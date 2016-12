ANTICIPAZIONI IL SEGRETO / Puntate spagnole: il possibile ritorno di Maria fa tremare i fan, tornerà per morire?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: VECCHI FANTASMI E NUOVI SCONTRI (OGGI, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Donna Francisca non cambierà mai: lo sanno bene i telespettatori italiani e spagnoli de Il Segreto che nel corso degli anni hanno visto la Montenegro dare vita ad ogni genere di intrigo contro molti abitanti di Puente Viejo, a partire dai suoi stessi familiari. E' per questo che nell'appuntamento in onda oggi in Spagna, Mauricio resterà profondamente turbato dall'incredibile generosità della sua padrona: Francisca aiuta i poveri con delle cospicue donazioni? Qui gatta ci cova e sicuramente tale decisione comporterà delle importanti e terribili conseguenze. Quelli che saranno solo dei sospetti si trasformeranno in certezza quando il capomastro verrà a sapere che la Montenegro ha nascosto delle armi in una delle capanne di sua proprietà: cosa avrà in mente questa volta? Vorrà apparire buona e generosa per fare in modo che le sue vere intenzioni non vengano scoperte? La puntata di ieri de Il Segreto ci ha riservato importanti novità e non solo per quel che riguarda Hipolito e suo cugino pronti a mettere insieme un coro per il prossimo Natale, ma anche per Maria e Gonzalo. I due sono in pace e vivono a Cuba ormai da anni (secondo la programmazione) ma qualcosa è destinato a cambiare e non solo perchè si parla del ritorno della giovane in paese ma anche perchè proprio mentre Alfonso e Raimundo parlano di Maria e di quello che Francisca non sa su di lei e Gonzalo, un uomo sta ascoltando la loro conversazione. Il misterioso individuo potrebbe decidere di vendere le informazioni ottenute proprio a Francisca Montenegro e questo significherà solo una cosa: la fine per Maria e Gonzalo. E' solo un'impressione dei fan o quell'uomo potrebbe essere "buono" e diventare un nuovo protagonista della soap spagnola?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: EMILIA PROTEGGE LA SUA FAMIGLIA - Scopriamo anche in questo nuovo aggiornamento tutte le anticipazioni provenienti direttamente dalla Spagna: cosa accadrà a Puente Viejo? Gli amici de Il Segreto regalano sempre fortissime emozioni e colpi di scena ecco perché, i nuovi appuntamenti spagnoli sono anch'essi un concentrato di scoperte e novità. Emilia ha ucciso per davvero la povera Sol? Sarà lei stessa ad autoaccusarsi dopo la carcerazione di Alfonso. La sua tragica verità sconvolgerà l'intero Paese e, in molti si chiederanno se la sua inedita quanto sconvolgente confessione possa corrispondere davvero alla verità. Lucas per esempio, sarà il primo a non credere assolutamente alle confessioni della donna, anche perché le motivazioni dell'omicidio gli appariranno fortemente traballanti. Emilia, confesserà di aver ucciso Sol Santacruz con del veleno ma non le crederà nessuno tranne la Guardia Civile che dovrà comunque imprigionarla. Proprio quando le cose tra Emilia ed Alfonso stavano per sistemarsi, nella loro vita è apparso nuovamente un uomo in grado di mettere nuovo scompiglio nelle loro vite e così, anche in carcere Emilia non rivelerà il vero assassino di Sol. Fe però, riferirà che Emilia è stata minacciata da un losco individuo e, per proteggere la sua famiglia si è fatta carico di una colpa che non le appartiene assolutamente: come andrà a finire?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: SEVERO HA DECISO, CHI UCCIDERA'? - Tremate signori e signore perchè quello che è successo nella puntata di oggi de Il Segreto in Spagna ha davvero dell'incredibile. