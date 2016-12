HOUSE PARTY / Laura XMas, diretta: "Feliz Navidad" sulla slitta di Babbo Natale (Laura Pausini e Gerry Scotti, ultima puntata)

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: BUONANOTTE CON "FELIZ NAVIDAD" (ULTIMA PUNTATA) - Quanta musica a House Party Laura Xmas: il programma con Laura Pausini e Gerry Scotti, alla sua ultima puntata, regala davvero tante emozioni e, naturalmente, bellissime canzoni natalizie. Laura, infatti, ha voluto concludere con alcune canzoni davvero spettacolari, perfetto per aspettare la vigilia di Natale insieme alla famiglia e in buona compagnia. "Felix Navidad", per esempio, è un classico natalizio, cantato da Laura Pausini assieme al corpo di ballo coordinato ancora da Giuliano Peparini. Anche il pubblico, in piedi per salutare il suo idolo, ha cantato a squarciagola questa musica e ha applaudito a gran voce Laura, accanto ai consueti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo che anche la stessa Pausini ha voluto augurare al suo pubblico e a tutti coloro i quali l'hanno aiutata con questo meraviglioso spettacolo su Canale 5. Il programma si è poi concluso con una "Babba Laura" sulla classica slitta.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: GEPPI E LUCA IN "CHI VUOL ESSERE ARGENTERO?" (ULTIMA PUNTATA) - Geppi Cucciari, un uragano di divertimento e risate a House Party Laura Xmas: il suo un monologo ricco di battute e commenti da morire dal ridere. Il monologo di Geppi sul cibo, l'amore e gli uomini ha coinvolto anche il bellissimo Luca Argentero, fino a trasformare il "duetto" in un gioco a quiz: "chi vuol essere Argentero?". Le domande, per lo più piccanti e a doppio senso, è stato pensato proprio in stile "Gerry Scotti" con "Chi vuol essere milionario". Laura poi continua con la sua bellissima musica: in studio è la volta di "Astro del Ciel". Tantissimi applausi e cuori per lei da parte del pubblico in visibilio. Un saluto da parte di Laura e Gerry sia agli ospiti della puntata sia a tutto il "dietro le quinte" del programma, tra cui quindi produttori, autori, musicisti e tutta la regia. Un saluto anche per lo stesso Gerry da parte di Laura Pausini che l'ha voluto ringraziare per il suo lavoro.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: L'EMOZIONE DEI BAMBINI DEL GHANA E IL CORO GOSPEL CON HAPPY DAY (ULTIMA PUNTATA) - Adesso è la volta di un'altra storia: a House Party le vicende di Simona, un'amica di Laura, al cui fianco Laura sceglie di sedersi tra il pubblico. Simona lavora in Ghana dopo aver perso il padre, si è spinta in India, ha lavorato con bambini disabili, e ha capito una cosa molto importante: la delicatezza di un tocco di dita, di mani. Il calore di un abbraccio o di un semplice gesto di affetto. Simona poi si è sposata in Ghana, a piedi nudi, con 250 bambini accanto a sé per ricevere il riconoscimento dal governo. Chicchi di Caffè è una Onlus voluta e creata da un gruppo di amici che ha creduto nel progetto di Simona Branca. Per lei e per i suoi bambini Ghanesi un trenino carico di giochi. E proprio per Simona Laura vuole cantare una canzone assieme ad un coro gospel la bellissima canzone "Happy Day". Anche Gerry Scotti partecipa al coro. Tornati in onda dopo la pubblicità ancora tempo du musica con "Jingle Bell Rock" e come sempre la coreografia del corpo di ballo ad accompagnare.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: RUPER EVERETT E IL DUETTO CON "LET IT SNOW" (ULTIMA PUNTATA) - Nuova ospite a House Party Laura Xmas è Geppi Cucciari che comincia a punzecchiare la cantante con delle frecciatine davvero sarcastiche e divertenti. Poi Geppi chiede a Laura di fare tutte le grandi imitazioni che la romagnola riesce a fare, tra cui Ornella Vanoni e Raffaella Carrà. Quale argomento può essere condiviso da due donne? Ovviamente il cibo e la dieta. Ma Laura non è riuscita a rispondere alla domanda sul significato dell'accidia, ecco che quindi Laura si merita l'"inferno" e non il paradiso. Ma è il momento di cantare ancora con "Let it Snow". Arriva un altro ospite in studio, Rupert Everett, un grande attore britannico. Insieme a lui cantano "Every Breath You Take", un bellissimo omaggio alla musica internazionale. Ancora tanta musica insieme a Laura Pausini: la cantante ha voluto portare sul palco di Canale 5 la bellissima e delicatissima canzone "Have Yourself A Merry Little Christmas".

