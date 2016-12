Beautiful / Anticipazioni puntate americane del 22 e 23 dicembre: Ridge, Quinn, Brooke e quello strano scambio di coppie....

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE DEL 22 E 23 DICEMBRE - Il Natale si avvicina e nelle ultime puntate americane di Beautiful Eric comincerà a progettare tale avvenimento da trascorrere in compagnia della sua famiglia. Come abitudine, infatti, i Forrester si riuniscono alla villa per i tradizionali canti (con Eric al pianoforte) e i ricordi dei bei tempi passati. Sarà questa l'idea che il patriarca si farà anche quest'anno, ma la sua sarà solo un'illusione? Per il momento, sembra infatti che tutti i suoi familiari non intendano recarsi da lui per tale avvenimento: solo Pam e Charlie hanno dato il loro benestare al tradizionale pranzo, mentre gli altri che programmi avranno? Brooke e Ridge decideranno di avviare una nuova tradizione nella loro casa, Liam non sarà per nulla convinto di passare il Natale con Quinn e chiederà a Steffy di non costringerlo ad un simile passo. Anche Rick, Maya e Lizzie avranno altre idee in mente: il tutto farà quindi pensare ad una nuova delusione per Eric? O il Natale farà una magia?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE DEL 22 E 23 DICEMBRE - Da diverse settimane, ormai, Caroline e Thomas sono usciti di scena nelle puntate americane di Beautiful. Gli altri impegni lavorativi di Pierson Fodè, infatti, hanno reso necessaria la sua assenza dalle riprese della soap americana, giustificata con la partenza del figlio di Ridge, della Spencer e di Douglas per New York. Il fatto ha causato un po' di apprensione tra i fans che fortunatamente qualche giorno fa hanno appreso del ritorno dell'attore a Los Angeles attraverso l'annuncio nel suo profilo Instagram del suo rientro nel cast. Ma quale sarà invece il destino di Linsey Godfrey e della sua Caroline? Riguardo a lei è meglio non dare nulla per scontato, al punto che non si esclude che alla fine la Spencer possa dichiarare di avere deciso di restare in pianta stabile a New York in compagnia delle mamme. Lo stesso profilo Instagram dell'attrice ricorda con un po' di malinconia i tempi in cui, circa un anno prima, l'amico Pierson aveva fatto da baby sitter ai suoi figli, distruggendo la casa. Clicca qui per vedere la foto e il commento dell'attrice. E' questo un modo implicito per esprimere il suo allontanamento dalla soap?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 21 DICEMBRE: KATIE NON USERA' IL VIDEO, PER ORA... - Nelle puntate americane di Beautiful i sospetti di Katie riguardo la pazzia di Quinn si fanno giorno dopo giorno più concreti. Già sappiamo che l'ex signora Spencer ha registrato un video della gioielliera mentre discuteva con Liam fuori dalla porta di villa Forrester. Tale filmato sembra confermare come la donna sia ancora la dark lady di un tempo, al punto da avere dichiarato al suo 'ex marito' che dovrà restare in guardia, perché quelli saranno i suoi ultimi giorni con Steffy. Indecisa sul da farsi con tali immagini, Katie chiederà consiglio a Brooke mostrandole l'intera conversazione avvenuta tra Liam e la donna da lui odiata. Le due sorelle Logan converranno però che tali parole potrebbero essere modificate da Quinn, che potrà continuare a godere del completo appoggio di Eric. Quest'ultimo infatti potrebbe essere manipolato ancora dalla moglie che potrebbe dargli l'ennesima falsa interpretazione di tale affermazione: intendeva solo dire che l'unione di Steffy e Liam non sarebbe durata a lungo? Convinte che, con questi presupposti il video non servirebbe a nulla, Brooke e Katie decideranno di tenerlo nascosto per il momento, cercando però di tenere sotto controllo i movimenti della gioielliera. Per questo Katie dovrà diventare una sua cara amica...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 21 DICEMBRE: RIDGE CHIEDE A BROOKE DI SPOSARLO - Già da qualche giorno si è diffusa la voce secondo la quale Ridge avrebbe chiesto a Brooke di diventare sua moglie in occasione dei festeggiamenti natalizi all'interno delle puntate americane di Beautiful. Chi sarà curioso di scoprire come andranno le cose dovrà attendere la puntata in onda questa sera sulla CBS. In essa, infatti, i Bridge e il figlio RJ si dedicheranno agli ultimi preparativi per il Natale. Si vedrà così realizzato il sogno del ragazzo che fin dal suo ritorno a Los Angeles aveva sperato di vedere i suoi genitori finalmente uniti. Ma per lui le buone notizie non finiranno qui: sotto l'albero addobbato a festa a casa di Brooke, infatti, Ridge chiederà a Brooke di sposarlo, ottenendo da lei una risposta positiva davanti al figlio RJ. Si concluderà con il lieto fine una vicenda che tiene banco ormai da diversi mesi e che ha visto in Bill Spence il grande sconfitto. Quest'ultimo infatti non ci metterà molto a vedere l'anello nel dito della sua ex fidanzato e ad abbandonarsi alle solite dichiarazioni: secondo lui, Ridge la deluderà ancora una volta come già accaduto in varie occasioni in passato. Avrà ragione a temere il peggio?