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Severo e della difficile scelta che sarà chiamato a fare per salvare Candela o il suo bambino. A quanto pare le parole di Lucas spingeranno il signore di Puente Viejo a fare una scelta e questo significherà dire addio ad uno dei due. Da una parte c'è Candela ancora in fin di vita e dall'altra il suo bambino che stenta a crescere in queste condizioni. Cosa sceglierà Severo? Nel video promo della puntata, che potete vedere qui, Severo chiede scusa a Candela sicuro che sarà perdonato un giorno. Questo significa che Severo ha scelto il suo bambino e lascerà morire la moglie o viceversa? In questo caso cosa farà la bella pasticcera di Puente Viejo? Riuscirà davvero a perdonarlo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: EL JARAL SCOMPARE - Le anticipazioni spagnole de Il Segreto si presentano sempre ricchissime di colpi di scena. Ecco a seguire delle novità in riferimento alla telenovela più amata dal pubblico italiano. Nel 2017 ci sarà spazio per un nuovo ed avvincente personaggio: Hernando Dos Casas che, in base a ciò che è già emerso sarà in grado di lasciare abbondantemente il segno. L'esperto commerciante arriverà in quel di Puente Viejo con un preciso scopo: vendicare la morte dei Mella, morti durante l'incendio di El Jaral. L'uomo cercherà quindi di indagare sulla spinosa faccenda e concentrerà tutte le sue attenzioni su Donna Francisca Montenegro, la potente matrona del Paese. L'uomo però poserà gli occhi pure su Severo Santacruz e la sua presenza non sarà accolta nel migliore dei modi. Hernando acquisterà una nuova tenuta in Paese, Los Manantiales. Di fatto, questa location diventerà il fulcro delle nuove puntate e sostituirà appieno El Jaral. La prima persona a far visita ad Hernando nella sua nuova tenuta sarà proprio la Montenegro in compagnia del fidato scagnozzo Mauricio. Dopo averlo conosciuto ne rimarrà affascinata per i modi affabili e gentili ma l'uomo metterà entrambi al loro posto: come andrà a finire?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: NUOVO NEMICO PER FRANCISCA? HERNANDO RICHIARA GUERRA A FRANCISCA – Nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto, Donna Francisca dovrà vedersela con un nuovo nemico. Si tratta di Hernando Dos Casas, arrivato a Puente Vejo per vendicare la morte dei Mella, scomparsi durante l’incendio che ha distrutto per sempre El Jaral. L’uomo acquista una tenuta, Los Manantiales dove riceve la visita di Donna Francisca e del suo fidato servitore Mauricio. La donna si presenta come la persona più potente della Comarca spagnola e, rendendosi conto di avere di fronte un uomo signorile ed elegante, si chiede se si siano già conosciuti. L’uomo nega ed esprime tutto il suo disprezzo per la Montenegro comunicandole che la sua intenzione di vendicare la morte dei Mella dichiarando così guerra a Francisca che considera la colpevole, ma cosa lega Hernando ai Mella? A quest’ultimi l’uomo aveva affidato sua figlia Beatriz, morta a sua figlia nell’incendio. Devastato dal dolore, l’uomo si reca sulla sua tomba e le promette che vendicherà la sua morte.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: QUAL E' IL NUOVO OBIETTIVO DI FRANCISCA (OGGI, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Le puntate spagnole de Il Segreto sono più di un anno in avanti rispetto alla programmazione italiana, eppure ci sarà qualcuno che non si smentirà, riconfermandosi la solita subdola e crudele donna di sempre. Parliamo ovviamente di Donna Francisca che proseguirà nelle sue manipolazioni, decisa a tutto per vendicarsi degli affronti subiti in passato da Raimundo. Per questo progetterà il nuovo allagamento delle sue terre, non trovando l'approvazione di Mauricio in questo suo ultimo intrigo. Ma i problemi per lei non finiranno qui: il suo capomastro, infatti, troverà in un capanno appartenente alla sua padrona e non lontano dalla villa alcune armi, di cui lui stesso non saprà giustificare la provenienza. Cosa ci sarà dietro questa misteriosa detenzione? Il sospetto che si tratti di qualcosa di grosso e non semplicemente limitato ad un gesto nei confronti del suo ex non manca: la Montenegro vorrà dimostrare il suo potere, qualora ce ne fosse bisogno, anche davanti a tutti i suoi compaesani?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIA E CAMILA SONO AMICHE? