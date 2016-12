Laura Pausini / Al timone dello show di Canale 5: per la cantante nuova esperienza da conduttrice dopo Laura&Paola (House Party, 21 dicembre)

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE RICORDA L'APPUNTAMENTO SU INSTAGRAM, FOTO (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - E' iniziata la serata di House Party con Laura Pausini protagonista che ha condotto. Sul suo profilo di Instagram proprio Laura Pausini ha posato insieme a Gerry Scotti pubblicando una foto estratta proprio dalla puntata di oggi. Un evento imperdibile che mette proprio al centro del programma la bella cantante che dimostra ancora una volta di saperci fare anche nei panni della conduttrice. Non è la prima volta però per Laura Pausini da conduttrice di un programma, l'avevamo ifnatti vista non molto tempo fa sulla Rai insieme all'amica Paola Cortellesi con la quale aveva condotto Laura & Paola. Staremo a vedere quali saranno i commenti del pubblico che più volte ha sottolineato di avere molto a cuore la cantante, brava a dimostrare più volte la sua intelligenza la bravura nel gestire le situazioni. Sicuramente però saranno molte le emozioni visto che House Party è appena iniziato.

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5: ECCO COSA VEDREMO (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Stasera si apriranno i battenti dell'ultima delle tre puntate di House Party. A condurre l'evento natalizio ci penseranno Laura Pausini insieme a Gerry Scotti e, per l'occasione la cantante si esibirà portando in scena il suo ultimo lavoro: Laura Xmas. Ricapitoliamo quindi, ciò che vedremo a breve, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset a partire dalle 21.10 circa (subito dopo l'appuntamento con Striscia la Notizia). La cantante si presenterà in studio con tutta la sua famiglia, dal marito Paolo Carta che dirigerà l'orchestra, al padre Fabrizio e il loro duetto speciale sulle note di "Lo sapevi prima tu". Mamma Gianna e la piccola Paola invece, ammireranno la cantante direttamente nel backstage. Laura Pausini, nel corso dell'emozionante Laura Xmas House Party, si esibirà anche con Rupert Everett in Let it snow! let it snow!, con il coro gospel Solosingers in Oh happy day e con Il Coro giovanile del Saint Louis College. Tra gli altri ospiti Sergio Castellitto, Teo Mammuccari, Geppi Cucciari, Fabio Volo (in collegamento telefonico) e Luca Argentero. Inoltre, Laura Pausini presenterà anche alcuni brani tratti da Laura Xmas, presentato per la prima volta in tutto il mondo lo scorso 24 novembre 2016 a Parigi durante il corso di una serata speciale organizzata con la collaborazione di Disneyland Paris. “Ho sempre sognato di fare un disco di Natale, di cantare le canzoni che ho imparato quando ero piccola e che ho cantato da sempre in chiesa o in casa con la mia famiglia. Ho cercato di unire due desideri che avevo: fare il disco di Natale e arrangiarlo swing”... tutti pronti per stasera?

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5: TUTTO PRONTO PER STASERA (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Tutto pronto per il nuovo impegno televisivo di Laura Pausini, in onda questa sera su Canale 5 con Laura Xmas House Party insieme all'amico Gerry Scotti. I fan della cantante non vedono l'ora di poterla ammirare anche tra poche ore ecco perchè, sulla sua pagina ufficiale di Facebook c'è spazio anche per moltissimi complimenti: "Io ho già avvisato tutti che non ci sono per nessuno staccerò il telefono per te hahaha un bacio lauretta", scrive una fan e ancora: "Buongiorno amore mio! Nn vedo l'ora... è un periodo un po' cosi cosi... e ho proprio bisogno di te. Buona giornata amore", "Laura ci tenevo a ringraziarti per oggi, avrei voluto dirti altre mille cose ma soprattutto ringraziarti perchè la tua voce riscalda il mio cuore da tutte le cose brutte che accadono. Grazie per il tuo sorriso dolce e per le tue parole, ti amo". Anche oggi la cantante saprà regalare nuove emozioni agli estimatori anche grazie al regalo di Natale che ha già fatto con la pubblicazione del suo nuovo disco. Nel frattempo, se volete interagire con i fan della Pausini, potete farlo cliccando qui.

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5: ECCO COME NASCE IL SUO DISCO DI NATALE (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Intramontabile Laura Pausini: la cantante romagnola incassa un successo dopo l'altro da quando l'abbiamo conosciuta la prima volta con La solitudine, brano che intere generazioni hanno urlato a squarciagola per anni. Da allora Laura Pausini non si è più fermata ed ha prodotto un disco dopo l'altro, riempito gli stadi di tutta Europa e dominato le hot: sempre naif e un po' principesca, la cantante ha spiegato a Panorama il modo magico in cui è nato il suo nuovo cd di Natale che canterà questa sera a House Party, programma che condurrà insieme a Gerry Scotti. "Ho passato il mio ultimo Natale a Disneyland a Orlando ed è proprio lì che ho pensato al disco che volevo fare da quindici anni. Dedico questo disco a chi non è felice, a chi è solo. Ci sono molte persone che sono sole anche nel giorno di Natale. Io, quando ero più piccola, andavo con le mie amiche a cantare nell'ospizio di Solarolo anche per questo motivo".

