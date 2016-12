GIULIANA DE SIO / Morta la mamma: "Così bella e sempre così triste" (oggi, 21 dicembre 2016)

GIULIANA DE SIO, MORTA LA MAMMA: L'ANNUNCIO SU FACEBOOK (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - La mamma di Giuliana De Sio, Elvira, è purtroppo morta e la figlia ne ha dato il triste annuncio su Facebook, pubblicando anche delle foto che la ritraevano da giovane. "Così bella e sempre così triste", ha scritto Giuliana De Sio sotto un'immagine vintage che ritrae la madre con sguardo pensieroso. Sembra che la donna non sorridesse molto per la difficoltà di dover crescere due figlie da sola: quando Giuliana aveva 13 anni, infatti, i suoi genitori di separarono e tutte le responsabilità sono ricadute sulla madre. "Gli occhi belli di mia madre ieri sera si sono chiusi, per sempre": una frase semplice, e in questo modo Giuliana De Sio ha voluto comunicare al mondo esterno la scomparsa della donna, che l'ha accompagnata e sostenuta per tutti gli anni della sua vita, nonostante le difficoltà che entrambe hanno incontrato nella loro vita. Nonostante amasse molto sua madre, Giuliana De Sio ha sempre detto di aver avuto un infanzia noiosa e solitaria, forse anche a causa del rapporto tra i suoi genitori.

GIULIANA DE SIO, L'INFANZIA DIFFICILE E LA MANCANZA DI UN FIGLIO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Stando a quanto detto tempo fa da Giuliana De Sio in un'intervista al sito Acqua e Sapone, non ha avuto un'infanzia spensierata, dato che è stata caratterizzata fortemente dal divorzio dei suoi genitori. " Mio padre era un avvocato, sempre impegnato, mentre mia mamma Elvira era una persona molto apprensiva. Quando si separarono, avevo tredici anni: fu un brutto colpo. Ho sofferto e soffro anche nel pensare che il divorzio è diventato quasi una normalità. I miei, purtroppo, non erano in grado di rappresentare un riferimento per me. Le vicende familiari hanno influito molto su di me, ma questa sofferenza è stata anche utile perché mi ha spinto a cercare al più presto la mia strada. Appena compiuto diciotto anni, sono andata via di casa: avevo capito che non potevo restare avvinghiata a quell'ambiente così negativo. Questa è stata la mia salvezza". Giuliana De Sio non ha mai avuto figli: la donna ha detto di aver abortito a 18 anni e che, da allora, non è più riuscita a rimanere incinta: ha sempre definito questo come il suo più grande cruccio.

© Riproduzione Riservata.