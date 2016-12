Joyful Noise/ Su La5 il film con Queen Latifah e Dolly Parton, il cast tecnico e le curiosità

JOYFUL NOSE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Joyful Noice è il film che andrà in onda su La5 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, in prima serata. Una pellicola di genere musicale che è stata scritta e diretta da Todd Graff . La casa produzione che ha appoggiato il progetto è la Alcon Entertainment, il montaggio è stato effettuato da Katryn Himoff con gli effetti speciali che sono stati realizzati da Tim Walkey e le musiche della colonna sonora composte da Mervyn Warren. L'interprete principale che da volto alla protagonista del film è l'attrice e cantante rapper statunitense. Nel 1995 ha vinto il premio Grammy alla migliore esecuzione rap solista mentre nel 2003 è stata nominata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per l'interpretazione nel film Chicago, e ha una stella nella Hollywood Walk of Fame.

JOYFUL NOISE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - Joyful noise è il film in onda su La5 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere musicale Joyful Noise – Armonie del cuore, realizzata nel 2012 e prodotta negli Stati con la regia di Todd Graff noto al pubblico per aver realizzato ottimi film come The Vanishing – Scomparsa e L’amore è un trucco. Graff è grande protagonista di questo film in quanto ha scritto e realizzato anche il soggetto e la sceneggiatura. Nel cast sono presenti Queen Latifah che molti ricorderanno nel film Hairspray – Grasso è bello ed il film Sfera di Barry Levinson, Dolly Parton, Keke Palmer, Dexter Darden, Courtney B. Vance, Jesse L. Martin e Kirk Franklin.Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

JOYFUL NOISE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo in Georgia, in un piccolo centro abitato di nome Pacashau, famosa per il coro gospel presente all’interno della chiesa. Purtroppo però quando muore il direttore del coro, iniziano i veri problemi perché non si ha più una guida capace di tenere unito l’interno gruppo. A prendere in mano la situazione sarà una donna di nome Vi Rose Hill (Queen Latifah), da sempre condirettrice e da sempre amante della musica. La donna è una madre single con due figli adolescenti a carico. Vi Rose prende subito il controllo del coro, i vari componenti del coro gospel in un primo momento sono molto contenti del contributo e delle decisioni prese dal Vi Rose, ma successivamente iniziano a nascere i primi dissapori. La donna infatti vuole apportare delle modifiche, nello specifico essendo amante delle tradizioni passate, Vi Rose auspica ad un ritorno a quelle che erano le tradizioni di una volta dei canti in cui il gruppo si esibiva. Inoltre inizia a tenere banco tra i vari componenti del gruppo l’idea di partecipare ad una importante competizione a livello nazionale, Joyful Noise, in cui si esibiscono i cori più bravi e che il coro di Pacashau sogna addirittura di vincere. In seguito a tutti questi fatti e cambiamenti, l’armonia che vi era sempre stata viene improvvisamente a cadere. Anche perché si crea una sorta di spaccato nel coro tra chi sta dalla parte della condirettrice Vi Rose e chi invece vorrebbe alla guida del coro la signora G. G. Sparrow (Dolly Parton) che non solo è la vedova del direttore che tanto si è prodigato per i buoni risultati ottenuti dal coro ma è anche la principale finanziatrice sia della chiesa che dello stesso coro. La signora Sparrow infatti vorrebbe invece portare una sorta di ventata di modernità a tutti quei canti che ritiene alquanto arcaici. Inizia allora tra le due donne una vera e propria competizione in cui ciascuna delle due prova a vincere sull’altra. La situazione degenera quando arriva nella cittadina di Pacashau un ragazzo di nome Randy (Jeremy Jordan) che non solo se la cava molto bene con la musica ma si innamora perdutamente della bella Olivia (Keke Palmer), figlia della signora Vi Rose.