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: IL GIOCO MUSICALE INSIEME A TEO MAMMUCCARI E LUCA ARGENTERO, POI ARRIVA GEPPI CUCCIARI (ULTIMA PUNTATA) - Se ad House Party si parla di giochi e di quiz non si può non chiamare Gerry Scotti: Laura Pausini, Luca Argentero e Teo Mammuccari giocano con la musica e gli indovinelli. Devo infatti disegnare su un foglio di carta il titolo delle canzoni che vengono loro mostrate riuscendo così a far indovinare il compagno di squadra. La sfida delle canzoni disegnate viene vinta dalla coppia formata da Luca Argentero e Teo Mammuccari, mentre Laura e Gerry non sono riuscita a indovinare neanche un titolo. Laura, però, riesce subito a rifarsi cantando il bellissimo capolavoro Adeste Fideles. Poi viene mandato in onda un video in cui Beyoncè, amica di Laura Pausini, racconta delle abitudini da "sporcacciona" che Laura ha nel palazzo del quartiere di Miami in cui entrambe vivono, soprattutto quando la cantante italiana deve portare già il cane. Poi arriva a sorpresa anche Geppi Cucciari che comincia a colpire laura con le sue battute pungenti.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: SERGIO CASTELLITTO LEGGE LA LETTERA DI FABRIZIO, IL PAPÀ DI LAURA (ULTIMA PUNTATA) - A House Party Laura Xmas un momento davvero molto commovente con il papà di Laura Pausini e Sergio Castellitto che legge la lettera e le parole che Fabrizio, il padre della Pausini, ha scritto per lei raccontando dell'amore che prova per lei, dell'annuncio dell'arrivo di Paola, la sua bimba, e della passione per la musica. Tutti quanti si sono commossi in questo momento così delicato e intimo, accompagnato dalla giusta musica e con le giuste parole di un padre che ama sua figlia. Anche Laura piange molto e si commuove. La stessa Laura che poi, tra le lacrime di commozione, canta proprio assieme a suo papà sulle note di "Lo sapevi prima tu", che racconta il meraviglioso rapporto d'amore tra padre e figlia, tra le lacrime, la commozione e la grande emozione di tutti, anche del pubblico presente in studio e dei suoi fan. Laura canta poi Happy Christmas.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: LUCA ARGENTERO E LE LETTERE DEI BAMBINI (ULTIMA PUNTATA) - Adesso a House Party Laura Xmas, Laura Pausini canta It's Beginning To Look A Lot Like Christmas. Subito dopo la pubblicità Laura torna in studio invitando ad entrare Luca Argentero. Subito dopo una magica coreografia di Giuliano Peparini sempre a tema natalizio che racconta il modo con cui ci si prepara al Natale tra pacchetti regalo, decorazioni e buste colorate. Luca e Laura, insieme a Teo Mammuccari, si mettono alla prova e cominciano a leggere e a rispondere a tutte le letterine scritte a Babbo Natale e ad incartare tutti i regali presenti sul tavolo. Lo stesso Luca, una volta uscito dallo studio, è stato "bloccato" da Dino Abbrescia e Riccardo Rossi per una "collaborazione" al prossimo 007. Laura però ama la musica, e come con continuare a cantare il Natale? Questa è la volta di Santa Claus is coming to town, sempre accompagnata dai ballerini di Peparini. In studio entra Gerry Scotti con una lunga barba bianca e assieme a Laura Pausini raccontano un po' qualche storia. In studio, travestito da Babbo Natale, arriva anche il papà di Laura.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: LAURA "VITTIMA" DEGLI SCHERZI DI TEO MAMMUCCARI (ULTIMA PUNTATA) - Nello studio di House Party subito un nuovo ospite: Teo Mammuccari, che "legge" la storia e i segreti di Laura Pausini e di Gerry Scotti. Dopo aver fatto divertire tutti con i "racconti" nascosti e piccanti della vita e delle carriere di entrambi in conduttori, Teo Mammuccari saluta tutti e si allontana nel backstage con Gerry per spiare il cellulare di Laura con tutte le sue foto. La stessa Laura che, invece, in studio, canta White Christmas. Laura ha scoperto "il furto": è contrariata, considera Teo un maleducato, cosa vorrà nascondere nel suo cellulare? Delle foto "compromettenti": un orsacchiotto, foto di shopping e familiari, rose, foto in costume da bagno. Teo, dopo aver spulciato tra i messaggi di Laura con Gigi Marzullo, le foto della galleria, ha voluto fare una chiamata tra i contatti in rubrica: le "malcapitate" sono due amiche di Laura Pausini, chiamate in FaceTime. Anche Fabio Volo viene contattato da Teo Mammuccari. Laura riceve anche una chiamata da Luca Argentero, vestito molto elegante pronto ad entrare in studio.

