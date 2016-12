Claudia Gerini e Massimiliano Vado/ Gli attori ancora in sala prove per il nuovo talent di Fox Life, foto (Dance dance dance, 21 dicembre)

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: I DUE ATTORI ANCORA IN SALA PROVE, FOTO (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Per Claudia Gerini e Massimiliano Vado si apriranno questa sera le porte di Dance dance dance, il nuovo talenti di Sky tutto dedicato al ballo, che sarà trasmesso stasera, in prima serata, sul canale Fox Life. Entrambi molto noti al grande pubblico, i due attori hanno scelto di mettere da parte per un momento la carriera, per cimentarsi nel ballo in una gara a che promette scintille, dove ad avere l'ultima parola saranno tre giudici molto agguerriti: Luca Tommassini, Vanessa Incontrada e Timor Steffens. Dopo una serie di lunghe ed estenuanti prove, quindi, stasera finalmente ci sarà la prima puntata, ma possiamo assicurarvi che i due protagonisti sono ancora impegnati a esercitarsi con le coreografie, lo testimonia l'ultimo scatto condiviso su Instagram da Claudia Gerini, nel quale i due attori indossano abiti comodi e adatti alle lunghe ore in sala prove. E anche se reduce da settimane di allenamenti, Claudia Gerini non perde mai il suo grande fascino. Cliccate qui se volete visualizzare la sua foto direttamente sul suo profilo social.

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Claudia Gerini e Massimiliano Vado concorrenti di Dance Dance Dance, il nuovo talent show di Fox. Appuntamento da questa sera, mercoledì 21 dicembre per il debutto del programma dedicato alla danza: l'attrice di Viaggi di Nozze e l'attore di Distretto di polizia saranno una delle sei coppie concorrenti della trasmissione, condotta da Andrea Delogu e Diego Passoni. A giudicare gli aspiranti danzatori ci saranno Luca Tommassini, coreografo e ballerino di fama mondiale, insieme a Timor Steffens, ballerino olandese e l'attrice spagnola Vanessa Incontrada: tra coreografie, allenamenti e prove in sala, ci sarà da divertirsi.

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Una coppia formata da due degli attori più importanti della nuova generazione italiana: Claudia Gerini e Massimiliano Vado sono già tra i preferiti del pubblico. I due, che si stanno allenando da tre mesi e che solitamente conquistano i fan a teatro o attraverso lo schermo, hanno deciso di affrontare la sfida seriamente ma con un pizzico di ironia. Alla domanda perché ha scelto Max come compagno di avventure, la Gerini ha risposto che Vado è il tipo perfetto per ammazzarmi di allenamenti ed addominali, ma anche di tante sane risate.

CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: I LORO FILM (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Claudia Gerini, musa di Carlo Verdone, ha esordito nel 1991 in Non è la Rai ma ha subito fatto il salto nel cinema in cult movie come Viaggi di nozze, Sono pazzo di Iris Blond, Fuochi d'artificio, La passione di Cristo, Non ti muovere. Dopo aver lavorato con Giuseppe Tornatore nel film La sconosciuta (2006), in tv l'abbiamo vista nel talent La pista e conduttrice con Enrico Brignano e a Zelig. Dal 2015 è a teatro con Le storie di Claudia per la regia di Giampiero Solari. Massimiliano Vado, savonese di nascita, Massimiliano Vado è diplomato alla Scuola del Teatro stabile di Roma e specializzato alla Scuola del Teatro stabile Carlo Goldoni di Venezia ma si è perfezionato all'Hb studio di New York. A teatro Max Vado ha recitato Pirandello, Shakespeare, Goethe, Beckett ma il suo amore è la tv, dove l'abbiamo visto in Distretto di Polizia e Ris. Da novembre 2009 è nel cast di CentoVetrine con il ruolo di Zeno Bauer. Al cinema si è distinto in Nessuno mi può giudicare e Viva l'Italia.

