GEPPI CUCCIARI/ La comica pronta a far ridere nello show di Canale 5? (House Party, puntata 21 dicembre 2016)

GEPPI CUCCIARI, LA COMICA OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5 (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Stasera su canale 5 andrà in onda l'ultima puntata di House of Party, ribattezzata "Laura Xmas House Party" per la conduzione inedita di Laura Pausini e Gerry Scotti. Anche questa volta nella casa dell'inedito di Mediaset si vedranno tante gag e soprattutto un gran numero di ospiti: Teo Mammucari, Sergio Castellitto, Luca Argentero, Dino Abbrescia, Riccardo Rossi, Rupert Everett e Geppi Cucciari. La celebre comica è ormai ospite abituale dei programmi di Maria De Filippi, ha iniziato dal talent Amici per poi passare anche a C'è posta per te, ed ora ad House of Party per la prima volta. Sicuramente anche qui saprà regalare al pubblico risate e battute al vetriolo com'è proprio del suo consueto stile.

GEPPI CUCCIARI, LA COMICA OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: LA FINE DEL SUO MATRIMONIO (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - La comica sarda, che sta conducendo insieme a Giorgio Lauro la trasmissione Un giorno da pecora su rai 1, non sta attraversando un bel periodo nella sua vita sentimentale. Infatti si è separata dal giornalista Luca Bonaccorsi, con il quale si era sposata quattro anni fa, nel dicembre del 2012. Una separazione molto movimentata, raccontanta, come riporta Il Corriere della Sera, perfino con una lettera sul settimanale Oggi, che il marito ha scritto alla rivista per far conoscere la sua versione dei fatti al pubblico. Bonaccorsi accusa la sua ormai ex moglie di torturarlo psicologicamente con cattiveria e crudeltà, e di aver distrutto oggetti a lui cari solo per ferirlo.

GEPPI CUCCIARI, LA COMICA OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: IL VIDEO CON CARLO VERDONE (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - E per quanto riguarda ancora Geppi Cucciari, è di pochi giorni fa l'uscita del suo video con Carlo Verdone per la canzone "Se mi ami davvero" di Mina e Celentano, contenuta nell'ultimo album "Le migliori" uscito l'11 novembre. Nel video i due attori interpretano una coppia in crisi: lui la tradisce, lei lo scopre, lo caccia di casa e vuole divorziare. Ma alla fine i due scappano dal tribunale riuniti di nuovo. Certo, viste le vicende private di Geppi Cucciari questo cortometraggio, peraltro ottimamente interpretato dai due protagonisti, appare un po' un paradosso o uno scherzo del destino dopo le parole "d'amore" del marito.

br/>© Riproduzione Riservata.