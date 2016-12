CADUTA LIBERA/ Il nuovo campione Giovanni non vince il montepremi: chi giocherà oggi, 21 dicembre 2016? Riassunto ultima puntata

CADUTA LIBERA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, mercoledì 21 dicembre 2016) - Gerry Scotti è pronto a tornare in scena oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, con un nuovo appuntamento insieme a Caduta Libera, il game show di Canale 5 che va in onda nella fascia pre-serale. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Nella botola centrale, Sara la professoressa torinese, campionessa da due puntate ma che purtroppo non ha vinto ancora il montepremi pur essendo molto preparata. La campionessa, come ha detto Gerry Scotti, ha preso coscienza del suo ruolo e gli sfidanti non hanno avuto "vita facile", nella precedente puntata. La prima sfidante è stata Angela, casalinga, che è riuscita subito a rubare due delle tre vite della campionessa. Dunque Sara è rimasta con una sola vita. Dopo una serie di domande, la campionessa ha perso anche l'ultima vita. Colpo di scena, a soli pochi minuti dall'inizio del gioco, nessuna delle due aveva più aiuti, e Sara è riuscita a battere la sfidante senza più bonus. Sotto lecca-lecca della signora Angela, la campionessa ha trovato i suoi primi 1000 euro della serata. Per la seconda manche, la professoressa ha scelto come sfidante il numero quattro, Giovanni da Sassari. La campionessa ha sbagliato una domanda e non avendo più vite è caduta nella botola. Come premio di consolazione, Gerry Scotti le ha regalato il gioco da tavola del programma per divertirsi durante le feste con i suoi amici. Nuovo campione dunque in questa puntata, Giovanni dentista di professione che ha iniziato la sua scalata con soli 500 euro e una vita. Ha sfidato per la sua prima gara la numero cinque, Tiziana, casalinga di Ancona che ha condotto una manche breve perdendo alla seconda domanda. Sotto il lecca-lecca il neo-campione ha trovato 20mila euro. Ha scelto poi Gabriele, pugile e ricercatore. Proprio sull’hobby del concorrente si è aperto un simpatico siparietto: infatti, il conduttore ha detto a Giovanni che se lo sfidante dovesse rompersi i denti lui può aggiustarli. Dopo questa breve parentesi, i due concorrenti hanno dato vita ad una brillante gara, fatta di botta e risposta come in un vero ring. Il campione durante questa manche ha perso l’unica vita che aveva ma è riuscito a vincere la sfida. Sotto il lecca-lecca, scegliendo il piede nero ha trovato 1000 euro. Giovanni ha sfidato successivamente, la numero tre Antonia che ha condotto una gara poco brillante e nel suo lecca-lecca ha trovato 50mila euro. Matteo, è stato l’altro concorrente sfidato e battuto dal campione. Sotto il piede nero Giovanni è riuscito a trovare, la vita tanto desiderata. Il campione ha continuato la sua gara sfidando Gisella. La concorrente ha perso perché non ha saputo la parola ferale, ossia notizia che preannuncia una disgrazia. Sotto il suo lecca-lecca ha trovato 500 euro. C’era tempo solo per un ultima sfida e Giovanni ha scelto il numero due Walter, studente e guardia costiera originario di Rimini. Il campione è riuscito a battere anche il suo ultimo sfidante e ha giocato i suoi ultimi dieci passi per 77500 euro. Nonostante la sua preparazione, Giovanni non è riuscito a vincere per pochi passi. Ci riproverà nelle prossime puntate.

