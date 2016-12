MasterChef Italia 6/ Ed. 2017, anticipazioni e news: l’invito di Antonino Cannavacciuolo, video (oggi, 21 dicembre 2016)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 NEWS: L'INVITO DI ANTONINO CANNAVACCIUOLO, VIDEO (OGGI, 21 DICEMBRE) - MasterChef è alle griglie di partenza: la sesta edizione del cooking talent show prenderà il via domani, giovedì 22 dicembre 2016, e inizierà dunque a tenere compagnia al pubblico durante il periodo dedicato alle feste natalizie. Si partirà naturalmente dalle selezioni, con un numero iniziale di 150 aspiranti concorrenti, per arrivare ad un numero molto più ridotto, 20. Saranno infatti solamente due decine coloro che riusciranno ad accaparrarsi il tanto ambito grembiule di MasterChef, e la sfida, in seguito, non sarà che in salita: sulla pagina Twitter ufficiale del talent dedicato alla cucina è stato condiviso un video che vede protagonista Antonino Cannavacciuolo, celebre chef e giudice del programma a partire dalla quinta edizione. Cannavacciuolo tornerà anche quest'anno al fianco di Bruno Barbieri, Carlo Cracco e di Joe Bastianich, e si è reso protagonista della clip per ricordare al pubblico l'appuntamento di domani, alle 21.15 sul piccolo schermo di Sky Uno. D'altronde, come rifiutare? Clicca qui per vedere il video con il giudice di MasterChef Italia direttamente dalla pagina social ufficiale.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: TUTTO PRONTO, ECCO LE DICHIARAZIONI IN CONFERENZA STAMPA - E' tutto pronto per la sesta edizione di Masterchef Italia che aprirà i battenti il 22 dicembre 2016. Nella conferenza stampa del 20 dicembre, si sono delineati in pieno i dettagli della nuova edizione tra anticipazioni, conferme e piacevoli novità. Scopriamo quindi cosa ci riserverà la nuova edizione del cooking show più amato della televisione italiana. Ad aprire la conferenza stampa ci ha pensato Angelo Baiguini di RTL 102.5 che ha presentato i quattro giudici, Hartmann di Sky e Bassetti di Endemol. Ad aprire le danze ci ha pensato Nils Hartmann che ha affermato che Masterchef questo anno raccoglierà l'eredità di X Factor e, di seguito ha confermato che gli ingredienti del programma saranno sempre gli stessi. "Ci sarà una prova dedicata al riciclo del cibo. E poi un magazine quotidiano con cinque nuove rubriche", ha esclamato. Paolo Bassetti di Endemol ha invece affermato di essere fiero di produrre il cooking show e, grazie all'investimento di Sky l'edizione italiana sembra essere la più bella al mondo. Durante la conferenza stampa è emerso molto feeling tra i giudici oltre al divertimento. "Il rapporto fra quattro amici non lo si può inventare. Ci vediamo ogni giorno per quattro mesi", ha esclamato Barbieri. Successivamente, i giudici hanno svelato in anteprima il tratto distintivo di questa nuova edizione: "Quest'anno le donne sono molto più aggressive e toste rispetto agli scorsi anni, ci sono stati momenti difficili" ha affermato Bruno Barbieri e Joe Bastianich ha aggiunto: "Quest'anno c'è un'ambizione culinaria forte, alcuni vogliono cambiare la propria vita con la cucina". "Siamo stati a Santorini in Grecia per un matrimonio greco. E siamo stati in un ristorante stellato in Spagna. I concorrenti sono molto appassionati di cucina, questo prescinde dalla loro abilità. Quest'anno sono più divertenti rispetto agli anni scorsi, anche se la scelta viene sempre fatta sui piatti e non sui personaggi", questo è ciò che si apprende dalle esterne fatte durante il corso delle registrazioni. La prima puntata della sesta stagione di Masterchef Italia 6, andrà in onda su SkyUno HD, giovedì 22 dicembre a partire dalle 21.15 circa.

