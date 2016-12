Mirco Bergamasco e Ati Safavi/ La coppia pronta a sfidare gli avversari nel nuovo talent di Fox Life (Dance dance dance, 21 dicembre)

MIRCO BERGAMASCO E ATI SAFAVI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: LA COPPIA È GIÀ PRONTA A SFIDARE GLI AVVERSARI (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Stasera, nella prima puntata dell'innovativo talent show di Sky dal titolo Dance dance dance, ci saranno anche il rugbista Mirco Bergamasco assieme a sua moglie Ati Safavi, due protagonisti pronti a sfidarsi con le altre coppie di concorrenti in gara. Anche per loro arriverà l'insindacabile giudizio dei tre giudici in gara, l'attrice Vanessa Incontrada e i due coreografi Timor Steffens e Luca Tommassini, ma i concorrenti, a quanto pare, daranno del filo da torcere a tutti. A seguire Bergamasco nel nuovo talent di Sky ci sarà tutto il pubblico che da sempre fa il tifo per lui nel corso dei suoi incontri di rugby, ma quanto pare questa nuova esperienza, così diversa dallo sport che pratica ogni giorno, lo avvicinerà a sua moglie. Proprio Ati Safavi, rivelando ciò che l'ha spinta a partecipare a Dance dance dance, ha rilasciato questa dichiarazione: "Partecipo a Dance Dance Dance per amore. È una bella sfida, ma almeno riesco a vedere Mirco ogni giorno!".

MIRCO BERGAMASCO E ATI SAFAVI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: CHI SONO (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - E' il rugbista italiano più forte di tutti i tempi, l'uomo dei record, il miglior specialista azzurro in attività: Mirco Bergamasco è nono nelle classifiche mondiali, ha all'attivo 89 presenze in azzurro, un titolo europeo e due presenze con la maglia dell'Italia del Rugby League nelle partite di qualificazione alla Coppa del Mondo. È l'unico giocatore al mondo ad aver vestito la maglia azzurra di tre discipline diverse dello stesso sport. Mirco è anche un modello: ha girato spot per Armani, Adidas e Samsung posato in copertina per Vogue, Max e Men's Health. Ati Safavi, giornalista e scrittrice, Ati Safavi è diplomata in geopolitica e diritto internazionale in Francia e in diritto comparato in Inghilterra: ha esordito nel giornalismo con l'Associated Press. Si occupa di politica, sport e moda: lavorando su alcuni servizi che riguardavano la nazionale francese di rugby, ha conosciuto Mirco. E' vegana e ha creato un fast food biologico con sedi in Italia e nel mondo.