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Le puntate spagnole de Il Segreto concederanno ampio spazio alle vicende della nuova famiglia Dos Casas che non mancherà di sorprendere i telespettatori con i suoi misteri. Ma come ogni nuovo protagonista, non potrà mancare un legame (anche solo ipotetico) con la famiglia Castro o, più in generale, con la stirpe di Pepa e di Tristan. Potrebbe essere questo il caso di Camila, la nuova bellissima protagonista femminile, che avrà un rapporto epistolare molto frequente con una cara e misteriosa amica cubana. E indovinate quale sarà il suo paese d'origine? Niente meno che la città in cui Maria, Gonzalo ed Esperanza si sono diretti per salvarsi dalle grinfie di Donna Francisca. Sarà dunque Maria la destinataria di queste lettere nelle quali Camila racconterà tutti i suoi turbamenti esistenziali e il suo difficile rapporto con il marito Hernando? Questo mistero verrà svelato prima o poi, o dovremo rassegnarci a restare eternamente nel dubbio come già accaduto in occasione della morte di Pepa?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CARMELO ALLE PRESE CON UNA SCUOLA PER ADULTI? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - E' già da un po' di mesi che conosciamo Carmelo e Severo Santacruz ma i due protagonisti de Il Segreto rimarranno tali anche nei prossimi mesi. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto raccontano che i due si troveranno ancora alle prese con le (dis)avventure dei protagonisti della soap e gli abitanti di Puente Viejo e mentre Severo si troverà davanti ad una difficile decisione (salvare il suo bambino non ancora nato o sua moglie), Carmelo sembra che sarà impegnato a creare una scuola per adulti. Proprio quando si trova nel bel mezzo dell'organizzaione si accorge che ha bisogno di una mano, e indovinate un po' chi potrà andare in suo aiuto? Raimundo, certo. Non sono lontani i tempi in cui il locandiere aveva aiutato Pepa e Tristan nella scuola creata Al Jaral e nemmeno quando ha spinto Matias a leggere e studiare. Cosa farà questa volta per gli abitanti di Puente Viejo e come questa loro coalizzazione influenzerà la vita degli altri personaggi?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IN ARRIVO UN NUOVO CATTIVONE (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Le puntate spagnole de Il Segreto riserveranno grandi cambiamenti per quanto riguarda i protagonisti della telenovela. Già sapete che molto presto le trame principali si arricchiranno della presenza di Hernando Dos Casas, il nuovo protagonista maschile in compagnia della moglie Camila (sarà dunque un vicenda al contrario, nella quale la coppia regina sarà già sposata) e insieme a loro non potrà mancare un nuovo antagonista maschile. Si tratterà di un personaggio che ricorderà molto il ruolo in passato assunto da Fernando Mesia, l'uomo che in ogni modo ha cercato di separare Maria e Gonzalo. Questo nuovo antagonista sarà un chimico chiamato a Puente Viejo per lavorare nella tenuta di Hernando: si chiamerà Elias e si innamorerà (ovviamente!) di Camila, cercando di mettere i bastoni tra le ruote nella sua relazione con il marito. E per raggiungere il suo obiettivo questo personaggio non rinuncerà a compiere intrighi e manipolazioni, finendo per portare dalla sua parte l'ingenua Camila. Ma l'amore per Hernando questa volta riuscirà a trionfare?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 DICEMBRE: SEVERO CHIEDE A CANDELA UN SEGNO - Nelle puntate de Il Segreto attualmente in onda in Spagna continua a tenere banco il grave stato di salute di Candela. La signora Santacruz si trova ancora ricoverata in clinica a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni nella fase finale della sua gravidanza: il suo stato di coma però non promette nulla di buono. A peggiorare lo stato di disperazione di Severo è arrivata anche la notizia di una scelta: la pasticcera e il bambino non potranno sopravvivere in queste condizioni e Severo dovrà decidere se salvare la vita dell'uno o dell'altra. Dopo giorni trascorsi nella più completa confusione mentale, Santacruz oggi chiederà alla moglie un segno che lo aiuti a capire quale strada seguire. Disperato al suo capezzale, il fratello di Sol (morta solo pochi giorni prima) chiederà a Dio che faccia il miracolo perchè lui non potrà mai scegliere il destino delle due persone che più di ogni altro abbia sempre amato. Arriverà questo segno miracoloso prima che sia troppo tardi? Mentre un bambino potrebbe avere un destino segnato, ve ne sarà un altro in arrivo: Camila, la nuova protagonista della telenovela spagnola in compagnia del marito Hernando, oggi confermerà quello che era un sospetto più che fondato ovvero di essere in attesa di un bambino. Ma perché non sarà felice per una simile notizia?