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5: REGINA INDISCUSSA IN RADIO E TV (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Laura Pausini condurrà la terza ed ultima puntata di House Party, lo show firmato Fascino con il valido supporto di Maria De Filippi (questa volta dietro le quinte). Al fianco della cantante troveremo il simpaticissimo Gerry Scotti, reduce da Tu si que vales con Belen e tutta l'allegra banda del sabato sera. A partire dalle 18, Laura Pausini sarà anche la protagonista assoluta di 105 Mi casa, sulle frequenze di Radio 105. In studio con Max Brigante, la cantante presenterà ancora una volta il suo nuovo album che si conferma essere il re indiscusso di Natale 2016: Laura Xmas. “Con ‘Laura XMas’ ho realizzato due sogni”, ha affermato Laura, ed infatti il disco è già Platino così come è già un successo nel resto del mondo oltre che in Italia. All'interno di Laura Xmas si trovano classici natalizi rivisitati in chiave swing dalla Pausini con l’accompagnamento della grande orchestra del leggendario Patrick Williams, produttore che nella sua vita ha lavorato con i Big Frank Sinatra e Barbra Streisand, prima ancora di Michael Bublé e Andrea Bocelli. Laura Xmas è uscito in ben 60 paesi differenti e presenta al suo interno brani intramontabili e di immediato impatto sonoro e musicale.

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5: PER LEI “BABBI” NATALE E COREOGRAFIE DI GIULIANO PEPARINI, FOTO (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) - Sarà Laura Pausini a condurre la puntata di House Party in onda stasera su Canale 5 alle 21.10. Insieme a lei ci sarà anche Gerry Scotti e vedremo come questa “strana coppia” se la caverà sul palco. Lo show è assicurato e vista la vicinanza col Natale non mancherà una coreografia a tema. La Pausini ha da poco pubblicato un disco con le canzoni di Natale e nella puntata di House Party in onda stasera avremo l’occasione di ascoltarle dal vivo. La cantante ha voluto darci un assaggio del meraviglioso spettacolo che ci attende con una foto pubblicata sulla sua pagina Facebook: “#LauraXmasHouseParty Mercoledì 21 alle 21.10 su Canale 5 #LauraXmas dal vivo con orchestra e le meravigliose coreografie del grande Giuliano Peparini”. Nello scatto ammiriamo Laura su uno splendido palchetto rosso con un sacco di “Babbi” natale seduti sugli scalini sotto di lei: clicca qui per vedere la foto che ha collezionato quasi 5mila like in meno di un giorno.

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5 (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) – Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 il terzo ed ultimo appuntamento con la trasmissione House Party. Un programma che per l’occasione vedrà alla conduzione la ‘strana coppia’ composto da Gerry Scotti e dalla cantante italiana Laura Pausini. Per la Pausini sarà anche l’occasione per presentare il suo nuovo album di canzoni di Natale dal titolo "Laura Xmas". In questo disco la cantante che calca le scene ininterrottamente da ormai 23 anni si è riproposta di cantare le tradizionali canzoni natalizie mescolandole con dei ritmi r&b, swing e lindy hoop per i quali il suo timbro vocale acuto e limpido risulta particolarmente indicato.

LAURA PAUSINI, LA CANTANTE CONDUCE L’ULTIMA PUNTATA DELLO SHOW DI CANALE 5: LA CARRIERA (HOUSE PARTY, 21 DICEMBRE) – Laura Pausini ha ormai più di 42 anni, perché è nata nel maggio del 1974 nel paesino di Solarolo, in provincia di Faenza. La Romagna, che non è mai sparita dal suo accento, non è mai sparita nemmeno dal suo cuore, a partire dal legame speciale che Laura aveva con nonna Norma e che ha ancora con i suoi genitori e con sua sorella Silvia. Nonostante abbia sfondato nel mondo musicale giovanissima, a nemmeno 19 anni, Laura Pausini non ha mai smesso di studiare e di imparare per portare la sua musica oltreoceano, apprendendo lingue come inglese, portoghese e spagnolo, oltre che un po' di russo e di francese: questo l'ha portata ad essere una delle artiste italiane più amate al mondo. Ultimamente la "Laura nazionale" è impegnata in un tour nelle principali emittenti radiofoniche italiane per promuovere il suo nuovo lavoro natalizio senza dimenticare che l'anno si è aperto con l'exploit del suo ultimo cd di inediti, intitolato "Simili". A metà 2016 Laura Pausini è stata anche impegnata in un tour che ha toccato capitali e città importanti in tutto il globo, con le sole quattro date italiane di Milano San Siro, Roma Stadio Olimpico e Arena della Vittoria a Bari. Da sempre schiva e poco avvezza ai pettegolezzi e alla vita mondana, la Pausini nel corso di un’intervista rilasciata durante un viaggio di piacere con la propria famiglia a Parigi, ha ribadito come il suo amore per Paolo Carta (chitarrista della sua band) sia fondato su valori antichi e principi saldi, che nulla hanno a che vedere con il successo economico della coppia. Laura ha rivolto anche parole di tenerezza alla figlia, ricordando ancora una volta come Paola sia stata lungamente desiderata e cercata nonostante l'età dei genitori, entrambi vicini ai 40 alla nascita della piccola, nel 2013.

