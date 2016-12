Frozen, il Regno di Ghiaccio/ Diretta streaming e trailer: il caso della renna in studio per la creazione di Sven

FROZEN IL REGNO DI GHIACCIO, FILM IN ONDA OGGI, 21 DICEMBRE 2016, SU RAI DUE: IL CASO DELLA RENNA IN STUDIO PER LA CREAZIONE DI SVEN - Dietro alla creazione di un film d'animazione come Frozen, il Regno di Ghiaccio c'è un lavoro veramente incredibile. Il film ora su Rai Due ha visto un cast stellare e tutti i grandi protagonisti del team Disney lavorare per intere settimane a questo progetto. Tra le tante curiosità nella realizzazione di Frozen, il Regno di Ghiaccio c'è sicuramente il fatto che sia stata utilizzata una vera renna all'interno degli studios per la progettazione di Sven. Era già successo in passato per quanto riguarda Bambi con un cerbiatto. Una situazione che ha sicuramente scatenato le polemiche degli animalisti che hanno gradito assai poco il vedere un animale del genere uscire fuori dal suo ecosistema per la realizzazione di un film.

FROZEN IL REGNO DI GHIACCIO, FILM IN ONDA OGGI, 21 DICEMBRE 2016, SU RAI DUE: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Un grande classico del cinema per i più piccoli è pronto a fare capolino su Rai Due oggi, mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 21.10, verrà infatti proposto il film di animazione Frozen - Il regno di ghiaccio, prodotto dalla Walt Disney negli Stati Uniti nel 2013 e diretto da Chris Buck e Jennifer Lee. Stiamo parlando di una pellicola adatta a grandi e piccini, come si nota anche nel trailer ufficiale in italiano disponibile qui. La trama si incentra sulla principessa Elsa e sul suo potere di trasformare qualsiasi cosa in ghiaccio, anche se inizialmente non sa controllarlo. Sta a sua sorella Anna risolvere la situazione in compagnia di buffi amici. Per chi invece vuole seguire il film nella diretta streaming può accedere dal sito Rai ufficiale, cliccando qui.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Frozen - Il Regno di ghiaccio è il film che andrà in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, in prima serata. Animazione, avventura, commedia, fantastico e musicale: questi sono i generi che caratterizzano la pellicola d'animazione che è stata diretta a quattro mani da Chris Buck e Jennifer Lee, basata su un soggetto di Hans Christian Andersen, Shane Morris e degli stessi registi. La produzione è stata firmata da Peter Del Vecho con John Lassseter produttore esecutivo, mentre la casa di produzione che ha aderito al progetto è la Walt Disney Animation Studios. La storyboard è stata realizzata da Paul Briggs, Normand Lemay, Chrys Williams tra gli altri, l'art director e la character design sono stati allestiti da Michael Giaimo e Bill Schwab. Gli animatori invece sono Lino Di Salvo e Rebecca Wilson, ed il montaggio è stato effettuato da Jeff Draheim con le musiche che accompagnano i 102 minuti di film composte da Christpher Beck.

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO, SU RAI 2 IL FILM DI ANIMAZIONE: I PREMI ALLA PELLICOLA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - La prima serata di Rai 2 di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, ospiterà il cartone animato del 2013 Frozen - Il regno di ghiaccio: la pellicola è riuscita ad aggiudicarsi moltissimi premi e riconoscimenti, a partire dal Premio Oscar 2016 nelle categoria Miglior film d’animazione e Miglior canzone (per “Let it go”). Ma Frozen - Il regno di ghiaccio, la storia di Anna ed Elsa ad Arandelle, ha portato a casa anche il Golden Globe come Miglior film d’animazione e il Premio BAFTA, nella stessa categoria. “Let it go”, invece, ha vinto un Grammy Award nel 2015 ancora come Miglior canzone. La lista, naturalmente, non è affatto conclusa. Ci sono alcune piccole curiosità in merito al film, segnalate da TvZap: per esempio, si tratta del primo cartone della Disney che l’incantesimo ‘malvagio’ viene spezzato grazie all’amore tra fratelli: coloro che hanno lavorato a Frozen - Il regno di ghiaccio, inoltre, hanno potuto portare all’interno degli studi una renna vera, per poterla rappresentare al meglio.

