Il Segreto / Video replica e diretta streaming puntata di oggi, 21 dicembre 2016: il diabolico piano di Donna Francisca, Bosco e Berta vittime?

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA DI OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL MACABRO PIANO DI DONNA FRANCISCA – Donna Francisca Montenegro è tornata a con tutta la sua malvagità. Nella puntata di oggi de Il Segreto, la Montenegro mostrerà la parte più perfida del suo carattere. Disposta a tutto pur di riprendere il controllo sulla vita di Bosco, si servirà di Berta e della sua pazzia per arrivare al suo scopo. La balia di Beltran, infatti, sta sempre peggio ed è ormai completamente vittima di se stessa. rRancisca le ha offerto il suo aiuto ma invece di aiutarla davvero non fa che assecondare la sua follia peggiorando la situazione. Berta, infatti, continuerà a parlare con la sorella gemella morta come se fosse ancora in vita e, da parte sua, la Montenegro fingerà di vederla e di parlare a sua volta con lei. Berta, così, crederà nella buona fede della Montenegro e comincerà a fidarsi totalmente di lei al punto che cercherà di convincere Bosco a trasferirsi nuovamente alla villa insieme al piccolo Beltran. Il piano diabolico di Francisca, dunque, comincerà a dare i suoi frutti. La signora di Puente Vejo, però, non sa ancora che i suoi stratagemmi le si rivolgeranno contro.

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA DI OGGI, 21 DICEMBRE 2016: EMILIA INCONTRA CESAR CARDENAS (ANTICIPAZIONI E NEWS) - La puntata de Il Segreto di oggi sancirà l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato a non restare una semplice meteora nelle trame della telenovela spagnola. Si tratterà di un forestiero, arrivato a Puente Viejo per una misteriosa eredità, la cui entrata in scena sarà a dir poco provvidenziale. Proprio lui, infatti, interverrà per salvare Emilia da una situazione pericolosa: trovandosi sola alla locanda verrà aggredita da dei malviventi e solo l'intervento di Cardenas eviterà che la situazione degeneri. La notizia giungerà anche a Matias e Prado che si dimostreranno molto preoccupati per le sorti di Emilia. Proprio a loro però la figlia di Raimundo farà una richiesta a di poco singolare ovvero non rivelare quanto accaduto ad Alfonso. Anche se il loro matrimonio è giunto ad un punto di non ritorno, il figlio di Rosario non dovrà preoccuparsi per un allarme fortunatamente rientrato appena in tempo. Cosa riserverà il futuro di Emilia? Possiamo fino ad ora preannunciarvi che questo nuovo personaggio, che conosceremo meglio nei prossimi giorni, e la madre di Maria si avvicineranno sempre più, al punto da dare inizio ad una vera e propria storia d'amore dagli esiti davvero imprevedibili. Alfonso sarà disposto a perdere la moglie senza lottare?

