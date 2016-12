LA SETTIMA PORTA/ Oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

LA SETTIMA PORTA, OGGI NON VA IN ONDA (mercoledì 21 dicembre 2016) - Non andrà in scena stasera, mercoledì 21 dicembre 2016, un nuovo appuntamento con La settima porta, il programma di divulgazione scientifica che vedeva al timone Alessandro Cecchi Paone. A causa dei bassi ascolti, infatti, la trasmissione è stata (a quanto sembrerebbe, solo momentaneamente) sospesa sulla rete guidata da Sebastiano Lombardi: La settima porta ha debuttato lo scorso 30 novembre in prima serata, raccogliendo uno share non proprio brillante, pari al 2.7% con 561mila spettatori al seguito. La settimana seguente il programma è sceso ulteriormente, toccando il 2.3% con 472mila telespettatori davanti al piccolo schermo di Rete 4. A causa degli scarsi risultati di audience, dunque, la trasmissione a carattere scientifico ha visto soffiarsi il posto, almeno per il prime time previsto per oggi, dalla pellicola “The Untouchables - Gli Intoccabili”, del 1987, che vede protagonisti Kevin Costner, Sean Connery e Robert De Niro. Secondo quanto si legge su TvBlog, sembra che La settima porta potrebbe tornarne in onda a partire da gennaio, ma in seconda serata: con il tempo, probabilmente, sapremo di più della nuova eventuale collocazione del programma guidato dall’ex volto de ‘La macchina del tempo’.

