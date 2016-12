Dance Dance Dance / Su FoxLive, prima puntata: ex aequo all'ultimo posto per Mirco e Ati e Chiara e Roberto (Eliminati oggi 21 dicembre 2016)

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA, DIRETTA, ELIMINATI E CONCORRENTI: CHI SARA' IL PRIMO ELIMINATO? - (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Diego Dominguez e Clara Alonso sono gli ultimi concorrenti in gara elle prima puntata di Dance Dance Dance. Il video che viene loro assegnato è Uptown Funk Formation di Bruno Mars e Beyoncee che i due cantanti hanno presentato al Super Bowl. L'esibizione è più che buona tanto che Vanessa Incontrada si alza in piedi per applaudire la coppia. L'attrice spagnola è entusiasta, si è sentita completamente coinvolta godendo al massimo dello spettacolo. Timor ha visto potenziale, grinta e passione e si complimenta con i ballerini. Luca è di parere del tutto contrario: ha ritenuto tutto eccessivo, a partire dalle espressioni del volto. Pretende molto di più da Diego e Clara per le prossime esibizioni. Voto 9 per Timor e Vanessa, mentre Luca si ferma al 6. La coppia guida comunque la classifica con 24 punti, precedendo di una lunghezza Claudia Gerini e Massimiliano Vado. Mirco e Ati, Chiara e Roberto si trovano nella danger zone: avranno una settimana di tempo per esibirsi e convincere i giudici a dargli un'altra possibilità. Chi di loro sarà il primo eliminato di questa edizione?

