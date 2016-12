Gerry Scotti/ Il conduttore torna in tv dopo il successo a Little Big Show (House Party oggi, 21 dicembre)

GERRY SCOTTI, IL CONDUTTORE TORNA IN TV DOPO IL SUCCESSO A LITTLE BIG SHOW (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Stasera tornerà in televisione il conduttore Gerry Scotti a House Party programma prodotto da Maria De Filippi. Per il personaggio televisivo nativo di Miradolo Terme è un momento professionale moltofelice visto che sta ottenendo grandi successi con il programma Little Big Show. Il programma vede protagonista Gerry Scotti insieme a bambini che vanno dai quattro ai dodici anni e anche tanti ospiti d'eccezione da Valentino Rossi a Mike Tyson fino ad Antonino Cannavacciuolo. Staremo a vedere cosa racconterà Gerry Scotti stasera e se tornerà a parlare anche di questa nuova trasmissione che ha fatto molto successo. Di certo sarà molto interessante vedere come si comporterà il conduttore che sempre ha dimostrato di avere grande simpatia e di saper gestire al massimo queste situazioni.

GERRY SCOTTI, IL CONDUTTORE DELLO SHOW DI CANALE 5: IL SELFIE CON LAURA PAUSINI, FOTO (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Sono Gerry Scotti e Laura Pausini i conduttori della terza e ultima puntata di House Party, il varietà di Canale 5 che tornerà in onda questa sera, mercoledì 21 dicembre 2016. Il conduttore di Little Big Show sembra proprio non fermarsi mai e stasera scopriremo quale alchimia si è creata sul palco con la cantante. A giudicare dai loro sorrisi nel selfie pubblicato da Scotti, i due sono andati molto d’accordo e sicuramente assisteremo a un grande spettacolo. Nella didascalia Gerry ha citato il titolo dell’ultimo album della Pausini e ha immaginato una “sua versione” dello stesso: “LAURAXMAS GERRYXMAS”. Il sorriso di Gerry e il dolce bacio che Laura manda dalla foto hanno stregato i fans, conquistando oltre 4mila like: clicca qui per vederlo.

GERRY SCOTTI, IL CONDUTTORE DELLO SHOW DI CANALE 5: DA OLTRE 20 ANNI SULLA CRESTA DELL’ONDA (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Questa sera va in onda su Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento con il nuovo show House Party. Una puntata che vedrà alla conduzione al fianco della cantante Laura Pausini il buon Gerry Scotti. Attualmente al timone di Caduta libera, Scotti è sicuramente uno dei volti più amati della televisione italiana grazie alla sua capacità di interagire con gli altri con garbo e professionalità. Anche nel quiz del preserale di Canale 5, il conduttore originario di Pavia ha mantenute intatte le sue prerogative. Nello scorso mese di giugno, Caduta libera è stato premiato dal Moige, tra le migliori trasmissioni della stagione televisiva 2015-16. Un motivo di grande orgoglio per Gerry, che non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo oltre vent'anni sulla cresta dell'onda. Il presentatore è molto contento per i dati d'ascolto relativi al suo game show ed è impegnato anche in Little Big Show, varietà incentrato sul talento di bambini dall'età compresa tra i quattro e i dodici anni.

GERRY SCOTTI, IL CONDUTTORE DELLO SHOW DI CANALE 5: LA CARRIERA (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Nato a Miradolo Terme il 7 agosto 1956, Virginio detto Gerry inizia il suo percorso artistico collaborando con diverse radio locali, prima di approdare a Radio Deejay nel 1982. Proietta la sua passione per la musica anche sul piccolo schermo prima di essere il volto di Candid Camera e del Festivalbar. Quindi, diventa protagonista di una lunga serie di quiz televisivi. Il primo è Il gioco dei 9, seguito da Il Quizzone e Vinca il migliore. Presenta due edizioni di Buona domenica con Gabriella Carlucci prima di essere uno dei grandi protagonisti del preserale di Canale 5 grazie ai suoi game show. Da Passaparola a Chi vuol essere milionario?, da The Money Drop al più recente Caduta libera, senza dimenticare la sua breve esperienza ad Avanti un altro!, Scotti appare come l'erede naturale del grande Mike Bongiorno. Inoltre, conduce la riedizione de La Corrida, storica trasmissione di Corrado. Nel frattempo, si cimenta anche come attore in serie televisive come Io e la mamma e Finalmente soli, oltre ad essere giudice in varie edizioni dei talent Italia's Got Talent e Tú sí que vales.

© Riproduzione Riservata.