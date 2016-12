Il Segreto / Bosco e Francisca: la matrona ha bisogno di Fè farà felice Mauricio? (anticipazioni e news oggi 21 dicembre 2016)

IL SEGRETO, BOSCO E FRANCISCA: FE' TORNA ALLA TENUTA, E' AMORE CON MAURICIO? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Nella puntata del 21 dicembre de Il Segreto i colpi di scena non mancheranno soprattutto per tutti coloro che seguono la soap da un po' e si sono innamorati di alcuni personaggi. In particolare, assisteremo ad una Sol davvero disperata. A quanto pare il suo nuovo amore è fermo sulla posizione di voler abbandonare il paese e lei non sa più come fare. Nel frattempo arrivano buone notizie per Carmelo, che ritorna ad avere l'uso delle gambe dopo l'incidente doloso causato dal perfido Eliseo. L'uomo però avrà degli atteggiamenti accorti, sospettando di tutti. SI fingerà dunque invalido per poter nascondere il suo vantaggio al nemico. Intanto Francisca riassume Fé, ma siamo sicuri che questo gesto non è un semplice atto di pietà, ma un buon motivo per crearsi il presupposto e trovare la vendetta anche verso la domestica.

IL SEGRETO, BOSCO E FRANCISCA: IL TRISTE EPILOGO DELLA FAMIGLIA CASTRO (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Le prossime puntate de Il Segreto causeranno emozioni a non finire per gli appassionati della telenovela spagnola, che assisteranno ad una nuova tragedia. I protagonisti dell'ennesimo dramma saranno Francisca, Bosco e Berta che vivranno un confronto dagli esiti infuasti: Bosco e la sua amante discuteranno duramente a causa dei recenti avvenimenti che hanno chiarito lo stato mentale della ragazza. Ma sarà in tale circostanza che arriverà la terribile Francisca con tanto di pistola puntata contro la balia. La sua non sarà una semplice minaccia, in quanto la donna sparerà un colpo diretto proprio verso Berta. Come già accaduto in passato per Juan con Soledad e successivamente per Conrado con Aurora, sarà Bosco a fare scudo con il suo corpo evitando che l'amante venisse uccisa dalla nonna. Le condizioni del figlio di Pepa appariranno fin da subito disperate, anche se riuscirà un nuovo gesto eroico, evitando che Berta porti a termine la sua vendetta verso la Montenegro. La balia, dopo essere stata salvata da Bosco (ma allora perché lo ha fatto?) verrà uccisa dalle sue stesse mani, anche se le condizioni di salute del ragazzo appariranno fin da subito disperate...

IL SEGRETO, BOSCO E FRANCISCA: LA MONTENEGRO VUOLE UCCIDERE BERTA MA... - Il rapporto tra Bosco e Francisca sembrerà avere raggiunto l'idillio nelle prossime puntate de Il Segreto. Il figlio di Pepa, infatti, asseconderà i desideri della nonna, finendo per trasferirsi alla villa contro la volontà di Candela e Rosario (vedi sotto). Dopo avere ottenuto da Berta ciò che andava cercando, Donna Fransica giungerà alla conclusione di doversi liberare quanto prima dalla balia che, considerando il suo stato di salute a dir poco preoccupante, potrebbe rappresentare un pericolo per Beltran. La Montenegro però non farà attenzione alle sue parole, chiarendo il da farsi con Mauricio in circostanze non troppo 'sicure'. Tale dialogo, infatti, verrà ascoltato proprio da Berta che si renderà conto improvvisamente di essere in pericolo di vita. Ne conseguiranno una serie di intrighi e manipolazioni che porteranno Bosco a scoprire i problemi mentali dell'amante e a chiedere chiarimento per i recenti fatti. Berta si dirà certa che Donna Francisca voglia ucciderla, finendo per avere con il padre di Beltran un terribile diverbio che non resterà privo di conseguenze...