HOUSE PARTY LAURA XMAS, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI: DIRETTA, JINGLE BELLS E ARIA DI NATALE (ULTIMA PUNTATA) - Comincia la nuova e ultima puntata di House Party a tema natalizio: subito una coreografia con babbi natale, renne, diavoletti, elfi e aiutanti dal polo nord. Riccardo Rossi è uno degli "ospiti d'onore" della serata, e subito dialoga con Babbo Natale, chiedendo di entrare in studio assieme a Laura Pausini. Con lui anche Dino Abbrescia. Finalmente appare Laura Pausini, la vera protagonista della serata di Canale 5. La cantante comincia a intonare alcune delle sue canzoni dell'album natalizio appena uscito: è la volta di Jingle Bells, accanto al corpo di ballo. Laura è vestita naturalmente tutta di rosso ed è stata accolta da un caloroso applauso e saluto da parte del pubblico in studio. Laura Pausini è molto emozionata, ringrazia subito i musicisti e i ballerini, il direttore d'orchestra il marito Paolo Carta. La causa di House Party è un po' "pazzerella", ma questa volta ci sarà un aiuto in più: quello di Gerry Scotti, arrivato in studio all'interno di un mega pacco di Natale, con una valigia trolley e una mano gigantesca. La mano è per battere meglio le mani, nel trolley invece ci sono delle sorprese: una palla, Topolino e Minnie, chicchi di caffè, foto ricordo dell'infanzia e i "segreti di Laura".

HOUSE PARTY, DIRETTA STREAMING E OSPITI PUNTATA 21 DICEMBRE 2016 - Terza e ultima puntata per “House Party”, il varietà di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi che ritroveremo in onda stasera a partire dalle 21.10. In questo appuntamento di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, le redine del programma sono affidate al presentatore Gerry Scotti e alla cantante Laura Pausini, che si intratterranno in simpatiche gag con i tanti ospiti della serata. Tra questi ricordiamo Teo Mammuccari, Geppi Cucciari, Sergio Castellitto, Luca Argentero, Rupert Everett e Riccardo Rossi. Vi ricordiamo che oltre a poter vedere “House Party” sintonizzandovi su Canale 5, potrete seguire il programma condotto da Laura Pausini e Gerry Scotti anche in diretta streaming sul sito di Mediaset effettuando il login qui. OSPITI, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI, L'INVITO DAI SOCIAL (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Ultimo appuntamento su Canale 5 con il format di successo che ha debuttato esattamente una settimana: House Party torna in scena con una puntata speciale - Laura XMas - tutta dedicata al Natale, e che vedrà protagonisti Laura Pausini e Gerry Scotti. Le festività sono vicine, e anche la rete Mediaset ha saputo raccogliere tutto lo spirito natalizio in quella che si preannuncia una serata senza precedenti: tra duetti, canzoni e sketch l'atmosfera brillerà di colori caldi, e in studio faranno capolino ballerini vestiti da Babbo Natale. La pagina Facebook ufficiale della trasmissione ha voluto mandare un messaggio chiarissimo ai followers, e in un post ha ribadito l'appuntamento in prime time fissato proprio per oggi: "Mercoledì 21 dicembre alle ore 21.10 su Canale 5 siete tutti invitati alla festa di Natale più bella che ci sia! Laura Pausini e Gerry Scotti vi aspettano #LauraXMasHouseParty". Chi non si perderà l'occasione de festeggiare insieme a diversi volti del (nostro) piccolo schermo, e non solo? Clicca qui per vedere il post con l'invito social direttamente dalla pagina Facebook ufficiale di House Party.

