DIVORCE / Anticipazioni del 21 dicembre 2016: verso la mostra di Frances

DIVORCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 21 dicembre 2016, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di Divorce, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Programmi per il week end" e "Il perdono". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Robert (Thomas Haden Church) interpella l'avvocato Gerald (Geoffrey Owens) perché si interessi della causa di divorzio con Frances (Sarah Jessica Parker), nonostante non gli ispiri molta fiducia. Incontra poi l'amico che gli ha consigliato il locale per FunSpace, il suo nuovo progetto sul parco divertimenti per bambini. Francis scopre che Robert ha preso un avvocato grazie ad un errore grossolano di Gerald, che chiama a casa per parlare con un suo cliente e fa l'errore di rivelare il proprio ruolo. La donna invece continua ad andare avanti nel progetto di aprire la sua galleria ed ha una serata con una discussione sull'arte con un pittore, Gustav (Olek Krupa). Diane (Molly Shannon) nota inoltre che l'amica è troppo arrabbiata e le consiglia di adottare un atteggiamento diverso. Quando Robert incontra Nick (Tracy Letts), invece, cerca di presentare all'amico il suo progetto su FunSpace, ma non ha molto successo. Nick gli rivela infatti che l'unica cosa su cui dovrebbe concentrarsi è il suo matrimonio con Frances, l'unica cosa decentee della sua vita negli ultimi anni. Quella sera, interpella però un vero avvocato divorzista per contrastare il legale scelto dalla futura ex moglie. Frances e Robert raggiungono la casa di Donald (Robert Forster), il padre della donna, e concordano di non dire nulla ai genitori. Tuttavia, la cena prosegue in modo strano. Robert cerca in qualsiasi modo di ingraziarsi i suoceri, più che altro per non lasciar trasparire la tensione con cui sta vivendo l'intero argomento. A questo si aggiunge una forte irrequietezza dei figli, che fanno fatica a non far vacillare i nervi dei genitori. Dopo aver cercato di bloccarlo più di una volta, i due si ritrovano nel mezzo di una festa con tanti invitati e amici di famiglia, situazione che porta Frances a confessare pubblicamente il proprio divorzio, pensando di prevenire l'ex marito. La conversazione successiva con i genitori vede Robert prendere inaspettatamente le difese dell'ex moglie, attribuendo ad una sua responsabilità la fine del loro matrimonio. In qualche modo toglie la donna da una situazione imbarazzante, nonostante sappia che prima o poi dovranno riaffrontare l'argomento. I due concordano comunque nel fatto che il loro matrimonio sia finito, ma il giorno dopo Frances ha un ripensamento. Vorrebbe infatti dire la verità ai genitori, ma Robert la convince a ritornare a casa e a non dare un'ulteriore batosta alla coppia.

DIVORCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 DICEMBRE 2016, EPISODIO 7 "PROGRAMMI PER IL WEEK END" - Robert e Frances continuano su fronti diversi a rimettere in sesto la propria vita. Per la moglie significa innanzitutto aprire la galleria, un sogno che attende di realizzare da otto anni e che in qualche modo sembra collegato con l'andamento del suo matrimoni0. L'imprenditore invece cerca in ogni modo di ottenere un po' di conforto ed autostima lanciandosi in una nuova relazione. Un tentativo goffo, che nasconde anche un desiderio di rivalsa nei confronti di Frances. Frances intanto dovrà fare i conti anche con la nuova fase economica che sta attraversando la sua famiglia. Le speculazioni dell'ex marito non hanno di certo giovato ed ora rimane in discussione tutto il futuro dell'intera famiglia.

DIVORCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 DICEMBRE 2016, EPISODIO 8 "IL PERDONO" - Dopo aver capito che Robert ha ormai deposto ogni arma per ripristinare il loro rapporto, Frances improvvisamente dimostrerà di essere meno disinteressata di quanto è apparsa finora. Non accetta persino i cambiamenti dell'ex marito, che sembra aver trovato particolarmente conforto nella fede. Al contrario di quanto accadeva all'inizio, i due figli dimostrano poi di trascorrere in modo felice il loro tempo con il padre. Per Frances invece il periodo è caratterizzato da novità a livello professionale, che la porteranno a fare delle riflessioni su ciò che perderà a causa del divorzio.

br/>© Riproduzione Riservata.