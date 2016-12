LA GABBIA OPEN/ Oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

LA GABBIA OPEN, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 21 dicembre 2016) - Stasera, mercoledì 21 dicembre 2016, non prenderà il via sul piccolo schermo di La7 un nuovo appuntamento con La Gabbia Open, il talk show guidato da Gianluigi Paragone. La programmazione del canale, infatti, segnala che a partire dalle 21.10 andrà in scena il film fantastico “Vita da strega”, realizzato nel 2004 e che vede Nicole Kidman nei panni della protagonista. È molto probabile che la trasmissione, sempre attenta a tutti i più recenti fatti politici, sociali e legati alla sfera economica, abbia iniziato la consueta pausa natalizia, come diversi altri programmi hanno già fatto nel corso della settimana. Ieri, per esempio, DiMartedì non è andato in scena lasciando spazio anch’esso ad una pellicola. L’ultimo appuntamento appuntamento con La Gabbia Open, dello scorso martedì 14 dicembre 2016, ha ottenuto uno share del 4.49% conquistando l’attenzione di 891mila spettatori. Quando tornerà in scena su La7, sotto la guida di Gianluigi Paragone?

