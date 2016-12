LA TELA DELL'ASSASSINO/ Diretta streaming e trailer del film con Ashley Judd e Samuel L.Jackson

Il film è in onda su Iris in prima serata

LA TELA DELL'ASSASSINO, FILM IN ONDA OGGI 21 DICEMBRE 2016, SU IRIS: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, Iris ha scelto di incentrarsi sul filo della tensione. Alle ore 21, l'emittente trasmetterà il film a metà strada tra il thriller e il poliziesco La tela dell'assassino, realizzato negli Stati Uniti nel 2004 e diretto da Philip Kaufman. Nel cast Ashley Judd, Samuel L. Jackson ed Andy Garcia. Nel trailer ufficiale in lingua originale, che trovate qui, vengono mostrate le gesta di una donna ispettore che deve avere a che fare con un terribile serial killer e viene sospettata di avere a che fare i vari omicidi. Per chi invece desidera accedere alla sua diretta streaming può accedere dal sito www.mediaset.it, cliccando qui.

LA TELA DELL'ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - La tela dell'assassino è il film in onda su Iris oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.00. La pellicola thriller dal titolo in lingua originale Teisted, prodotta nel 2004 è stata scritta e diretta dal regista statunitense Philip Kaufman che tra gli altri, ha diretto il film L'insostenibile leggerezza dell'essere, per il quale ha ottenuto anche una nomination agli Oscar. La tela dell'assassino è approdato nei cinema italiani nel novembre del 2004. Il cast annovera al suo interno personaggi di spicco del panorama cinematografico statunitense. Tra gli interpreti protagonisti troviamo Ashley Judd nei panni di Jessica, Samul L.Jackson come John Mills ed Andy Garcia nelle vesti di Mike Del Marco. Il film La Tela dell'Assassino può essere annoverato come un thriller drammatico, nascondendo al suo interno tratti caratteristici assimilabili a differenti generi e stili. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

LA TELA DELL'ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia ruota attorno a Jessica Shepard, appena promossa come ispettrice di polizia della squadra omicidi della città di San Francisco. Tra i primi casi che le vengono assegnati dopo la sua promozione, vi è la vicenda di un serial killer che uccide a mani nude, picchiandoli a morte, vittime di sesso maschile. Il killer lascia poi un suo segno distintivo sui cadaveri, abbandonandoli nell'acqua e marchiando la mano di ogni vittima con una sigaretta. La trama del film inizia a divenire più ingarbugliata nel momento in cui risulta palese che gli uomini oggetto delle fantasie omicide del killer, sono tutti appartenuti al passato dell'ispettrice Jessica Shepard: ognuno di loro ha avuto una realzione con la giovane. Ad affiancare Jessica durante le indagini ci sarà l'ispettore John Mills, divenuto una sorta di padre per la ragazza sopo la morte dei suoi genitori e Melvin Frank. La prima sospettata per la lunga serie di omicidi sarà proprio Jessica, che verrà però subito scagionata dalle accuse grazie ad una prova di laboratorio secondo cui nel sangue della ragazza sarebbero stare rinvenute tracce di Roipnol, un farmaco ipnotico che impedisce il movimento. In un secondo momento, tutte le prove sembrano incastrare Mike Delmarco. Jessica e l'ispettore Mills decidono di fare irruzione in casa del sospettato ma la situazione si capovolgerà, mettendo in gravissimo pericolo l'incolumità della ragazza.

