora Spencer, deve rassegnarsi a tale idea cominciando a rispettare la persona che ha pur sempre dato alla luce il caro Wyatt. 'Detto da una moglie che non ama il marito...ipocrita falsa... ancora le rode per essersi sposata' , ' Una nuora, per quanto possa avercela con la suocera, non può permettersi simili affermazioni. Steffy comincia a scadere come personaggio'.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: QUINN E' L'AMANTE DI ERIC! - Cari telespettatori di Beautiful, non potrete perdere la puntata di oggi nella quale prenderà il via una vicenda destinata a tenere banco per diversi mesi, tanto che negli Stati Uniti rappresenta ancora una delle trame principali. Si tratta, come sicuramente qualcuno di voi avrà già intuito, della relazione tra Quinn e Eric: ebbene sì, avete capito bene! La donna che fino a qualche giorno fa si era detta innamoratissima di Liam, provando il tutto e per tutto per farsi perdonare per quanto accaduto a Topanga, dimostrerà in un solo istante di avere cambiato idea e di avere intrapreso una nuova relazione. Dopo avere discusso duramente con Steffy nella casa sulla spiaggia, la Fuller tornerà nel suo appartamento dove troverà una persona pronta ad accoglierà nel suo letto. Si tratterà niente meno che di Eric! Il patriarca avrà una nuova donna al suo fianco dopo lunghi anni trascorsi in solitudine, è dai tempi in cui aveva intrapreso una relazione con Taylor che non si vede una donna al suo fianco.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: LO SCONTRO TRA STEFFY E QUINN NON HA FINE - La sorprendente novità relativa alla relazione di Quinn ed Eric verrà anticipata dall'ennesimo litigio tra Steffy e la suocera. Come già iniziato nella puntata di Beautiful andata in onda ieri su Canale 5, la Fuller si presenterà nella casa sulla spiaggia affermando di sentirsi sola senza il figlio al suo fianco. Per questo lo preggerà di darle un'altra possibilità, affermando di volere salvare la sua famiglia dopo i gravi errori da lei stessa commessi in passato. Ma anche questo nuovo tentativo di pace non andrà a buon fine: la Forrester si riconfermerà arrabbiatissima con la suocera, non cambiando opinione nei suoi confronti. Aggiungerà di non poterla perdonare per essersi intromessa così tanto nella sua vita e di non volerla più vedere, né tanto meno di volerla vedere al fianco degli altri membri della sua famiglia. Si tratterà di un'affermazione profetica, tenendo conto che proprio quello stesso giorno Quinn non si farà scrupoli ad incontrare segretamente Eric...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: KATIE METTE LE CARTE IN TAVOLA - Nella puntata di Beautiful in cui la relazione di Quinn ed Eric diventerà nota anche ai telespettatori italiani della sop, ci sarà anche un'altra trama degna di nota. Protagonisti di un sorprendente colloquio saranno Bill e Katie, alle prese ancora con la crisi del loro matrimonio. Sebbene la mora Logan continui a credere che il marito gli sia fedele, non mancherà di sospettare che Brooke possa mettere ancora zizzania tra loro. Di fronte alla possibilità di un nuovo tradimento, Katie preferirà mettere le cose in chiaro con il marito fin dall'inizio: qualora lui la lasciasse per tornare di nuovo da Brooke, lei userebbe ogni mezzo in suo potere per vendicarsi, arrivando persino a togliergli la custodia di Bill. Tale frase avrebbe potuto essere evitata! E' sempre meglio non giocare con il fuoco quando si parla allo Spencer e a questa volta a farne le spese sarà proprio Katie. Cosa si inventerà l'editore questa volta?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI: Nell'episodio della soap andato in onda il 20 dicembre 2016 ritroviamo Brooke e Ridge dove li avevamo lasciati, ossia seduti sul divano dello studio fotografico della Forrester Creations a scambiarsi consigli e confidenze. Nel frattempo, Wyatt e Steffy sono rientrati a casa e continuano a parlare dell'inatteso slancio benefico di Liam e del progetto di social marketing da sviluppare per la Spencer Publications. La serenità che c'è tra i due coniugi non è destinata a durare molto perché, all'improvviso, appare Quinn. La donna entra in casa del figlio e di Steffy come se nulla fosse, dicendo che sentiva la mancanza della sua famiglia e ha pensato di far loro una visitina. Steffy reagisce come un mastino e, in modo perentorio, dice alla donna che loro due non sono la sua famiglia. Le parole della giovane, però, non vengono prese molto bene da Wyatt; nonostante tutto, Quinn è sua madre, nonché l'unica persona al mondo che Wyatt abbia avuto vicino durante tutta la sua vita. Se non è lui la famiglia della Fuller, chi dovrebbe esserlo? Torniamo alla Forrester, dove la Logan sta ascoltando la benevola ramanzina del suo storico ex, con la mano dello stesso appoggiata sul ginocchio di lei. Visto che quello studio ormai è diventato il refugium peccatorum dell'azienda, anche Ridge si sente in vena di confidenze. Il Forrester rivela a Brooke di aver rinunciato a qualsiasi diritto su Douglas in favore di Thomas, e di aver anche capito che quel bimbo non è nato da un ''fraintendimento'', come lui era sempre stato portato a credere, ma dallo scambio d'amore tra due persone realmente coinvolte l'una con l'altra. Poi Ridge strappa a Brooke la promessa di chiudere definitivamente con Bill. La Logan promette, convinta, e parte subito in quarta alla volta della Spencer Publications, proprio per dire ''basta'' al suo focoso amante. Difatti, una volta raggiunto Bill nel suo studio, gli si getta tra le braccia e lo bacia con passione. La Logan ha sempre avuto qualche problema con la parola ''no''. Però, il momento ''hot'' della puntata viene bruscamente interrotto da Ridge, il quale piomba nell'ufficio di Spencer e gli dice di lasciare in pace Brooke, una volta per tutte. Se c'è una cosa che Bill Spencer non tollera è sentirsi dire cosa deve e non deve fare, figuriamoci se a prendere le parti del ''grillo parlante'' è il suo eterno rivale, Ridge. I due industriali si scontrano come perfetti duellanti, e infieriscono l'uno sull'altro a colpi di frecciate che non lasciano scampo. Tutto questo si svolge sotto gli occhi attoniti di Brooke, la quale, ricordiamo, aveva appena promesso a Ridge di troncare per sempre la relazione con Bill, salvo poi correre subito tra le braccia di quest'ultimo. Forrester assume un piglio decisamente perentorio nel sostenere che la tresca tra i due deve finire, prendendo così non due ma ben tre piccioni con una fava: salvare Brooke dall'ennesima relazione fallimentare, proteggere Katie da ulteriori tradimenti, e insegnare a Bill come si comporta un uomo degno di essere chiamato tale. Certo, anche Ridge, ai suoi tempi, non si è sempre distinto in quanto a correttezza, però ora la maturità lo induce a considerare bene le conseguenze delle sue azioni. Proprio questo nuovo e più completo modo di vedere le cose, lo ha convinto a rinunciare a Douglas per il bene di quest'ultimo e lo spingerà a rivelare a tutti il segreto che coinvolge la sua famiglia. Di sicuro lo stilista si è reso conto di aver agito più per la sua felicità che per quella della moglie e ha compreso solo ora, vedendo il feeling che c'è tra Caroline e Thomas, quanto i suoi desideri abbiano offuscato la triste realtà. L'ideale di famiglia di Ridge è inesorabilmente crollato, ma quanto resisterà ancora il suo matrimonio con Caroline?

© Riproduzione Riservata.