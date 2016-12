BELEN RODRIGUEZ / News: per la madre della showgirl è già tempo di pensare alla Befana. Foto (oggi, 21 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PER LA MADRE DELLA SHOWGIRL E' GIA' TEMPO DI PENSARE ALLA BEFANA, FOTO - Belen Rodriguez vive un momento molto intenso di lavoro anche se non disdegna di iniziare già a pensare alle festività natalizie ormai alle porte. Chi invece adora veramente questo periodo dell'anno è sua madre Veronica Cozzani. La donna dimostra tramite i social network di essere pronta per festeggiare insieme ai suoi cari uno dei momenti più dolci e rilassanti dell'anno. Per questo sui social network la donna posta spesso foto che la ritraggono in situazioni natalizie o comunque alle prese con acquisti e varie situazioni molto attinenti al periodo in questione. E' di oggi una splendida foto che ci mostra come la donna abbia già pensato addirittura alla Befana che arriva precisamente il sei gennaio prossimo. In fotovediamo due calze rosse con sopra le iniziali sue e di suo marito. In alto sul risvolto bianco c'è il brand di Cotril che le ha fatte per lei. Nel commento alla foto leggiamo: "A un paso de la Navidad! Gracias Cotril", "A un passo dal Natale, grazie Cotril", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: DICHIARAZIONI A 360° - Intervistata tra le pagine di "Chi", Belen Rodriguez si è confessata ed ha parlato anche di Stefano De Martino, Maria De Filippi ed anche Chiara Ferragni, la fashion blogger e fidanzata di Fedez. “Sono contenta del successo che sta avendo, ogni uomo ha bisogno di realizzarsi nella vita. Viviamo, in generale, un periodo in cui la donna ha preso le redini, ma io la penso all’antica, non si possono invertire i ruoli. Ce l’ho messa tutta perché nelle mie storie fosse l’uomo a dominare”, ha confessato la Rodriguez per poi parlare anche di Maria De Filippi e gli insegnamenti televisivi: “E’ una grandissima scuola, mi ha fatto capire che in tv è meglio parlare poco e con calma che strillare e parlare troppo. Durante Pequenos gigantes mi diceva sempre ‘Ricordati che ti rivolgi a persone che sono a casa tranquille, sul divano, e non devono abbassare il volume perché strilli’. In tv vorrei sempre stupire, Maria mi ha insegnato a essere semplice come se fossi con i miei amici, a stare un passo indietro”. Parole di stima anche per Chiara Ferragni dopo che il suo nome è saltato fuori per Sanremo 2017 (ma la stessa fashion blogger ha smentito sulle Instagram Stories): "Trovo che sia stata di un’intelligenza sovrannaturale, ha inventato il blog, la ammiro tantissimo. Solo che a Sanremo bisogna mettersi in gioco del tutto, perché quel pubblico ama personaggi nazionalpopolari".

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: L’ARGENTINA PARTIRÀ CON LE AMICHE INVECE CHE CON IL FIDANZATO? - Vacanze da single per Belen? Così titola il portale di Novella 2000 dopo la pubblicazione di un recente articolo. La showgirl argentina è stata intervistata di recente sul nuovo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola da oggi e, dopo numerose dichiarazioni anche su altri personaggi televisivi, il popolo dalla rete muore dalla voglia di sapere come procede la sua relazione d'amore con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp suo fidanzato dallo scorso giugno 2016. L'amore tra Belen e Iannone sembra vivere un momento di forte crisi e, la colpa, stando agli ultimi accadimenti, pare doversi attribuire a Stefano De Martino e le recenti dichiarazioni d'amore nei confronti della ex moglie. Dopo le affermazioni del ballerino di Amici, pare che Belen abbia avuto dei forti momenti di confusione e, così come riporta Novella 2000, si legge che persone vicine alla coppia abbiano affermato che lei e Andrea sarebbero dovuti partire insieme per le Maldive dopo aver prenotato una bella vacanza natalizia, ma... A quanto pare Belen potrebbe partire con le amiche e non con il fidanzato. Storia d’amore proprio agli sgoccioli? Vedremo cosa accadrà il 25 dicembre ormai alle porte.