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA, DIRETTA, ELIMINATI E CONCORRENTI: CLAUDIA GERINI E MASSIMILIANO VADO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - E' il momento di Claudia Gerini, una delle concorrenti pù talentuose e impegnate di qeusta edizione di Dance Dance Dance. L'attrice gareggia insieme a Massimiliano Vado. Il video a loro assegnato è Candyman di Christina Aguilera, che mette in luce le doti teatrali da parte di entrambi. Timor è soddisfatto di ciò che ha visto, soprattutto per quanto riguarda Claudia. Per lui Massimiliano in futuro dovrà cercare di essere più naturale. Vanessa Incontrada è rimasta colpita, soprattutto per quanto riguarda le espressioni del volto da parte di entrambi. Luca Tommassini è felice per l'esito finale, ammettendo che la coppia è favorita grazie alla loro esperienza da attori: E' il momento dei voti: 8 per Timor, 8 per Vanessa e 7 per Luca. La coppia guida la classifica con 23 punti, davanti di un punto a Tania Cagnotto e Giovanni Tocci. Si passa a Mirko Bergamasco e alla moglie Ati Safavi, che dovranno esibirsi in Beat It di Michael Jackson. L'esibizione non è facile ma soddisfa molto la coppia. Cosa diranno i giudici? Timor ha visto Mirko un po' troppo rigido, avrebbe preferito dei movimenti più simili all'originale. Vanessa è rimasta molto colpita dall'atleta, Luca vede ancora molta strada da percorrere ma si dice certo che un buon risultato alla fine possa essere raggiunto. Il voto di Timor e Vanessa è 7, Luca invece si ferma al 5 scatenando la delusione di Ati. La coppia è all'ultimo posto con Chiara e Roberto.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA, DIRETTA, ELIMINATI E CONCORRENTI: RANIERO MONACO DI LAPIO E BEATRICE OLLA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Dance Dance Dance prosegue con l'esibizione di Raniero Monaco Di Lapio e Beatrice Olla in Dirty Dancing. La coreografia è meno spettacolare ma mette in mostra l'abilità della coppia, soprattutto nella parte finale del pezzo decisamente più movimentata rispetto all'originale. Vanessa Incontrada ha percepito l'emozione di Beatrice e la sensualità di Raniero Monaco Di Lapio, decisamente sul pezzo. Luca Tommassini si dice soddisfatto soprattutto per la presa difficile per la quale era un po' in pena. Timor ha notato delle difficoltà in una coreografia ma concede comunque un buon voto: 8 per Timor, 6 per Vanessa e per Luca che consiglia di lavorare ancora di più per le prossime esibizioni. Beatrice è visibilmente delusa per il giudizio, ma è il compagno a cercare di diminuire la tensione. Si passa alla Chiara Nasti e Roberto De Rosa, con il video relativo ai difficili momenti durante le prove. Il pezzo che viene loro assegnato è Bootylicious delle Destiny's Child, nel quale i due concorrenti appaiono molto emozionati e anche un po' impacciati. Luca non è completamente soddisfatto e chiede di lavorare ancora e trovare maggiore armonia. Chiara è piaciuta a Timor, mentre Roberto secondo lui è fuori ritmo. Anche Vanessa ha avuto l'impressione che i due concorrenti fossero in due mondi diversi, vorrebbe che lo sguardo di Chiara andasse anche al compagno. Timor si ferma al 7, Luca non va oltre il 5 mentre Vanessa ripete il 7. Chiara e Roberto non sono pessimisti e si dicono desiderosi di migliorare.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA, DIRETTA, ELIMINATI E CONCORRENTI: TANIA CAGNOTTO E GIOVANNI TOCCI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Comincia la prima puntata di Dance Dance Dance, con la presentazione delle sei coppie in gara. La preparazione ha avuto inizio da circa tre mesi e questa sera sarà possibile seguire i passi da gigante fatti dai dodici vip, che verranno giudicati dalla giuria formata da Luca Tommassini, Vanessa Incontrada e Timor Steffens. La prima coppia ad esibirsi è composta da Tania Cagnotto e dall'amico e collega Giovanni Tocci: si comincia con la presentazione del video che dovranno riproporre ovvero Everybody dei Backstreet Boys. La tuffatrice non nega un certo imbarazzo nel dover ballare davanti ad altre persone, riuscirà a dimostrarsi all'altezza della situazione? E' l'orda di scendere in pista, all'interno di una scenografia spettacolare e molto simile all'originale. Tommassini, presentato come il giudice più severo, è felice dell'esibizione anche se ha ritenuto Tania un po' rigida. A Giovanni chiede invece di non cantare mentre balla. Vanessa Incontrada, come previsto, è meno severa e si dice soddisfatta di quanto ha appena visto. Timor non si sarebbe aspettato un livello così alto e si dice entuasiasta per questa prima esperienza. Il suo voto è 8, quello di Vanessa è 7, Luca riconferma il 7 della collega. I due concorrenti sono a loro volta molto soddisfatti e felici per essersi divertiti.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA, DIRETTA, ELIMINATI E CONCORRENTI: SARA' LUCA TOMMASSINI IL GIUDICE PIU' SEVERO? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - E' tutto pronto per la prima puntata di Dance, Dance, Dance, il nuovo reality show targato Sky che esordirà su Fox Life e Fox, rispettivamente nei canali 112 e 114 della piattaforma di Murdoch. Tra i protagonisti più attesi c'è senza dubbio il ballerino e coreografo Luca Tommassini, appena uscito dalla trionfale avventura con X Factor 10, nel quale è saputo stupire con le sue creazioni uniche nel loro genere. Il direttore artistico del talent show di Sky Uno sarà il più severo dei giudici di Dance Dance Dance e quindi anche il più temuto da parte delle sei coppie in gara. Lo confermano le recenti interviste da parte dei ballerini in gara, come nel caso di Diego Dominguez che nel settimanale Grazia ha affermato come Tommassini sia molto severo e pretenda il massimo da tutti. Lui stesso ha dichiarato di essere il giudice con i voti più bassi, poiché non intende prendere in giro nessuno. Le sei coppie in gara riusciranno a soddisfare le sue pretese? Di diverso tenore sono invece le dichiarazioni della collega Vanessa Incontrada, che sembra invece la 'buona' del gruppo. L'attrice sarà alla ricerca di emozioni, facendo attenzione a non ferire i concorrenti che dovrà valutare.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA, DIRETTA, ELIMINATI E CONCORRENTI: LUCA TOMMASSINI FARA' PARLARE IL CUORE! VIDEO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Manca poco all'esordio del nuovo Dance, Dance, Dance. Alcuni sono pronti a scommettere che si tratterà di un altro Ballando con le stelle senza futuro mentre, per altri, sarà una vera e propria novità tanto che qualcuno lo ha già rinominato come "qualcosa di mai visto in Italia". La stessa Vanessa Incontrada, in questo piccolo video postato da Luca Tommassini poco fa su Instagram, ha accolto i concorrenti vip in gara dando loro il benvenuto nel mito. E' tanta l'attesa sui social e anche a casa il pubblico di Fox è pronto a vedere come andranno le cose in questa prima puntata. Intanto, Luca Tommassini, proprio su Instagram ha scritto: "@dancedancedanceitalia sarò per la prima volta giudice di un talent in italia... sarò un giudice esigente, severo ma soprattutto sincero... farò parlare il cuore ????????? in bocca al lupo a tutti i compagni di questo bellissimo viaggio nel mondo del ballo????? #dddance @vanessa_incontrada @timorworld @andrealarossa @diegopassoni e a tutti i concorrenti??@foxlifeit #iamadreamer". Pronti a vedere i nuovi ballerini in erba?

