La mossa del Pinguino/ Diretta streaming e trailer del film con Edoardo Leo: il regista Claudio Amendola

LA MOSSA DEL PINGUINO, FILM IN ONDA OGGI 21 DICEMBRE 2016, SU RAI UNO: IL REGISTA CLAUDIO AMENDOLA - Stasera su Rai Uno sta andando in onda il film ''La mossa del Pinguino'' con Edoardo Leo e Ricky Memphis e vede alla regia Claudio Amendola. E' l'unico film nel quale l'attore romano ha svolto il ruolo anche di regista, mentre in passato aveva fatto un po' di tutto oltre all'attore. E' stato doppiatore in ''Lilli e il vagabondo'' mentre ha fatto il produttore per il film di Luca Guadagnino ''Melissa P.'' e ''Riprendimi'' di Anna Negri. Claudio Amendola ha fatto inoltre lo sceneggiatore sempre in ''La mossa del pinguino'' e anche nel film del 2005 di Carlo Vanzina ''Il ritorno del Monnezza''. La carriera di Claudio Amendola però è sicuramente stata più importante sia in televisione che al cinema come attore. Di recente proprio Amendola è stato protagonista del film del 2015 di Stefeano Sollima ''Suburra''.

LA MOSSA DEL PINGUINO, FILM IN ONDA OGGI 21 DICEMBRE 2016, SU RAI UNO: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.25, Rai Uno trasmetterà il film di genere commedia La mossa del pinguino, realizzato nel 2014 in Italia. Si tratta dell'opera prima da regia di Claudio Amendola, con diversi attori di successo nel cast come Edoardo Leo, Ricky Memphis, Ennio Fantastichini, Antonello Fassari e Francesca Inaudi. Il trailer in lingua italiana disponibile qui mette in mostra alcune delle scene più esilaranti di un titolo che parla di quattro persone normali che sognano di prendere parte ai Giochi Olimpici nella disciplina del curling, con risultati tutti da vedere. La pellicola è visibile anche in streaming sul sito Rai, cliccando qui.

LA MOSSA DEL PINGUINO, IL FILM CON EDOARDO LEO IN ONDA SU RAI 1: IL CAST (OGGI, 21 DICEMBRE) - Questa sera, mercoledì 21 dicembre, nella prime time di Rai 1 viene mandato in onda il film La mossa del Pinguino. Una pellicola uscita nelle sale italiane nel 2014 con la regia di Claudio Amendola. La sceneggiatura è dello stesso Amendola, insieme a Edoardo Leo, Michele Alberico e Giulio Di Martino. Prodotto da Marco Bertogna e distribuito dalla Videa, ha ricevuto tre nomination al Nastro d'Argento e nel cast annovera Edoardo Leo, nel ruolo del protagonista Bruno, Antonello Fassari, che impersona Neno, Ricky Memphis, che interpreta Salvatore, Ennio Fantastichini, Ottavio, Francesca Inaudi, Eva, e Sergio Fiorentini nel ruolo del padre di Salvatore.

LA MOSSA DEL PINGUINO, IL FILM CON EDOARDO LEO IN ONDA SU RAI 1: LA TRAMA (OGGI, 21 DICEMBRE) - Bruno e Salvatore sono due grandi amici con problemi di lavoro. Uno precario e l'altro disoccupato, ogni tanto riescono a tirare avanti a fatica facendo le pulizie notturne in un museo, dandoci dentro con olio di gomito soprattutto nel lavaggio dei pavimenti. Ma Bruno è sognatore ed una fucina di idee, puntualmente disilluse dallo stress e il cinismo della vita di tutti i giorni, scoraggiato anche continuamente dalla famiglia. Salvatore, da buon amico, invece, asseconda i suoi sogni di crearsi un lavoro diverso, come quello di mettere su un delfinario nel Lago di Bracciano. In fondo sanno di correre velocemente con la mente per poi abbandonare sempre i nuovi propositi quasi sul nascere. Un giorno, una trasmissione in tv che tratta del curling, un'insolita disciplina apparsa al grande pubblico negli ultimi anni, accende nei due una lampadina: quella disciplina diventata olimpionica non è poi tanto diversa dal loro lavoro, il movimento preponderante che prevede non si differenzia molto da quello dello strofinamento del panno sulla superficie dei pavimenti, inoltre non sembra uno sport molto faticoso e agonistico. Pensano addirittura di candidarsi alle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006. Per questo decidono di reclutare altri due personaggi: un vigile pensionato, mago delle bocce, Ottavio, e un bravissimo giocatore di biliardo, lo spaccone Neno. Eva, la moglie di Bruno, è letteralmente sconvolta dall'idea di suo marito e dell'amico, e pensa che questa volta hanno toccato il fondo ma non sarà così.

© Riproduzione Riservata.