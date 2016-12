IO ROBOT/ Diretta streaming e trailer del film in onda su Italia 1 con Will Smith

IO ROBOT, FILM IN ONDA OGGI 21 DICEMBRE 2016, SU ITALIA 1: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Tanta fantascienza su Italia 1 nella prima serata di mercoledì 21 dicembre 2016. A partire dalle 21.10 sarà la volta di Io Robot, film diretto nel 2004 da Alex Proyas e apertamente ispirato ai libri di genere scritti da Isaac Asimov. Il cast vede come star assoluta Will Smith, affiancato da Bridget Moynahan e Alan Tudyk. Il trailer ufficiale in italiano che è disponibile cliccando qui narra alcune vicende di un detective che diffida dalle caratteristiche dei robot dei quali si sta fidando tutto il mondo. La ribellione dei droidi sarà devastante per i cittadini. Per desidera seguire il film nella diretta streaming invece, può usufruire del sito www.mediaset.it, cliccando qui.

IO ROBOT, IL FILM CON WILL SMITH IN ONDA SU ITALIA 1. IL CAST (OGGI, 21 DICEMBRE) - Questa sera, mercoledì 21 dicembre, va in onda su Italia 1 il film fantascienza Io Robot diretto dal regista australiano Alexander Proyas. Una pellicola del 2004 prodotta dalla 20th Century Fox con le musiche di Marco Beltrami e con Will Smith grande protagonista assieme a Bridget Moynahan e Alan Tudyknei.

IO ROBOT, IL FILM CON WILL SMITH IN ONDA SU ITALIA 1. LA TRAMA (OGGI, 21 DICEMBRE) - Siamo negli Stati Uniti d'America, precisamente nella città di Chicago. L' anno è il 2035 in un Mondo dove ormai i robot sono diventati degli elementi dell'arredo domestico. C'è qualcuno che però non riesce a fidarsi completamente di questi automi: stiamo parlando del detective Del Spooner, che intervenendo sul caso di suicidio di Alfred Lanning, fondatore dell'azienda più famosa di robotica, capisce che c'è qualcosa che non va. I sospetti ricadono subito sui robot con la minaccia che assume ovviamente un contorno totalmente inaspettato. Mentre il detective indaga sulla scena del suicidio, avviene un colpo di scena, ovvero la scoperta di Sonny: un automa che si era nascosto e che sembra in grado di provare le emozioni proprio come gli uomini. Viene accusato della morte del suo inventore. Nel frattempo continuano le indagini con il detective Spooner che rischia di rimanere ucciso da una vera e propria imboscata da parte di altri robot. Nel frattempo avviene una sorprendente scoperta: il detective ha una parte robotica nel proprio corpo impiantata proprio dal professore rimasto ucciso. Infatti, in un incidente d'auto di qualche anno prima, Spooner fu salvato da un robot. Intanto Sonny fa presente alle autorità dell’esistenza di un esercito di Robot intrappolati e visti attraverso un sogno. Insomma per il detective ci sarà da indagare su una vicenda molto più complessa di quanto si potesse immaginare dietro la quale c’è un disegno criminale molto pericoloso per l’intera comunità.