HOUSE PARTY, LAURA XMAS TERZA PUNTATA: LAURA PAUSINI E GEPPI CUCCIARI, TRA CIBO E RISATE (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Ci saranno anche tante risate e una piccola parentesi dedicata al cibo durante l’appuntamento speciale con Laura XMas House Party previsto per stasera, mercoledì 21 dicembre 2016, sul piccolo schermo di Canale 5. È la pagina Twitter ufficiale del format, che dietro le quinte vede la firma di Giuliano Peparini, ad anticipare un altro dei momenti che vedremo in scena più tardi. La seconda si apre con Laura Pausini, ‘padrona di casa’ della serata insieme al presentatore Gerry Scotti, che, chiusa in una gabbia, assaggia una patatina fritta, ma non prima di averla annusata: “Chiudete gli occhi, annusate il cibo che vi piace e masticate… un po’ fa” è pronta ad ammettere la cantante di Faenza, in una frase che forse sarà più completa con il contesto svelato in prime time. Dall’altra parte c’è Geppi Cucciari, che le fa presente senza riserve, e naturalmente scherzando: “Sai che si chiama schizofrenia questa?”. La risata di Laura Pausini non si fa attendere, ma sembra che per scoprire di che cosa esattamente stessero discutendo, non resti che sintonizzarsi sul piccolo schermo di Canale 5 dalle 21.10. Clicca qui per vedere il video di anticipazioni direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di House Party.

HOUSE PARTY, LAURA XMAS TERZA PUNTATA: VIDEO PROMO, TRA TOMBOLATE, MIMO E MOLTISSIMO ALTRO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Il video promo della terza puntata di House Party - denominata in via eccezionale, per via della padrona di casa scelta, Laura XMas House Party - ha certamente incuriosito il pubblico della rete ammiraglia Mediaset: nelle immagini condivise da WittyTv si può vedere infatti Laura Pausini in uno splendido vestito rosso pronta ad accogliere i suoi ospiti in studio. Alcuni di loro, come Dino Abbrescia e Luca Argentero, si daranno battaglia in una tombolata casalinga, altri invece saranno pronti ad impugnare il microfono (Rupert Everett duetterà con la cantante di Faenza) o ancora a mettersi alla prova indovinando delle figura disegnate dai compagni di squadra. Una vera festa, dunque, attende il pubblico di Canale 5 stasera, mercoledì 21 dicembre 2016. A pochissimi giorni da Natale, non mancheranno molti riferimenti alla festività che bussa con insistenza alle porte. Chi non si perderà lo spettacolo? Clicca qui per vedere il video promo della terza e ultima puntata di House Party, direttamente dal sito di WittyTv.

HOUSE PARTY, LAURA XMAS TERZA PUNTATA: L'INVITO DI GIULIANO PEPARINI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Siamo al terzo e ultimo appuntamento con House Party, il format di Canale 5 che ha debuttato sul piccolo schermo la scorsa settimana e che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico. I protagonisti si sono alternati di serata in serata, in un susseguirsi di esibizioni, di sketch e di racconti che hanno appassionato i telespettatori: dietro la grande festa che è House Party c'è la firma di Giuliano Peparini, celebre coreografo e regista che ha organizzato anche l'appuntamento odierno. In prima linea ci saranno Laura Pausini, pronta a regalare al pubblico diverse performance, e il conduttore Gerry Scotti. "Sei fantastico Peparini come mancare a questo appuntamento" ha voluto sottolineare un utente sui social network, e altri hanno aggiunto "Grande artista", "sei fenomenale rendi tutto così magico!!!". Ogni passo e ogni momento delle serata hanno dietro un grande lavoro, guidato magistralmente da Peparini. Proprio ieri quest'ultimo ha voluto condividere sulla sua pagina Instagram un post che ricordasse l'appuntamento conclusivo con House Party: clicca qui per vederlo direttamente dalla piattaforma social. Chi non mancherà?

