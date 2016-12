Inkheart - La leggenda di Cuore D’Inchiostro/ Su Rai 2 il film con Brendan Fraser e Andy Serkis: gli incassi della pellicola

INKHEART - LA LEGGENDA di CUORE D'INCHIOSTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Inkheart - La leggenda di cuore d'inchiostro è il film che andrà in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, in seconda serata. La produzione, per velocizzare le riprese, trasferì le location nel Bel Paese, con buona parte delle scene girate nell'entroterra ligure e sugli altipiani montuosi che sono presenti in provincia di Cuneo. Gli incassi inizialmente non furono per nulla all'altezza delle aspettative della casa di produzione, con il primo week end di programmazione americano, che nonostante il grosso battage pubblicitario, portò in dote "solo" diciassette milioni di dollari (a fronte degli oltre sessanta spesi per la produzione), successivamente con la commercializzazione della pellicola in tutto il mondo, gli incassi totali superarono, seppur di poco, il budget messo a disposizione dalla casa di produzione. La critica ha appuntato l’attenzione su alcuni errori scenografici, sottolineando come grazie alla lunga gestazione essi dovevano essere eliminati.

INKHEART - LA LEGGENDA DI CUORE D'INCHIOSTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - Inkheart - La leggenda di Cuore d'inchiostro, il film in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 23.00. Una pellicola avventurosa su base fantastica prodotta in quattro diversi paesi (Italia, Gran Bretagna, Germania e America). La pellicola che vede la direzione di Iain Softley, mentre nel cast figurano Brendan Fraser, Andy Serkis e Eliza Bennett, attori che detengono i ruoli principali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LINKHEART - LA LEGGENDA DI CUORE D'INCHIOSTRO, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia ruota attorno al potere che detiene un rilegatore di libri dal nome di Mortimer "Mo" Folchart (interpretato molto bene da Brendan Fraser). Egli leggendo a voce alta, ha la possibilità di dare vita ai personaggi dei libri. Mo si rese conto di questa dote, che anticamente veniva indicata come la dote di Lingua di Fata, una sera in cui leggendo alla figlia Maggie un volume dal titolo Inkheart vide scomparire improvvisamente l’amata moglie. La dote di Mo infatti presuppone che la vita che riprende il personaggio del volume, viene scambiata con quella di una persona vivente, ed è per questo che la moglie scomparve misteriosamente. Mo continua la sua opera incessante nella rilegatura degli antichi volumi, un opera che lo riporta ad avere tra le mani una copia molto antica del libro letto in quella sera di nove anni prima. La storia continua con Mo che viene avvicinato da Dita di Polvere, personaggio fantastico (interpretato da Paul Bettany) che è ritornato sula terra grazie al potere del rilegatore. Dita di Polvere cerca di sdebitarsi con Mortimer, avvertendo il suo salvatore di essere al centro di una ricerca operata dal malvagio Capricorno. Il pericolo però per l’uomo è nullo, egli sfida i malvagi esseri venuti dal nulla, con la consapevolezza che una sua eventuale vittoria possa riportare sulla terra la moglie scomparsa, e facendolo si avvarrà dell’aiuto della giovane figlia Maggie, anch’essa animata dalla speranza di rivedere l’amata madre, di cui ormai ha solamente un flebile ricordo.