IL SEGRETO, BOSCO E FRANCISCA: IL FIGLIO DI PEPA TORNA ALLA VILLA? (ANTICIPAZIONI E NEWS, OGGI 21 DICEMBRE 2016) - Gli intrighi di Donna Francisca non hanno mai fine e a farne le spese sara Bosco nelle puntate de Il Segreto che andranno in onda nei prossimi giorni su Canale 5. Sebbene la telenovela spagnola, così come altre serie televisive del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, subirà qualche giorno di pausa in occasione delle principali festività delle vacanze natalizie, ci sarà comunque ampio spazio per vedere la Montenegro alle prese con il suo unico desiderio: convincere Bosco a tornare alla villa. Sarà Berta il mezzo per raggiungere tale obiettivo: la balia di Beltran, ormai manipolata dalla ricca signora, cercherà infatti in tutti i modi di convincere l'amante a trasferirsi alla casona, facendogli credere che lì avrà modo di trascorrere più tempo in compagnia di Beltran. Questa costanti pressioni sembreranno destare più di qualche sospetto in Bosco che alla fine confermerà di non essere affatto cambiato: la sua ingenuità non verrà meno, nonostante i tanti errori del passato che lo hanno spinto ad allontanarsi da Ines e da tutti i suoi cari. Nonostante i tanti dubbi, alla fine Bosco deciderà di assecondare i desideri della nonna, cedendo anche alle pressioni di Berta. Verrà quindi disposto il suo immediato trasferimento alla villa, nonostante le opinioni assolutamente contrarie di Rosario e Candela, convinto che le intenzioni di Donna Francisca non siano affatto delle migliori.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Nonostante il cambio di orario, gli appassionati de il Segreto continuano ad interessarsi alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Il personaggio principale di quest' oggi è sicuramente Berta, la bambinaia che sta attirando su di sé occhi indiscreti, tra cui quelli della matrona donna Francisca. A quanto pare non riesce più a trattenere il suo segreto, anche perché più di qualcuno ha iniziato a sospettare di lei e del doppio gioco che sembra fare. In parole povere la dark lady si accorge di tutto ciò e come è solita fare approfitta della situazione per portare acqua al suo mulino e trarre vantaggio da tutto ciò. Donna Francisca si finge amica e vuole convincere la balia del piccolo Beltran a far tornare Bosco. Ricordiamo del passato rapporto tra i due e dunque sembra proprio che Berta sia la persona perfetta per poter mettere in atto i piani della perfida donna, che non perde mai tempo ad approfittarsene delle persone. Ovviamente c'è un motivo in particolare per cui si è arrivati a questo momento. Berta non sta passando un bel periodo e continua a rimuginare su ciò che nasconde. Spesso è stata vittima di attacchi d'ansia e di panico, arrivando addirittura ad intavolare discussioni da sola. Questo comportament4 è stato notato da Mauricio, che si è subito insospettito di quello che aveva visto accadere. Nel pensiero c'era anche l'idea di togliere il piccolo Beltran alla donna, in quanto questo atteggiamento non era di certo sicuro per il bambino. Ma Berta non sembra essere la sola preoccupazione per Donna Francisca. La Matrona, come ormai ben sappiamo, ha attraversato un periodo davvero negativo. Durante la sua decadenza la giovanissima Fè aveva abbandonato la tenuta in quanto non poteva più sopravvivere senza soldi, ma adesso ha deciso di ritornare sui suoi passi e di chiedere nuovamente il lavoro nel suo vecchio luogo. A quanto pare però non sembra essere una cosa gradita, visto che è stato visto come un vile atto di tradimento. Molto probabilmente anch'essa rischierà di subire le ire della perfida donna. Non dimentichiamo anche che la bellissima Fé aveva fatto cascare ai suoi piedi l'appartente burbero Mauricio e dunque questo lascia più di un conto in sospeso. Non dimentichiamo di menzionare Sol, che continua ad intraprendere la sua storia clandestina con Lucas. La giovane donna non sa più come comportarsi, ma la passione nei confronti di quest'ultimo sembra non darle tregua. Nonostante tutto e nonostante il pasticcio in cui rischia di cacciarsi, la bellissima Sol è convinta a voler andare avanti per la sua strada, senza tornare indietro sui suoi passi. Ma senza discostarci troppo dall'amore, Berta e Bosco si riavvicinano. L'atteggiamento stralunato della donna colpisce l'uomo, che non sembra avere poi così tanta fiducia nei suoi confronti. Nonostante tutto i due si lasciano andare, consumando l la passione. Proprio in questo momento Berta cerca di convincere Bosco a tornare indietro alla Casona, favorendo dunque i piani di Donna Francisca, che vuole far tornare indietro il nipote. Il giovane, fidandosi della sua innamorata, sembra in procinto di convincersi e abbandonarsi alle spalle il passato.