LAURA XMAS HOUSE PARTY, TERZA PUNTATA: DIRETTA, LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI AL TIMONE (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Terzo appuntamento sul piccolo schermo di Canale 5 con House Party, che per l’occasione speciale messa in campo stasera - mercoledì 21 dicembre 2016 - prenderà il nome di Laura XMas House Party. Il successo del format, almeno fino a questo momento, è stato davvero grande: il primo appuntamento, una settimana fa esatta, ha portato a casa il 22.14% di share con più di 4 milioni di telespettatori, raggiungendo poi il 17.9% quando alla condizione sono sbarcati Michelle Hunziker e il trio de Il Volo. Stasera, invece, la scena verrà completamente ‘rubata’ da una grandissima artista, celebre a livello internazionale: Laura Pausini, che ha da poco pubblicato il suo ultimo album “Laura XMas”. Al suo fianco, un altro pezzo da novanta del mondo del piccolo schermo, amatissimo da grandi e piccini: Gerry Scotti è pronto a fare capolino al fianco della cantante, dopo aver intrattenuto il pubblico dell’ammiraglia Mediaset anche ieri sera, con il secondo appuntamento insieme a Little Big Show. Come se la caveranno, entrambi, ad House Party, la casa magica e piena di festa del piccolo schermo?

LAURA XMAS HOUSE PARTY, TERZA PUNTATA: DIRETTA, GLI OSPITI DI LAURA PAUSINI E GERRY SCOTTI (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Tantissimi gli ospiti che andranno in scena ad Laura XMas House Party stasera, in occasione del terzo appuntamento con il programma: si rinnova dunque la festa, magica e ricca di emozione e talento, che Canale 5 propone in prime time. Uno tra i primi a fare capolino sarà l’affascinante, e molto amato, attore Luca Argentero, ma insieme a lui ci saranno anche la ‘collega’ - più esperta nel ramo comico - Geppy Cucciari, e il conduttore Teo Mammucari, che ha da pochissimo preso le redini di Cultura Moderna e concluso il suo impegno di giudice a Tu sì qui vales. Ma la serata, ad House Party, sarà ricca di sorprese, grazie anche alla presenza del ‘magre per caso’ Dino Abbrescia’ e del suo assistito in cerca di un pizzico di notorietà Riccardo Rossi. Il programma di Canale 5, per concludere, ospiterà anche Fabio Volo, in collegamento telefonico con lo studio, e l’attore e regista Sergio Castellitto. chi è pronto a vederli tutti in azione?

LAURA XMAS HOUSE PARTY, TERZA PUNTATA: DIRETTA, LAURA PAUSINI E LE ESIBIZIONI DELLA SERATA (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Al centro del terzo appuntamento con House Party ci sarà proprio lei, l’amatissima Laura Pausini: la cantante è appena tornata sulle scene musicali con il suo “Laura XMas”, che è già stato certificato disco di platino. È indubbiamente una delle voi più incredibili di tutta la scena a livello globale, e ha già portato a casa 4 Grammy, di cui 3 Latin. Inoltre, è stata nominata anche per il prossimo, quello del 2017. Laura Pausini sarà pronta a mettersi in gioco completamente con canzoni, racconti e balli che stregheranno il pubblico del prime time dell’ammiraglia Mediaset. Diverse le personalità e i talenti che scenderanno in campo per un duetto con l’artista di Faenza: ci sarà l’attore britannico Rupert Everett sulle note di “Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!”, il Coro gospel Solosingers su quelle di “Oh Happy Day” e infine anche il papà della cantante, che la accompagnerà sul brano “Lo sapevi prima tu”. Le direzione musicale è stata affidata a Paolo Carta.

© Riproduzione Riservata.