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL “SFINITA” DAL NATALE, IL PARTICOLARE PICCANTE DELLA FOTO FA IMPAZZIRE I FAN - Belen Rodriguez è protagonista della copertina del settimanale Chi uscito oggi e stamane la showgirl ha voluto condividere la foto che la mostra sdraiata in mezzo a pacchetti di Natale. Belen si dice “sfinita” e ci ride su ringraziando il fotografo Andrea Varani che l’ha immortalata per l’occasione. Come sempre l’argentina appare stupenda nel suo abitino nero e rosso ma a catturare l’attenzione dei fans è stato il particolare piccante della foto. Il vestito è infatti leggermente sollevato sul posteriore e lo sguardo dei fans ha indugiato proprio in quel punto come testimoniano tanti commenti lasciati dagli ammiratori di Belen, che la vorrebbero sicuramente tra i regali da mettere sotto l'albero. Clicca qui per vedere la foto che ha collezionato oltre 13mila like in un’ora.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: VIDEO, DANZE SCATENATE CON IL PICCOLO SANTIAGO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Belen Rodriguez è un’ottima ballerina, soprattutto quando la musica è quella del tango argentino e il piccolo Santiago, suo figlio, ha sicuramente una predisposizione alla musica, visto che anche papà Stefano De Martino è un ballerino professionista. Che il figlio di Belen e Stefano ami la musica e sia già un provetto ballerino è testimoniato anche da un video pubblicato nelle scorse ore sulla pagina Instagram di Veronica Cozzani, la mamma della showgirl argentina. Nel breve video ammiriamo Santi mentre balla insieme ad altri bimbi durante una festa e malgrado finisca a un certo punto con il sedere per terra, il piccolo dimostra di avere già un ottimo senso del ritmo e nonna Veronica non può fare a meno di esclamare: “Balla! Come va! Compleanno! Bimbi! La cosa più bella!”. Clicca qui per vedere il video che ha già conquistato oltre 24mila like.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: STRANI MOVIMENTI DI ANDREA IANNONE A CASA DELLA SHOWGIRL, VIDEO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Ed eccoci qui con la prova che la crisi di Andrea Iannone e Belen Rodriguez non esiste. Mentre tutti si aspettavano, dopo le dichiarazioni della showgirl, che qualcosa fosse cambiata nella sua vita, eccoci qua con un piccolo video che dimostra la presenza del pilota a casa della showgirl proprio ieri sera. Mentre lei postava un piccolo video dei suoi giochi con Santiago, lui faceva lo stesso ma mostrando strani giochi e strani movimenti che molti dei suoi fan non hanno compreso da quanto possiamo capire dai commenti lasciati sotto il video postato su Instagram nella tarda ora di ieri. Qui potete vedere il video che Andrea Iannone ha postato scrivendo: "A natale puoi, fare quello che non puoi fare mai.....". Cosa starà facendo? Lo scopriremo forse alla prossima festa strana che i due fidanzati si concederanno!

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: GIOCHI INSIEME A SANTIAGO PER LA SHOWGIRL, VIDEO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - I riflettori sono nuovamente puntati su Belen Rodriguez, che questa settimana,, raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Chi, ha fatto alcune rivelazioni in merito alla sua relazione, ormai conclusa, con Stefano De Martino, e anche in proposito al suo nuovo amore con Andrea Iannone. Si avvicinano le feste per la showgirl argentina, e si moltiplicano cosa anche i momenti da trascorrere insieme a Santiago: nonostante abbia confessato che si tratterà di un Natale ‘anomalo’, la felicità di certo non mancherà al fianco del piccolo. Proprio qualche ora fa, infatti, la showgirl ha postato su Instagram un video che la vade proprio in sua compagnia: i due stanno giocando insieme, e sul tavolo spicca una costruzione gialla a cui Belen fa finta di prestare la voce. Con paroline incomprensibili e un tono molto buffo, fa parlare il giocattolo di Santiago, che ammette divertito di non capire nulla. Nella clip Santi si ferma anche a dare alcuni bacini alla mamma. “Certo, Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini, i bambini vogliono questo” ha aggiunto l’argentina sulle pagine di Chi. La clip ha immediatamente conquistato i cuori dei followers, pronti a premiarla con oltre 450mila visualizzazioni nel giro di neanche un giorno: clicca qui per vederla direttamente dalla pagina Instagram ufficiale di Belen Rodriguez.

