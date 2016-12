IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTALLO/ Diretta streaming e trailer del film con Richard Burgi e Wendy Glenn in onda su Cielo

IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTALLO, FILM IN ONDA OGGI, 21 DICEMBRE 2016, SU CIELO: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Il prime time di Cielo di oggi, mercoledì 21 dicembre verrà dedicato ad un film di fantascienza a forti tinte catastrofiche. Alle 21.15 sarà trasmesso Il mistero dei teschi di cristallo, realizzato negli Stati Uniti nel 2014 e destinato soltanto ad un utilizzo televisivo. Tra gli attori protagonisti, Richard Burgi e Wendy Glenn, con la regia affidata a Todor Chapkanov. Il trailer in lingua inglese che è visionabile qui, mette in evidenza i toni apocalittici della pellicola, con la Terra che rischia di essere spazzata via da una sequenza di teschi di cristallo. Bisogna trovarne un altro per salvare il pianeta. La pellicola è disponibile anche in streaming sul sito della rete e, in particolare, raggiungibile cliccando qui.

IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTILLO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - Il mistero dei teschi di cristallo, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere fantastico dal titolo originale Crystal Skulls del 2014. Si tratta di una pellicola per la tv trasmessa nell'ambito della serie Mission Sci-Fi che andrà in replica anche mercoledì 28 dicembre, sempre in prima serata, sulla stessa rete. Il film è stato diretto dal regista Todor Chapkanov. Il suo cast è formato da Richard Burgi, Wendy Glenn, Sam Redford, David Rintoul, J.R. Esposito, Matt Rippy, Hugh Fraser, Velislav Pavlov e Hristo Mitzkov. Il film è una produzione canadese destinata alla sola proiezione televisiva, che non ha mai avuto passaggi cinematografici. L'dea da cui prende spunto la sceneggiatura del film è stata più volte sfruttata dal cinema di fantascienza. Una delle pellicole più famose che li vede protagonista è l'ultima avventura della'rcheologogo Indiana Jones, che si intitola appunto Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) diretto da Steven Spielberg. Richard Burgi, l'attore protagonista del film che interpreta l'archeologo John Winston, è noto soprattutto per aver interpretato molti ruoli televisivi in telefilm come Desperate Housewives, Castle e Hawaii Five-0. Il film più noto del regista Todor Chapkanov si intitola Ghost Town-La città fantasma, ed è un horror girato nel 2009. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

IL MISTERO DEI TESCHI DI CRISTILLO, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - L'azione è ambientata nel futuro, nell'anno 2020, quando il mondo sta per estinguersi. C'è solo un evento che potrebbe impedire il peggio, ovvero riunire tutti insieme in un unico luogo i tredici leggendari teschi di cristallo che, secondo le fonti, potrebbero impedire l'apocalisse. Ma i teschi che nel corso degli anni un ricco filantropo è riuscito a mettere insieme sono solo dodici. In una lotta contro il tempo un giovane archeologo, che in passato ha perso suo fratello proprio durante la ricerca dei teschi di cristallo, e un gruppo di persone dovranno cercare di completare la sequenza e di salvare il mondo, ma ci sono anche forze che combattono affinché il tredicesimo teschio non venga ritrovato.