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: CONCORRENTI, PARLA MASSIMILIANO VADO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Una delle coppie che saprà certamente conquistare l'attenzione del pubblico di Fox e Fox Life, fin dal debutto del tanto atteso Dance Dance Dance, è quella composta da Claudia Gerini e Massimiliano Vado. L'attore si è raccontato in esclusiva sulle pagine di Newsly, e ha spiegato come è stato vivere questa nuova esperienza al fianco della sua partner sul palcescenico: "Claudia era già una mia amica, oltre ad essere una delle persone che professionalmente stimavo di più. Frequentava casa mia perché stava scrivendo uno spettacolo con mia moglie, è proprio in quei mesi deve esserle venuto in mente di coinvolgermi in questa cosa. Il mio modo di esserle grato è che ora non muovo un passo (di danza) se lei non c'è". Massimiliano Vado ha cercato anche di spiegare che cosa Dance Dance Dance ha regalato in termini di emozioni, aggiungendo: "Mi ha portato adrenalina, voglia di salire sul palco, battiti a mille e diversi stimoli nuovi, cose che a teatro, ultimamente, mi mancavano un poco: nell'ultimo Shakespeare mi annoiavo già alla prova generale...". Come se la caveranno Vado e Claudia Gerini a Dance Dance Dance?Pronti a scoprire i loro primi passi in scena?

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: VANESSA INCONTRADA DÀ APPUNTAMENTO A STASERA, FOTO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Un nuovo talent va ad affollare il mondo delle competizioni televisive: stasera debutta infatti su Fax Life “Dance dance dance”, condotto da Diego Passoni e Andrea Delogu. A giudicare le coppie in gara ci penseranno tre giudici d’eccezione: il ballerino olandese Timor Steffens che ha danzato anche con star internazionali del calibnro di Beyoncé, il direttore artistico di X Factor Luca Tommassini e Vanessa Incontrada. Proprio quest’ultima ha ricordato l’appuntamento di stasera pubblicando sulla sua pagina Instagram una foto che ritrae lei e gli altri giudici in posa: “Tutto è pronto per questa sera #DDDance ! Vi aspettiamo Besitos Amigos”. Clicca qui per vedere lo scatto che ha collezionato oltre 4mila like in una manciata d’ore.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: L'EMOZIONE DI DIEGO PASSONI, COME SE LA CAVERÀ? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - È in programma per oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, la prima puntata di Dance Dance Dance, che andrà in onda quasi in contemporanea sul piccolo schermo di Fox e di Fox Life. Il nuovo format, che riporta in scena videoclip famosi e musical altrettanto celebri interpretati dalle sei coppie in gara, ha al timone dei conduttori d'eccezione, Andrea Delogu e Diego Passoni. Quest'ultimo lo ricorderanno in molti con lo zaino di Pechino Express in spalla, dal momento che ha preso parte alla quinta edizione dell'adventure Game guidato da Costantino Della Gherardesca. In quell'occasione, la sua compagna di viaggio era stata l'irresistibile Cristina Bugatty. Proprio Passoni, nei giorni scorsi, è intervenuto sulla propria pagina Twitter ufficiale per ricordare a tutti l'appuntamento in prime time e per ribadire la grande emozione che questa nuova sfida a Dance Dance Dance ha suscitato: "@DDDance_IT ve lo dico sono mooolto emozionato! Domani sera alle 21 e 10 su @foxlifeit #dddance" ha cinguettato sulla piattaforma. Chi non si perderà il suo debutto? Clicca qui per vedere il tweet di Diego Passoni direttamente dalla sua pagina Twitter ufficiale.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: CONCORRENTI, LE PAROLE DI ANDREA DELOGU (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Andrea Delogu condurrà Dance Dance Dance al fianco di Diego Passoni: anche per loro, dunque, è arrivato il momento del debutto fissato proprio per il prime time di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016. La presentatrice, in un'intervista esclusiva rilasciata a TvBlog, ha spiegato in che cosa consiste questa nuova proposta dei canali Sky, e in che modo si differenzia, per esempio, da Ballando con le stelle, noto show del primo canale nazionale: "La danza accomuna tutti, anche te e me che a volte andiamo in discoteca. La cosa speciale di Dance Dance Dance è che i concorrenti devono riproporre coreografie che tutti conosciamo molto bene. Ognuno di noi è giudice. Tu che sei a casa sai a memoria la coreografia che i talent eseguono". La Delogu ha anche spiegato che ruolo avranno, di preciso, i giudici scelti per la trasmissione, e che cosa saranno chiamati a valutare: "Vanessa Incontrada valuterà l'emotività e la passione, i due tecnici Luca Tommassini e Timor Steffens guarderanno il singolo passo non riuscito anche perchè magari quel passo l'hanno coreografato loro nella versione originale". Pronti a vederli tutti quanti in scena?

