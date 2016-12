DIEGO PASSONI/ Lo speaker radiofonico alla guida il nuovo talent di Fox Life: in un video svela i misteri del ballo (Dance dance dance, 21 dicembre)

DIEGO PASSONI, IL PRESENTATORE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: IN UN VIDEO SVELA I MISTERI DEL BALLO (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Anche Diego Pessoni si prepara al debutto della prima edizione italiana di Dance dance dance, il nuovo talent di Sky che porterà in tv una gara di ballo con effetti speciali a dir poso sorprendenti. Passoni, che assieme ad Andrea Delogu condurrà i vari protagonisti alle prese con le differenti sfide, ha da poco pubblicato sul suo profilo ufficiale un simpatico video per svelare al suo pubblico tutti i segreti della danza: "Per imparare a ballare è necessario, all'inizio, solamente saper contare fino a otto, tutto il resto è allenamento, sudore e passione". Il conduttore, per dimostrare la sua teoria, ha chiamato a raccolta tutto lo staff di dance dance dance e così, avvolto dall'entusiasmo dei tanti ballerini, ha dato appuntamento a stasera. Il video, girato dalla redazione di Pinocchio, ha collezionato in pochi minuti quasi duemila visualizzazioni. Se non volete perdervi il filmato postato da Diego Passoni, potete cliccare qui.

DIEGO PASSONI, IL PRESENTATORE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: IL SUO VOLTO SUGLI AUTOBUS DI ROMA E MILANO, FOTO (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Dopo essere arrivato a un passo dalla vittoria a Pechino Express 2016, Diego Passoni torna sul piccolo schermo per condurre “Dance Dance Dance”, il nuovo talent targato Sky in partenza oggi, mercoledì 21 dicembre. L’emozione è sicuramente tanta per lo speaker radiofonico di Radio Deejay, che sulla sua pagina Instagram ha voluto condividere la foto fatta a un autobus su cui compariva proprio la pubblicità del nuovo programma che condurrà insieme ad Andrea Delogu: “Autobus che.girano oggi per.#milano e #roma, la follia!”. I followers di Diego non vedono l’ora di vederlo nelle vesti di conduttore televisivo e hanno risposto con ben 400 like in un paio d’ore: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

DIEGO PASSONI, IL PRESENTATORE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Diego Passoni sarà il conduttore del nuovo talent trasmesso dal canale Fox, Dance Dance Dance, che è la versione italiana del format olandese ideato dall'autore televisivo John De Mol, creatore anche di altri programmi di successo come Il Grande Fratello e The Voice: ad affiancare Diego Passoni, la bella Andrea Delogu. Il conduttore è noto per essere il famoso disc jockey radiofonico dell'emittente Radio Dj, che ogni giorno intrattiene con gag spiritose gli ascoltatori nell'orario pomeridiano drive time, assieme alla socia e amica La Pina: attraverso il loro programma Pinocchio, i due artisti sono entrati nelle case e nei cuori degli italiani, e di sicuro così sarà anche mediante la conduzione di questo nuovo talent dedicato alla danza. Conosciamo Diego Passoni anche per la sua recente partecipazione al programma della Rai, Pechino Express, e per essere arrivato alla finale assieme alla compagna di bordo Cristina Bugatty: oltre a queste attività, il conduttore è noto anche per essere un ex ballerino, e proprio per questa ragione è stato scelto per la conduzione di Dance Dance Dance, dove potrà mettere alla prova le sue conoscenze e la sua cultura in fatto di ballo.

DIEGO PASSONI, IL PRESENTATORE DEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - A giudicare le sei coppie in gara, tra cui spiccano nomi celebri come l'attrice Claudia Gerini e la tuffatrice Tania Cagnotto, tre illustri personaggi come il coreografo Luca Tommassini, la show girl spagnola Vanessa Incontrada e il ballerino Timo Steffens. Le coppie dovranno cimentarsi in coreografie, balletti e danze di repertorio provenienti dal mondo del cinema, da film famosi come Dirty Dancing, o da musical e spettacoli storici come Grease:le coppie in gara avranno coach e professionisti con cui lavorare dietro le quinte, per preparare l'esibizione migliore da portare sul palcoscenico del programma. Diego Passoni, speaker di Pinocchio, format radiofonico di successo, è conosciuto per il suo carattere molto simpatico, per una brillante parlata e per le sue battute sempre mordaci e ironiche: di sicuro sarà il perfetto conduttore e il padrone di casa ideale per questo talent divertente di evasione. C'è grande attesa per la prima puntata di Dance Dance Dance, che partirà questa sera, mercoledì 21 Dicembre, sull'emittente a pagamento Fox, rete giovane e sempre attuale in fatto di serie televisive e format di vario genere: il settore della danza, come quelli della musica, della cucina, e della moda, è un ambito artistico che sta prendendo sempre più piede nella gente comune, che si cimenta in balli scatenati in discoteca e si immedesima nei personaggi dei film come Honey, Step Up, Save the Last Dance e moltissimi altri. E allora, balliamo!

© Riproduzione Riservata.