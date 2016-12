Luca Argentero / Ospite nel varietà di Canale 5: la sua Onlus compie 5 anni, ne parlerà con Laura Pausini? (House Party, puntata 21 dicembre 2016)

LUCA ARGENTERO, L’ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: GRANDI TRAGUARDI PER L’ATTORE TORINESE (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Nell'attesa di vederlo stasera in televisione insieme a Laura Pausini, la onlus creata da Luca Argentero ha compiuto 5 anni festeggiando lo scorso 1 dicembre il suo quinto compleanno. Per l'occasione, si è organizzata una festa in quel di Torino, città dell'attore e luogo dove tutto ha avuto inizio. I motivi per festeggiare la Onlus sono stati molteplici e, tra i tanti anche i numeri del gruppo che si è trasformato in un vera community piena di solidarietà ed amore. 27mila gli iscritti a Facebook, 6mila e 500 su Twitter e 6mila su Instagram i follower che seguono da vicino l'iniziativa benefica così come gli oltre 100mila caffè offerti e più di 3mila Onlus a sostegno. Naturalmente, Luca Argentero ha festeggiato anche il grande impegno dei soci, i volontari gli sponsor e le aziende che hanno creduto fin da subito al progetto. Stasera l’attore, durante il corso di House Party in occasione del Laura Xmas ne parlerà?

LUCA ARGENTERO, L'ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5 MENTRE LA SUA EX ASPETTA UN BAMBINO (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Luca Argentero è impegnato con i suoi molteplici progetti lavorativi, ma trova anche il tempo di partecipare a simpatici e divertenti programmi come quello che andrà in onda questa sera, House Party, e dove sarà protagonista insieme a Laura Pausini e il conduttore Gerry Scotti. Mentre Luca Argentero continua con le sue presenze in televisione e al cinema la sua ex fidanzata e moglie, Myrian Catania, aspetta un bambino dal compagno Quentin. La donna è stata la fedele compagna di Luca Argentero per dodici anni: dopo essersi conosciuti sul set di Carabinieri, Luca Argentero e Myriam Catania sono convolati a nozze e sono stati felici per quattro lunghissimi anni. I due però, forse anche per il fatto che non hanno mai avuto un bambino, sogno di Myriam, si sono poi lasciati e adesso condividono la propria vita con altre persone. "Ci vuole tanto amore per separarsi", ha detto Argentero dopo la fine del matrimonio.

LUCA ARGENTERO, L'ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: GRANDI SORPRESE CON LAURA PAUSINI (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Sarà Luca Argentero uno degli ospiti speciali di Laura Xmas House Party, lo spettacolo natalizio firmato Maria De Filippi e Fascino, in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Al fianco della cantautrice, troveremo anche Gerry Scotti che allieterà la serata con le sue battute e la sua simpatia cordiale. Cosa combinerà Luca Argentero con Laura Pausini? L'attore ha avuto già a che fare con le dinamiche di Maria De Filippi in quanto, come ben sapete è stato uno dei giudici dei passati serali di Amici, il talent show più amato e seguito della televisione italiana. Luca Argentero inoltre, risulta essere al momento uno degli attori più stimati, apprezzati ed amati del panorama cinematografico italiano ecco perché, la sua parentesi all'interno di House Party sarà sicuramente apprezzatissima esattamente come tutte le sue precedenti performance. Lo vedremo solo recitare oppure per l'occasione s'improvviserà anche ballerino e cantante? Attendiamo con ansia di poterlo vedere stasera a partire dalle 21.10 in onda su Canale 5.

LUCA ARGENTERO, L'ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5 (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Questa sera alle 21.10 su Canale 5 andrà in onda la terza attesissima puntata di House Party, il nuovo divertente show Mediaset nato dalla creatività di Maria De Filippi. La caratteristica del programma è quella di prevedere ogni settimana una coppia diversa di conduttori, che vengono scelti tra gli artisti più famosi del mondo dello spettacolo italiano, ai quali viene affidato il compito di intrattenere un gruppo di vip all'interno di un finto appartamento ricostruito in studio. Il 21 dicembre alla conduzione di House Party troveremo Laura Pausini e Gerry Scotti...ma quali saranno i volti noti pronti a sfidarsi tra di loro in prove di abilità, scenette comiche e competizioni musicali? Per la gioia del pubblico femminile tra i protagonisti più attesi della puntata ci sarà Luca Argentero, il bellissimo attore torinese che si è fatto apprezzare in tante produzioni televisive e cinematografiche di successo. Per l'affascinante trentottenne laureato in Economia e Commercio si tratta della prima partecipazione ad House Party e certamente la sua presenza non mancherà ad attirare l'attenzione, vista l'ecletticità che lo caratterizza da sempre.

LUCA ARGENTERO, L'ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: LA CARRIERA (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Fin dal suo esordio come concorrente all'interno della casa del Grande Fratello, nell'ormai lontano 2003, Luca è stato un personaggio molto amato, che ha saputo differenziare la propria carriera e conquistare nel corso degli anni un pubblico sempre più vasto. Ricordiamo il suo sexy calendario del 2004, seguito dalla partecipazione alla serie televisiva Carabinieri, che lo consacra come giovane attore emergente nel ruolo dell'appuntato Marco Tosi. Dal piccolo al grande schermo il passo è breve e nel 2007 Luca conquista nuovi consensi interpretando il ruolo di un omosessuale nel film Saturno Contro, del regista turco Ferzan Ozpetek, in cui dimostra un grande talento drammatico. Nello stesso anno esce il divertentissimo Lezioni di Cioccolato, in cui Argentero torna alla comicità nel ruolo di un geometra corrotto che si finge extracomunitario per sostituire in una competizione di pasticceria un suo dipendente, che si è infortunato lavorando in nero! Questo film registra un boom di incassi ed un successo di critica, rafforzato nel 2008 grazie all'interpretazione del giovane vedovo protagonista di Solo Un Padre. Nel 2010 Luca realizza altri due importanti progetti: entra nel cast del film americano Mangia Prega Ama, dove recita a fianco della splendida Julia Roberts e debutta a teatro con lo spettacolo Skakespeare in Love. La sua variegata carriera conta anche la conduzione dell'edizione 2011 de Le Iene, la partecipazione come ospite al Festival di Sanremo del 2015 ed il recentissimo impegno nella web series "inufficioconluca" ideata dall'azienda LoveThe Sign per pubblicizzare il proprio marchio.

