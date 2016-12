Luca Tommassini/ Il coreografo e ballerino è il giudice più temuto dai concorrenti del nuovo talent di Fox Life, foto (Dance dance dance, 21 dicembre)

LUCA TOMMASSINI, IL BALLERINO GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: È LUI IL PIÙ TEMUTO DAI CONCORRENTI? (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Fra poche ore su FoxLive prenderà il via un nuovo talent dal titolo Dance, dance dance, che vedrà fra i giurati Luca Tommassini, già coreografo e direttore artistico di X Factor. Assieme a lui anche due volti noti del piccolo schermo, la conduttrice e attrice Vanessa Incontrada e il coreografo Timor Steffens. Tommassini, a quanto sembra, è il giudice più temuto, lo testimonia un articolo che lo stesso coreografo ha condiviso sul suo profilo Instagram solo poche ore fa. "Quasi quasi mi faccio paura da solo #tommassinivirtualfamily, stasera vi va di @dancedancedanceitalia su @foxlifeit alle 21:10? #dddance",ha scritto il giudice del talent nella didascalia della sua immagine con il chiaro intento di dare appuntamento a stasera. Naturalmente non sono mancati i commenti dei suoi follower, che si sono congratulati con lui e hanno accolto con molto entusiasmo la novità: "Si vede che sei un grande professionista, e come tutti i grandi ci metti l'anima pensare che gli altri devono dare il meglio non è da tutti e tu in questo sei un maestro. Non metti mai te al primo posto sei umile e questo fa di te una persona speciale". Luca Tommassini farà tremare i concorrenti? Cliccate qui per visualizzare il post sul profilo ufficiale del coreografo.

LUCA TOMMASSINI, IL BALLERINO GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Luca Tommassini a Dance Dance Dance: il ballerino di Madonna giudice nel nuovo talent show di Sky. Conto alla rovescia per l'esordio del programma di Fox Life, in onda dal 21 dicembre per 3 mesi in prima serata: 6 coppie di personaggi famosi si cimenteranno in prove di danza moderna, contemporanea, jazz e hip-hop per conquistare la finale e dimostrare di essere provetti ballerini. A giudicare gli aspiranti danzatori ci sarà Luca Tommassini, coreografo e ballerino di fama mondiale, insieme a Timor Steffens e Vanessa Incontrada: reduce dalla direzione artistica di X Factor 10, Tommassini preparerà i vip alle prove della settimana e giudicherà le performance, decidendo chi passa il turno e chi invece è rimandato a settembre. Tra coreografie, allenamenti e prove in sala, ci sarà da divertirsi. Dance Dance Dance è l'edizione italiana di un fortunato format americano: 6 coppie di ballerini vip si sfidano di settimana in settimana per ottenere la vittoria. Il programma andrà in onda dal 21 dicembre in 12 puntate in prime time su Fox Life e in contemporanea su Fox. Al timone ci sarà la bellissima Andrea Delogu e Diego Passoni. Ecco le coppie di danzatori famosi: Clara Alonso e Diego Dominguez; Chiara Nasti e Roberto De Rosa; Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla; Mirco Bergamasco e Ati Safavi; Tania Cagnotto e Giovanni Tocci; Claudia Gerini e Max Vado. Lo staff del talent show ha lanciato anche l'hashtag #DDDance, già tra i trend topics di Facebook e Twitter.

LUCA TOMMASSINI, IL BALLERINO GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Luca Tommassini ha dichiarato al magazine di Fox Life di essere preparato al ruolo di giudice: ha già esaminato ballerini e aspiranti tali in tantissime audizioni nel mondo ed è stato professore nella versione inglese di Ballando con le Stelle. Per Luca il ballo è una cosa seria e per vincere Dance Dance Dance ci vogliono cuore, passione e lavoro. Il talento per il coreografo non si può spiegare: è una dote naturale che, però, va coltivata.

LUCA TOMMASSINI, IL BALLERINO GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: LA CARRIERA (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Ballerino, coreografo, regista, direttore artistico e perfino attore, Luca Tommasini ha 46 anni ed è originario di Roma. Inizia a studiare danza a soli 5 anni alla scuola di balletto del mitico Enzo Paolo Turchi e ad appena 12 anni lavora già nel mondo dello spettacolo con performance tra tv e teatro. L'occasione della vita arriva quando Luca ha 17 anni: entra nel corpo di ballo del Festival di Sanremo e conosce Lorella Cuccarini e Heather Parisi, poi si trasferisce negli Usa dove parte la sua formidabile carriera internazionale. Viene scelto da Madonna in persona per il tour The Girlie Show e compare anche nei videoclip dei singoli Human Nature ed Evita. Dopo aver affiancato l'icona del pop, Tommassini diventa ballerino e coreografo per altre star planetarie come Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue e Michael Jackson. Oggi è il direttore artistico di X Factor Italia.

