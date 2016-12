CHI L'HA VISTO?/ Diretta streaming e casi: Antonio Logli e l'epilogo della triste storia di Roberta Ragusa (puntata 21 dicembre 2016)

CHI L’HA VISTO?, DIRETTA STREAMING PUNTATA 21 DICEMBRE 2016 - Federica Sciarelli e la sua redazione tornano ad occuparsi dei casi delle persone scomparse e degli omicidi irrisolti in una nuova puntata di “Chi l’ha visto?” in onda oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle 21.15 su Rai Tre. Al centro di questo appuntamento non può che esserci il caso di Roberta Ragusa: proprio oggi infatti è stato condannato a vent’anni con il rito abbreviato Antonio Logli, marito della donna, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Il giudice ha detto no al carcere subito, chiesto dai pm, e ha disposto l’obbligo di dimora a Pisa e San Giuliano Terme dalle 21 alle 6. L’uomo è stato inoltre interdetto per sempre dalla potestà genitoriale. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “Chi l’ha visto?” sintonizzandovi su Rai Tre, potrete seguire il programma anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.it, cliccando qui.

