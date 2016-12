Chiara Nasti e Roberto de Rosa/ La coppia nel nuovo talent di Fox Life (Dance dance dance, 21 dicembre)

CHIARA NASTI E ROBERTO DE ROSA, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE PRIMA PUNTATA OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Tra le coppie di questa prima ed attesa edizione italiana di Dance Dance Dance c'è quella formata da Chiara Nasti e Roberto De Rosa. Possiamo definirla la coppia blogger, perché entrambi lo sono, ed è così che sono arrivati sulla cresta dell'onda. Chiara Nasti si mette in gioco ancora una volta per dimostrare il suo talento e la sua dinamicità. Dopo aver lanciato un libro è giunta al Chiambretti Show, mentre Instagram ha avuto fiducia in lei per il lancio dell'app Boomerang. Insomma, da lei ci si aspetta tanto, staremo a vedere cosa farà nella prima puntata. Il napoletano Roberto De Rosa ha lasciato le radici a Napoli e ha iniziato a girare il mondo, dedicandosi alla moda e alla fotografia. Uno dei personaggi prediletti dalle aziende di moda, dove partecipa, appassionatamente, a tutti gli eventi. Chiara e Roberto si sono formati da soli, arrivando a farsi conoscere da tutti con il proprio savoir faire, non hanno mai deluso chi ha avuto fiducia in loro. Sono due ragazzi vogliosi di farsi conoscere ancora e dimostrare che hanno un marcia in più e che i fashion blogger possono anche ballare. La bella Chiara Nasti ha parlato a Mauxa.com, sottolineando: "Una delle cose che mi ha colpito di più di Dance Dance Dance sono proprio le persone che fanno parte di questo progetto. Ho trovato un team di grandi professionisti e un cast che per me è diventato una famiglia". Staremo a vedere come si comporteranno lei e Roberto De Rosa nella puntata che andrà in onda stasera su Fox Life.