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: CONCORRENTI, PARLA LA FASHION BLOGGER CHIARA NASTI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Dance Dance Dance è alle griglie di partenza: stasera, mercoledì 21 dicembre 2016, andrà in scena la prima puntata sui canali Sky. Tra le concorrenti, c'è anche la fashion blogger Chiara Nasti, che si è raccontata in un'intervista esclusiva rilasciata a Mauxa. "Forse una delle cose che mi ha colpito di più sono proprio le persone che fanno parte di questo progetto" ha spiegato la Nasti, discutendo appunto di Dance Dance Dance "Ho trovato un team di professionisti davvero unici ed un cast che per me è diventato quasi una famiglia, siamo sempre tutti insieme, ormai da due mesi e stiamo condividendo emozioni che, almeno per me, sono nuove e che sono sicura non dimenticherà così facilmente". La Nasti ha anche ammesso di non aver mai pensato di diventare una ballerina professionista, nonostante abbia praticato a lungo atletica leggera, e ancora, in merito al suo partner all'interno della gara del talent show - Roberto De Rosa - ha voluto aggiungere: "Ci alleniamo almeno 8 ore al giorno, 6 giorni su 7. Ci stiamo dedicando davvero anima e corpo". Saranno loro i più forti di Dance Dance Dance?

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: CONDUTTORI E GIURIA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Si va finalmente in scena: oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, verrà infatti trasmessa la prima puntata di Dance Dance Dance, il nuovo talent show in onda su Sky Uno tutto dedicato alla danza, dove i concorrenti - che gareggiano a coppie - dovranno riproporre alcuni videoclip o alcune coreografie di celebri musical davanti agli occhi attenti dei giudici. Non mancherà, naturalmente, un’irresistibile coppia di conduttori: alla guida di Dance Dance Dance ci saranno infatti Andrea Delogu, impegnata di recente sulla piattaforma Sky come guida di ‘Parla con lei’, e il simpaticissimo Diego Passoni, speaker radiofonico molto apprezzato ed ex concorrente di Pechino Express nell’ultima edizione trasmessa su Rai 2. In giuria, invece, faranno capolino nientemeno che l’amatissima Vanessa Incontrada - già conduttrice durante la sesta edizione di Italia’s Got Talent - insieme anche a Luca Tommassini, noto super talento di X Factor (è ballerino, coreografo, e direttore artistico del talent di Sky Uno) e Timor Steffens, ballerino originario dei Paesi Bassi ed ex fidanzato di Madonna. Chi sarà il più cattivo? E chi, invece, il più indulgente?

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: LE COPPIE DI CONCORRENTI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Saranno sei le coppie in gara durante la prima edizione di Dance Dance Dance, il talent show di Sky Uno in programma oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, in prime time: si parte con l’amatissima e talentuosa attrice Claudia Gerini, in coppia con il collega Massimilano Vado, per passare poi a Clara Alonso, volto famoso per aver preso parte alla serie tv Violetta nei panni di Angela, che gareggerà invece in coppia con Diego Dominguez, ex rugbista di origine argentina. Andando avanti, il pubblico del talent show avrà occasione di scoprire come se la caveranno Tania Cagnotto, nota campionessa di tuffi, e il partner nonché collega Giovanni Tocci. In gara a Dance Dance Dance, inoltre, ci saranno anche l’attore Raniero Monaco Di Lapio insieme a Beatrice Olla, classe 1992 e anche lei avviata avviata in una carriera nel mondo dello spettacolo: non mancheranno, infine, la fashion blogger Chiara Nast e Marco De Rosa e l’ex rugbista Mirco Bergamasco che gareggia insieme alla moglie, Ati Safavi.

DANCE DANCE DANCE, PRIMA PUNTATA: PARLA CLARA ALONSO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - C’è grande attesa per Dance Dance Dance, il talent show dedicato alla danza che è pronto a sbarcare sul piccolo schermo di Fox Life: Clara Alonso è una delle concorrenti che hanno preso parte alla prima edizione, e gareggerà in coppia con Diego Dominguez. “Sarà un programma mai visto nella tv italiana, con costumi bellissimi, canzoni dei vecchi tempo e moderne e ci vedrete mettersi nei panni degli artisti più importanti del mondo, sarà pazzesco” ha assicurato l’attrice che ha recitato nella famosa serie Violetta, come si legge su askanews. “La concorrente che tempo di più è Claudia Gerini” ha continuano ancora la futura ballerina “perché è stupenda, un’artista completa, quando sale sul palco rende tutto meraviglioso. E il giudice che mi fa più paura è Luca, è molto severo e sta attendo sui dettagli quindi non te ne lascia passare una”. Pronti a vederli in scena in prime time a Dance Dance Dance?

© Riproduzione Riservata.