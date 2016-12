Clara Alonso e Diego Dominguez/ Gli attori di Violetta tornano in scena nel nuovo talent di Fox Life (Dance dance dance, 21 dicembre)

CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: I DIVI DI VIOLETTA TORNANO IN SCENA NEL TALENT DI SKY (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Daranno del filo da torcere a tutti gli altri concorrenti di Dance dance dance Clara Alonso e il suo compagno Diego Dominguez, coppia nel talent e nella vita che ha già dimostrato più volte il suo talento nella danza. I due ex protagonisti di Violetta, infatti, non vedono l'ora che la loro avventura su Sky abbia inizio, così come testimonia uno degli ultimi post condivisi dall'attrice sul suo profilo ufficiale di Instagram, "Today is the DAY! Tonight at 21.10 @dancedancedanceitalia arrives to Fox and @foxlifeit (Italy). I'm sooooo excited!!". Come riporta Rina Zamarra per Mondofox, tutti i riflettori sono puntati proprio su di loro, ma nei primi giorni di prove Diego Dominguez ha avuto qualche piccolo problema con le coreografie. Pare infatti che non riuscisse a concentrarsi sull'insieme, aspetto che per un po' di tempo ha penalizzato la sua preparazione. Tutta colpa dell'eccessiva concentrazione, che secondo Clara avrebbe irrigidito i movimenti del suo partner. Riusciranno stasera a trovare l'intesa? Per visualizzare il post dell'attrice potete cliccare qui.

CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Clara Alonso e Diego Dominguez: la coppia di fidanzati diventa concorrente a Dance Dance Dance. Dal set di Violetta al palco di Dance Dance Dance i due piccioncini promettono baci e piroette: Clara e Diego oltre a essere ballerini e cantanti professionisti, sono anche molto innamorati e decisi a vincere il nuovo talent show di Fox Life. I fan li amano e li seguono sui social: di sicuro la loro storia appassionerà il pubblico di Dance Dance Dance.

CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Clara e Diego sono una coppia sul palco come nella vita privata. Attori di Violetta, sono giovani professionisti amati da tutto il pubblico, grandi e piccini. Hanno scelto di partecipare a Dance Dance Dance perché, hanno detto, la danza è un ottimo modo per allenare corpo e mente e per essere felici. Il loro motto è: Ballare? Fa davvero bene all'amore! I due si sono innamorati sul set di Violetta - dove lei interpreta Angie e lui Diego - e da tre mesi si stanno allenando tutti i giorni per Dance Dance Dance: tra un bacio e una presa dell'angelo, Diego e Clara sono più uniti che mai.



CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: CHI SONO (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Spagnolo di Saragozza, a soli 25 anni Diego Dominguez è già famoso e apprezzato come cantante e come ballerino. Ha studiato al collegio Miguel de Molinos e lavora da quando aveva 16 anni. Ha partecipato al reality show Eurojunior, alla serie tv Fisica o chimica (Física o Química), allae fiction Il segreto, Aída, La pecera de Eva e Violetta ed è stato tra i finalisti di Ballando con le stelle, versione spagnola. Clara Alonso, ventisei anni, argentina, María Clara Alonso per tutti è Angela Saramego di Violetta: ha vestito quei panni dal 2012 al 2013 e nel 2015. Da giovanissima ha studiato commedia alla Broadway Street di Buenos Aires. Ha partecipato al musical al cinema High School Musical - La sfida e al talent show in Argentina High School Musical - La selección. Nel 2008 ha gareggiato nei Disney Channel Games.