FROZEN - IL REGNO DI CHIACCIO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - Frozen - Il regno di ghiaccio è il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.10. Per la gioia dei più piccoli andrà in onda "Frozen-Il regno di Ghiaccio", una pellicola d'animazione e musicale, distribuita dalla Walt Disney nel 2013, con la regia di Jennifer Lee e Chris Buck mentre i doppiatori dei personaggi principali sono Kristen Bell, Indina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Santino Fontana, Alan Tudyk e Ciaran Hinds. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

FROZEN - IL REGNO DI CHIACCIO, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Nel fiordo di una penisola scandinava si trova la famiglia reale di Arendelle. La principessa Elsa primogenita da piccola gioca con Anna sua sorella minore, usando un potere magico, creare e maneggiare il ghiaccio. Un giorno le due sorelle giocavano e involontariamente Elsa colpisce Anna con un getto di ghiaccio. Il re e la regina dovettero chiedere aiuto ai Troll, che cancellarono dalla mente di Anna il dono di Elsa, ma non i ricordi dei momenti insieme. Da quel moment Elsa vive nascosta al mondo. Il re e la regina perdono la vita, e le due sorelle restano sole. Diventata grande Elsa è pronto per il trono, viene così organizzata una festa al palazzo. Durante la festa Anna conosce il Principe Hans, conquista dal principe decide di accettare subito la sua proposta di matrimonio. Elsa non accetta la scelta della sorella di sposare una persona che conosce malapena. Le due sorelle finiscono per litigare, Anna gli rinfaccia la solitudine di tutti gli anni precedenti, ed Elsa involontariamente sprigiona i suoi poteri davanti a molta gente, causando così l’inverno ininterrotto su Arendelle, così ferita da ciò che ha fatto fugge dalla città. Anna decide così di mettersi alla ricerca di Elsa e riportarla ad Arendelle. Nel viaggio Anna conosce Kristoff, venditore di ghiaccio, e Sven la sua renna. Anna convince Kristoff a guidarla verso la montagna, durante il pellegrinaggio il gruppo conosce Olaf, che li conduce da Elsa. Anna cerca di convincere Elsa a ritornare, le due sorelle finiscono per litigare. Elsa perde il controllo e colpisce con un getto di ghiaccio Anna al cuore. I capelli di Anna iniziano a diventare bianchi, così Kristoff la riporta dai troll, che stavolta non possono aiutarla. I Troll affermano che solo un atto di vero amore può salvare la piccola Anna. Il gruppo ritorna ad Arendelle confidando nell’amore tra Anna e Hans. Ma ben presto scoprono che Hans è partito verso il castello di Elsa per sconfiggerla e conquistare le fortune di Arendelle. Elsa viene sconfitta dal principe e tenuta prigioniera ad Arendelle, Hans rivela ad Anna di non averla mai amata e di volere solo il suo regno. Elsa riesce a liberarsi, ma il principe la trova e le mente, dichiarando che sua sorella è morta, la regina disperata crolla a terra. Anna nel frattempo si reca verso Kristoff perchè capisce di amarlo, come lui ama lei, ma da lontano Anna vede Hans che sta per uccidere Elsa, e decide di frapporsi tra il principe e lei, sacrificandosi. Anna fermerà la spada diventando una statua di ghiaccio. Anna ha così rinunciato alla sua vita per salvare Elsa, un vero atto d’amore, che scioglie il suo cuore ormai di ghiaccio e si risveglia. Elsa capisce che per controllare i suoi poteri la chiave è l’amore, cosi spezza l’incantesimo di Arendelle. Anna e Kristoff sono ormai liberi di amarsi.

© Riproduzione Riservata.